Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKadın Sağlığı Haberleri Polikistik over sendromu kısırlığa mı neden oluyor?
02.09.2020 - 16:32 |

Polikistik over sendromu kısırlığa mı neden oluyor?

Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluk olan polikistik over sendromu (PCOS), yumurtlama sorununu ortaya çıkardığı için kısırlığın önemli nedenleri arasında yer alıyor. Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, polikistik over sendromu ile ilgili bilgi verdi.

Polikistik over sendromu kısırlığa mı neden oluyor?
ABONE OL

Polikistik over sendromu hastalarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, aşırı kilo alımı ve sivilcelenme görülebiliyor. PCOS’lu hastaların yaklaşık 1/3’ünde insülin direnci, %10’nunda ise Tip-2 diyabet hastalığı ortaya çıkabiliyor. Diyetisyen kontrolünde yapılacak diyet ve egzersiz ile uygun ilaç tedavisi sayesinde, bu hastalıkla mücadele edilebiliyor. Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, polikistik over sendromu ile ilgili bilgi verdi.

Her 10 kadından 1’inde görülüyor

Kadınlardaki önemli bir yumurtlama problemi olan polikistik over sendromu, her 10 kadından birinde görülmektedir. Üreme çağındaki kadınlarda sık ortaya çıkan bu sorun, yumurtalıklarda oluşan fazla sayıda yumurta kesesi görülmesi şeklinde kendini belli etmektedir. Bir görüntüleme tekniği olan ultrasonografide 10’dan fazla 1 santimetreden küçük kistlerin görülmesiyle teşhis edilen polikistik over sendromu, üreme çağındaki kadınlarda tedavi edilmediği takdirde, kısırlığın yanı sıra yumurtlayamamaya, diyabete, koroner arter hastalıklarına ve tansiyon rahatsızlıklarına yol açabilmektedir.

Yumurtlama olmazsa PCOS olabilir

Kadın vücudunda üreme için gerekli iki yumurtalık, adet döneminde döllenmeye müsait bir olgun yumurta geliştirmektedir. Yumurta ‘follikül’ adı verilen içi sıvı dolu bir kesecikte gelişir ve olgunlaşır. Her ay kadınlarda bir folikül seçilir, büyür ve yumurtlama olur. Polikistik over sendromlu kadınlarda, bu folikül seçilemez ve dolayısıyla da her ay yumurtlama olmaz. Ultrason muayenesinde ise yumurtalıklar, içerisinde gelişmemiş yumurta bulunan birçok kesecik yani birçok kist şeklinde görülür.

Adet düzensizliği önemli bir gösterge

Tüp bebek merkezlerine başvuran kadınların yaklaşık % 20'sinde yumurtlama probleminin olduğu ortaya çıkmaktadır. Çocuk sahibi olmak amacı ile uzman hekimlere muayene olan kadınların yumurtlama sorunlarının en başında polikistik over sendromu gelmektedir. Adet düzensizliği olan, aşırı kilolu ve tüylenme sorunu olan kadınlarda, fiziki muayene ve yapılacak ultrason sonrasında teşhis konulmalıdır. Ergenlik döneminde bazen adet düzensizliği normal bir durum olarak görülse de bunun, PCOS’tan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, görüntüleme tekniklerinin yanı sıra laboratuvar testleri ile belirlenmeli, hasta için uygun tedavi modeli belirlenmelidir.

PCOS’un 7 önemli belirtisi:

1.Ergenlik döneminde bir ya da iki adet dönemi sonrası adet görememe, düzensiz adet görme (35 günden daha seyrek adet görme), olağan dışı kanamalar.

2.Yüzde ve sırtta aşırı sivilcelenme, cilt dokusunda gözle görülür değişiklik, el üstünde lekelenmeler. Özellikle 20’li yaşlarda ortaya çıkan ve tekrarlayan sivilcelerin çoğunlukla nedeni polikistik over sendromudur.

3.Bu hastalık sonucunda vücutta aşırı tüylenme ve ses kalınlaşmasının erkeklik hormonuna (androjenlere) bağlı olduğu düşünülmektedir. Her kadında belli bir oranda bulunan testesteron hormonu artarak tüylenmeye ve sesin kalınlaşmasına neden olmaktadır.

4.Polikistik over sendromu nedeniyle vücutta düzeyi artan erkeklik hormonu kıl köklerinde bulunan alıcılara (reseptör) yapışarak erkek tipi saç dökülmesine neden olabilmektedir.

