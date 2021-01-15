Polip nedir, rahimde polip belirtileri nelerdir? Polip ağrı yapar mı?

Polipler; boyutlarına, köklendikleri dokulara ve yapılarına göre farklı türleri bulunan poliplerin büyük bir çoğunluğu iyi olmasına karşın kansere dönüşebilen polip türleri de mevcuttur. Riskli görülen poliplerin doktor kontrolünde cerrahi girişim ve müdahale ile alınması gereklidir.



Geç kalınmaması açısından polipler hakkında özellikle belirtileri konusunda doğru bilgi sahibi olunması önem kazanmaktadır. Toplumda polip kürü olarak bilinen bazı doğal yöntemler bilinse de bu uygulamalar tam bir tedavi olmayıp destekleyici niteliktedir. Uygulama öncesi mutlaka doktora danışılması ihmal edilmemelidir.



Polip nedir? Rahimde polip belirtileri nelerdir?



İnsan vücudunun belirli bölgelerinde bilinmeyen nedenlere bağlı olarak gelişen ve genel olarak küçük bir yapıya haiz olan tümörlerdir. Çoğunlukla iyi huylu olan poliplerde kanserleşme eğilimi düşük bir düzeyde görülmektedir. Vücutta en fazla polip rastlanan bölgeler; rahim, rahim ağzı, ses telleri, safra kesesi ve bağırsaklardır.



Polip oluşumlarına dair polip nedir sorusunun yanıtı dışında en çok merak edilen ve araştırılan hususlardan biri poliplerin ne gibi belirtiler verdikleridir. Rahimde görülen poliplerin belirtileri başlıca şöyledir:

-Düzensiz adet kanaması

-Değişken adet süresi uzunluğu

-Adet dönemleri arasında kanama görülmesi

-Menopoz sonrası vajinal kanama

-Aşırı derecede ağır geçen adet dönemleri

-Kısırlık (Gebe kalamama)

-Cinsel ilişki sırasında ağrı

Polip ağrı yapar mı?



Polip ağrı yapar mı sorusuna verilecek yanıtta her hastada mutlaka ağrıya neden olmayacağının belirtilmesi gerekir. Polipler genellikle adet dönemlerinde ağrıya neden olabilmektedir. Ayrıca cinsel ilişki esnasında da hafif, orta veya şiddetli ağrılara sebep olduğu görülebilmektedir.



Polip çeşitleri nelerdir?



Polipler oluştukları bölgelere bağlı olarak farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Polip çeşitleri; endometrial polip, safra kesesi polipleri, ses telleri polipleri ve bağırsak polipleri şeklinde dörde ayrılmaktadır. Hangi polip çeşidinde olursa olsun polip teşhisi konulduğu zaman en önemli ve dikkat edilmesi gereken noktalardan biri mutlaka düzenli olarak doktor kontrolü eşliğinde vücutta yer alan polip ya da poliplerin detaylı takibinin yaptırılmasıdır. Bu noktalara dikkat edilmez ise polip hastalığı ilerleyerek daha kötü bir hal alabilir.

Poliplerin tedavi yöntemleri nelerdir?



Oluştuğu bölge her neresi olursa olsun polip tedavisinde en önemlisi poliplerin kötü huylu olup olmadıklarının araştırılarak riskli olarak görülmeleri halinde alınmalarıdır. Eğer polipin neden olduğu belirtilerden bir ya da birkaçını yaşayanların mutlaka doktora başvurarak muayene olması ve gerekli testleri yaptırması önem arz etmektedir. Aksi takdirde hastalık seviyesinin ilerlemesi ve tedavi sürecinin uzaması durumu söz konusu olacaktır. Poliplerin cerrahi operasyon yardımı ile çıkarılması polipektomi olarak tıbben adlandırılan basit bir operasyon yardımı ile gerçekleştirilmelidir.



Bu tedavi yönteminde polipler bulundukları bölgeye uygun görüntüleme tekniği kullanılarak gerekli cerrahi ekipman yardımı ile poliplerin yeri tam olarak tespit edilmektedir. Tespit edildikten sonra polipler çıkartılmaktadır. Bu işlem doktorun tercihine ve çalışılan bölgeye bağlı olarak genel ya da lokal anestezi altında yapılmaktadır. Bu operasyon yaklaşık olarak 20-30 dakika süren kısa bir operasyondur. Bu operasyon sonrası hastaların çoğunlukla hastanede kalması gerekmemektedir. Hastalar aynı gün içerisinde taburcu olmakta ve ertesi gün günlük yaşantılarına geri dönebilmektedir.