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14.02.2021 - 16:40 |

Polikistik Over Sendromu Nedir? Polikistik Over Olanlar Hamile Kalabilir Mi?

Kadın hastalıkları ile ilgili bilgi sahibi olunmalıdır. Çünkü belirtilerin görüldüğü andan itibaren daha kolay bir şekilde mücadele edilir. Özellikle son yıllarda çok sık görülen polikistik over hastalığının doğru tedavisi uygulanmalıdır. Polikistik over sendromu nedir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Polikistik Over Sendromu Nedir? Polikistik Over Olanlar Hamile Kalabilir Mi?
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Günümüzde polikistik over sendromu çok sık görülmektedir. Doğurganlığı olumsuz etkileyen ve pek çok hastalığa da davetiye çıkaran bu hastalık aynı zamanda bir endokrin hastalığı olarak bilinir. 

Polikistik Over Sendromu Nedir?

Doğurganlığı etkileyen bir kadın hastalığı olan polikistik over sendromu özellikle üreme çağındaki kadınlarda çok sık görülmektedir. Endokrin hastalığı olarak da bilinen polikistik over yumurtlama bozukluğuna zemin hazırlayarak kısırlığa da zemin hazırlamaktadır. Bu hastalık tedavi edilmezse ilerleyen süreçte hipertansiyon, kalp ve damar hastalıklarına da neden olur. Polikistik over sendromu, yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde gelişir.

Bu hastalık adet düzensizliği ile birlikte kendini belli eder. Üreme çağındaki kadınlarda kilo artışı meydana gelir. Vücut genelinde tüylenme olur. Ayrıca sivilce oluşumu ile adet düzensizliği de olur. Yumurtalıklarda yer alan kistler nedeniyle yumurtlama düzeni bozulur. Bazı kadınlarda çocuk sahibi olamama sorunu da ortaya çıkabilir. Ciddi bir hastalık olan polikistik over sendromunun belirtileri görüldüğünde mutlaka tedavi edilmelidir.

Polikistik Over Olanlar Hamile Kalabilir mi?

Polikistik over sendromu olan üreme çağındaki kadınlarda yumurtlama engellenerek adet düzensizliği yaşanır. Bu durum ise hamile kalma olasılığını düşürür. Polikistik over sendromu olan kadınlarda hamile kalma olasılığı diğer kadınlara göre daha düşüktür.

Bu hastalar çoğunlukla tüp bebek yöntemi ile hamile kalırlar. Aynı zamanda polikistik over hastaları tedavi olur ve kilo verirlerse hamile kalma şansları da hızla artacaktır. Bu hastalıkta kadınların kilo vermesi de önemli bir etken olarak ön plana çıkar. Polikistik over sendromu bulunan hastalarda kendiliğinden gebe kalma şansı çok yüksektir. Aynı zamanda tüp bebek tedavisi ile de önemli bir başarı elde edilebilir. 

Polikistik Over Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Polikistik Over Sendromunun bazı belirtileri bulunmaktadır. Bu genellikle kişiden kişiye değişse de çoğunlukla aynı etkiler görülür. Polikistik over olan kişide adet düzensizliği, kilo artışı, tüylenme, kilo alma, çocuk sahibi olamama, seste kalınlaşma, göğüste büyüme ve ya küçülme, ciltte lekelenme, yüz ve sırtta sivilcelenme görülür. Özellikle 13- 19 yaş arasındaki kızlarda bu etkenler görülmeye başlar. Bazı kişilerde daha da ilerleyen zamanlarda bu etkiler görülebilir. Bu belirtilerden birisi bile görülse mutlaka doktora gidilerek önlem alınmalı, uygun tedaviye başlanmalıdır. 

Polikistik Over Sendromu Neden Olur?

Polikistik over sendromunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bu hastalığın ortaya çıkışı genetik ve çevresel faktörlere de bağlı olabiliyor. Özellikle ailesel yatkınlık ve obezite nedeniyle polikistik over çoğu kişide görülebiliyor. Fazla kilo alımına bağlı olarak kişide insülin direnci gelişiyor. Bu da vücuttaki androjen hormonu sentezini arttırarak yumurtlama bozuklukları oluşturuyor. Yumurta düzeninin bozulması ile birlikte yumurtalıklarda kist oluşabiliyor. Özellikle kimyasal zararlı maddelere maruz kalındığında da polikistik over oluşabiliyor. Üreme çağındaki genç kızlarda fazla kilo artışı polikistik over sendromunun en önemli etkeni olabilir. 

Polikistik Over Nasıl Tedavi Edilir?

Polikistik over tanısı konulduktan sonra kadın hastalıkları ve doğum doktoru ile endokrin uzmanı kişiye özgü bir plan çıkarır. Tedavi sürecinde kilo gibi ikincil problemler de ortadan kaldırılır. Androjen ilaç tedavilerinden yararlanılır. Diyetisyen tarafından hazırlanan diyet listesi ile kişi ideal kilosuna getirilir. İnsülin direncinin azaltılması amaçlanır. Çocuk sahibi olmak isteyen kişilerde de ilaç tedavisi uygulanır. 

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