5.Özellikle kadınlık hormonlarının azalıp erkeklik hormonunun artması sonucunda kadınlarda meme dokusu da zaman içinde küçülebilmektedir.

6.Gebelik oluşumunda zorluk ya da kısırlık önemli bir belirtidir. Genç kadınların %10’unda görülen bu sorun, kısırlığının en önemli nedenlerinden biridir.

7.Aşırı derecede kilo alma da belirtiler arasındadır. Polikistik overli kadınların yarısının ileri derecede kilo problemi olduğu belirlenmiştir.

İnsülin hormonu nedenler arasında yer alıyor

Çok sayıda klinik ve deneysel araştırmalara rağmen hastalığın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte hastalığa karbonhidrat metabolizmasını düzenleyen ‘insülin’ hormonunun neden olduğu düşünülmektedir. Aşırı kilonun insülin direncine yol açtığı ve insülin direncinin de polikistik over sendromunu tetiklediği varsayılmaktadır. Vücuttaki ana besin kaynağı olan şekerin, enerji sağlamak için kandan vücut hücrelerinin (kas, yağ ve karaciğer hücreleri) içine girmesini sağlayan temel hormon olan insülin, pankreastaki beta hücrelerinden salgılanmaktadır. İnsülin direnciyle birlikte vücutta ortaya çıkan yüksek insülin düzeyleri, yumurtalıklarda erkeklik hormonu (androjenler) üretimini artırmaktadır.

İdeal kiloya düşülmesi önemli

Tedavi planlarken öncelikle bu hastaların diyetisyen gözetiminde kilo kontrollerinin sağlanması ve ideal kilo seviyesini koruması sağlanmalıdır. Gerekirse insülin direncini kırmak için şeker hastalarında kullanılan ilaç tedavisi, bu dönemde kullanılır. Tıbbi tedavi ve kilo kaybı sonucunda adet düzeni önemli oranda düzelmekte, yumurtlama probleminin ortadan kalkmasıyla da bazen gebelik kendiliğinden oluşabilmektedir. Ancak bu işlemlerden sonra adet düzensizliği devam ediyorsa, yumurtlamayı uyaran ilaçlar ve hormon iğneleri uygulanabilir. Bu takipler sonucu gelişen yumurtalardan normal ilişki önerilerek veya aşılama yöntemi ile gebelik oluşturulmaya çalışılır. 3-4 kez yapılan takip ve aşılama ile gebelik elde edilememiş ise tüp bebek yöntemine geçilmesi önerilir.

Kontrol ve muayeneler rutin olarak uygulanmalı

Polikistik over sendromu olan kadınların, gebelik sonrası da jinekolojik takipleri bırakmamaları ve yıllık muayenelerine devam etmeleri önemlidir. PCOS’lu hastalarda rahim kanseri riski de artmaktadır. Bu hastalarda ileri yaşlarda şeker hastalığı başta olmak üzere bazı hastalıkların görülmesi söz konusu olabilir. Bunu önlemek için aşırı kilo alımı engellenmeli, düzenli egzersiz önerilmeli ve gerekirse ilaçlarla adet düzeni sağlanmalıdır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün bilemediğiniz konular, gizli kalan durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Harekete geçmek istediğiniz konularda kontrol kaybı yaşayabileceğiniz zamanlar var. Sakin olmalısınız. Çalışma hayatında dalgınlıktan ötürü hata yapma riskiniz olabilir, dikkatli olmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz, hayalleriniz gündeminizi oluşturabilir. Arkadaşlarınızla vakit geçirmekten hoşlanacağınız ve güven hissedeceğiniz zamanlar var. Gün içinde iş hayatınızda destek alabileceğiniz, yaptığınız işleri paylaşabileceğiniz kişiler olacak. İş arkadaşlarınıza karşı daha yapıcı olduğunuz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınıza yönelik sorumluluklar almak isteyebilirsiniz, bu size yapıcı sonuçlar getirebilir. İşinizle ilgili durumlarda daha çok kabullenme yaşayabilirsiniz. Annenizle ilgili durumlarda daha fazla fedakârlık yapmanız gereken olaylar yaşanabilir. Koyduğunuz hedeflerin hayallerine kapılıp, işlerinizi aksatmamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yabancılarla olan ilişkileriniz bugün ön planda olabilir. Hayatınızı keşfetmek ve belki daha çok içe dönme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Ruhsal olarak daha fazla kabullenme içine girebilirsiniz. Bugün uluslararası bir iş yapıyorsanız, daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Bugün düşünsel konular hakkında daha çok paylaşımda bulunabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün duygu derinliği yaşayabilir, güven duyma ihtiyacı içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu, bu sizi kabullenmeye itebilir. Parasal konularda daha fazla dikkatli olmaya özen göstermelisiniz. Dalgınlığınız nedeniyle işlerinizde kriz yaratan durumlar oluşabilir. Yenilenme ihtiyacına girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ilgili konularla ilgilenebilir ve bu konularda fedakar davranabilirsiniz. İlişkilerde uyum ve denge arayışı içine gireceğiniz zamanlar olabilir. İşlerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz, bu konuda dikkatli davranıp, gereğinden fazla yükün altına girmemekte fayda var. Uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Bitirmek istediğiniz işlerinizde daha çok fedakârlık yapmak durumunda kalacağınız zamanlar var. Sizi yoran yıpratan durumlara karşı daha fazla kabullenme içinde olabilir, işlerin gizli kalmasınız istediğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. Başkalarına daha çok fedakârlık göstermek durumundasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hem iş hayatınızda hem de özel hayatınız da yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar var. İşlerinizde alacağınız sorumluluklarınız da dikkatli olmalısınız, hayallere dalıp aksaklıklara yol açabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir, onlara karşı yapıcı olmaya gayret göstereceksiniz.  Duygularınızı yaşamaktan çekinmeyeceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinize ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Ailenizle ilgili konularda daha yapıcı davranabilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemeniz gereken bir gündesiniz.  Güven duymak ve paylaşımda bulunmak size iyi gelecektir. Babanızla ilgili sorumluluk almanız gereken zamanlar olabilir. Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir, akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sizi iletişimi yüksek bir gün bekliyor. Ticari anlaşmalar imzalamanız gerekiyorsa, iki kere dikkatli olmanızda fayda var. İşlerinizde özenli ve yapıcı davranmanız gereken bir gündesiniz. Yakın çevrenizden gelen oldukça hareketli ve canlı konuşmalar, dedikodular olabilir. Kardeşlerinizin yaşadığı olaylara karşı kayıtsız kalmayacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminizi maddi kaynaklarınız ve gelir gider dengeniz oluşturmakta.  Alış veriş yaparken kendinizi kaybetmemeye özen göstermelisiniz. İşinizle ilgili konularda daha fazla fedakârlık yapmalı ve sorumluluk almalısınız. Bu konuda başkalarından destek gelebilir. Kişisel yetenekleriniz için daha fazla çaba sarf etmek size fayda sağlayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Hayatınızla ilgili bazı konuları kabulleniyor olmak, sizi rahatlatabilir. Beslenmenize daha özen göstermek isteyebilir ve değişime gidebilirsiniz. İş hayatınıza yönelik alacağınız sorumluluklar, fedakârlık gerektirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞTüp bebek nedir? Tüp bebek tedavisi nasıl ve kimlere uygulanır?
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluEvlilik Korkusu
Op. Dr. Defne Erkara
Op. Dr. Defne ErkaraGenital bölge beyazlatması
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2 Eylül Balık dolunayı: Burçlara etkileri
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaYere sağlam basma zamanı
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluKireçlenmeye karşı egzersiz
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginManuel terapi nasıl yapılır?
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluDüşünce ve hislerin gücü
Şaduman Canan Karakul
Şaduman Canan KarakulAdımız neler ifade ediyor?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaSizi ışıl ışıl saçlara kavuşturacak o yöntemler
En Çok İzlenen Videolar
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Prostat kanseri nedir, belirtileri nelerdir?Prostat kanseri nedir, belirtileri nelerdir?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polikistik over sendromu kısırlığa mı neden oluyor?

Polikistik over sendromu kısırlığa mı neden oluyor?

Çölyak hastalığı nedir belirtileri nelerdir? Çölyak hastaları ne yer, nasıl beslenir?

Çölyak hastalığı nedir belirtileri nelerdir? Çölyak hastaları ne yer, nasıl beslenir?

Diş temizletme dişlere zarar veriyor mu?

Diş temizletme dişlere zarar veriyor mu?

Covid-19'a karşı vücudun ürettiği antikor ne kadar süre koruyor?

Covid-19'a karşı vücudun ürettiği antikor ne kadar süre koruyor?

Sıradaki Haber