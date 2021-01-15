Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Polip nedir, rahimde polip belirtileri nelerdir? Polip ağrı yapar mı?
15.01.2021 - 12:53 |

Polip nedir, rahimde polip belirtileri nelerdir? Polip ağrı yapar mı?

Tıp literatüründe yer alan polipler, insan vücudunun farklı dokularında görülebilen tümör benzeri yapılardır. Vücutta mukoza ile kaplı olan rahim, rahim ağzı, bağırsak ve daha pek çok yerde oluşarak zaman içerisinde büyümelerine bağlı olarak bir takım sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Polipler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak erken teşhis açısından oldukça önemlidir. Polip nedir, rahimde polip belirtileri nelerdir? Polip ağrı yapar mı? İşte, tüm detaylar...

Polip nedir, rahimde polip belirtileri nelerdir? Polip ağrı yapar mı?
ABONE OL

Polipler; boyutlarına, köklendikleri dokulara ve yapılarına göre farklı türleri bulunan poliplerin büyük bir çoğunluğu iyi olmasına karşın kansere dönüşebilen polip türleri de mevcuttur. Riskli görülen poliplerin doktor kontrolünde cerrahi girişim ve müdahale ile alınması gereklidir.

Geç kalınmaması açısından polipler hakkında özellikle belirtileri konusunda doğru bilgi sahibi olunması önem kazanmaktadır. Toplumda polip kürü olarak bilinen bazı doğal yöntemler bilinse de bu uygulamalar tam bir tedavi olmayıp destekleyici niteliktedir. Uygulama öncesi mutlaka doktora danışılması ihmal edilmemelidir.

Polip nedir? Rahimde polip belirtileri nelerdir?

İnsan vücudunun belirli bölgelerinde bilinmeyen nedenlere bağlı olarak gelişen ve genel olarak küçük bir yapıya haiz olan tümörlerdir. Çoğunlukla iyi huylu olan poliplerde kanserleşme eğilimi düşük bir düzeyde görülmektedir. Vücutta en fazla polip rastlanan bölgeler; rahim, rahim ağzı, ses telleri, safra kesesi ve bağırsaklardır.

Polip oluşumlarına dair polip nedir sorusunun yanıtı dışında en çok merak edilen ve araştırılan hususlardan biri poliplerin ne gibi belirtiler verdikleridir. Rahimde görülen poliplerin belirtileri başlıca şöyledir:

-Düzensiz adet kanaması

-Değişken adet süresi uzunluğu

-Adet dönemleri arasında kanama görülmesi

-Menopoz sonrası vajinal kanama

-Aşırı derecede ağır geçen adet dönemleri

-Kısırlık (Gebe kalamama)

-Cinsel ilişki sırasında ağrı

Polip ağrı yapar mı?

Polip ağrı yapar mı sorusuna verilecek yanıtta her hastada mutlaka ağrıya neden olmayacağının belirtilmesi gerekir. Polipler genellikle adet dönemlerinde ağrıya neden olabilmektedir. Ayrıca cinsel ilişki esnasında da hafif, orta veya şiddetli ağrılara sebep olduğu görülebilmektedir.

Polip çeşitleri nelerdir?

Polipler oluştukları bölgelere bağlı olarak farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Polip çeşitleri; endometrial polip, safra kesesi polipleri, ses telleri polipleri ve bağırsak polipleri şeklinde dörde ayrılmaktadır. Hangi polip çeşidinde olursa olsun polip teşhisi konulduğu zaman en önemli ve dikkat edilmesi gereken noktalardan biri mutlaka düzenli olarak doktor kontrolü eşliğinde vücutta yer alan polip ya da poliplerin detaylı takibinin yaptırılmasıdır. Bu noktalara dikkat edilmez ise polip hastalığı ilerleyerek daha kötü bir hal alabilir.

Poliplerin tedavi yöntemleri nelerdir?

Oluştuğu bölge her neresi olursa olsun polip tedavisinde en önemlisi poliplerin kötü huylu olup olmadıklarının araştırılarak riskli olarak görülmeleri halinde alınmalarıdır. Eğer polipin neden olduğu belirtilerden bir ya da birkaçını yaşayanların mutlaka doktora başvurarak muayene olması ve gerekli testleri yaptırması önem arz etmektedir. Aksi takdirde hastalık seviyesinin ilerlemesi ve tedavi sürecinin uzaması durumu söz konusu olacaktır. Poliplerin cerrahi operasyon yardımı ile çıkarılması polipektomi olarak tıbben adlandırılan basit bir operasyon yardımı ile gerçekleştirilmelidir.

Bu tedavi yönteminde polipler bulundukları bölgeye uygun görüntüleme tekniği kullanılarak gerekli cerrahi ekipman yardımı ile poliplerin yeri tam olarak tespit edilmektedir. Tespit edildikten sonra polipler çıkartılmaktadır. Bu işlem doktorun tercihine ve çalışılan bölgeye bağlı olarak genel ya da lokal anestezi altında yapılmaktadır. Bu operasyon yaklaşık olarak 20-30 dakika süren kısa bir operasyondur. Bu operasyon sonrası hastaların çoğunlukla hastanede kalması gerekmemektedir. Hastalar aynı gün içerisinde taburcu olmakta ve ertesi gün günlük yaşantılarına geri dönebilmektedir.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün gelecek hayallerinizle ilgili bir konuda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde tepkileriniz kontrol etmeye çalışmalısınız. Ani çıkışlarınız tartışmalara yol açabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Kendinizi özgür hissedeceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün iş hayatınızda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla düzenlemeye gitmeniz gerekebilir. Gün içinde sakin olmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. İletişimdeki aksaklıklar keyfinizi kaçırabilir. Akşam saatlerinde yaratıcılığınızı kullanacağınız birden fazla işe yönelebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde yeni ufuklara açılmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Yeni şeyler öğreneceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluğunuz artabilir. Bazı konuları daha iyi hale getirmek için düzenlemek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün size kriz çıkaran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içine düşebilirsiniz. Sabırlı davranmanız gereken zamanlardasınız. Sakin tavrınızla sorunları çözebileceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde eksiklikleri tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşabileceğiniz zamanlar içindesiniz. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabah saatlerinde daha çatışmaya açık koşullar söz konusu. Kendinizi daha iyi ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Akşam saatlerinde planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızla ilgili konularda daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çalışacaksınız. Detaylar içinde çalışmak sizi yorabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Alternatif planlar çıkabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endişelendiren kişilerden uzak durmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konulara yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Güzel şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Akşam daha farklı konular dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde evde yaşanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. Ailevi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi zorlayacak konulardan uzak durmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde birden fazla işle uğraşabilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularda yeni gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluk meydana gelebilir. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı sorunları fazla büyütmemenizde fayda var. Kardeşlerinizle görüşebilirsiniz. Akşam saatlerinde kararsız kaldığınız durumlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi düzeltmek için yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Bazı işleri organize etmek size süre kazandırabilir. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Riskli konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalmaya özen gösterinDevamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel olabilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda detaylara daha fazla önem vermelisiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Harcama yapmak için çok uygun bir günde değilsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gizli kalmış nedenlerden dolayı keyfiniz kaçabilir. Yakın çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Küçük tartışmalar meydana gelebilir. Bilemediğiniz konuların sizi hapsettiğini hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Dr. Sinan Akkurt
    Dr. Sinan AkkurtAlzheimer hastalığının evreleri nelerdir?
    Aylin Çetinkaya
    Aylin ÇetinkayaŞimdi cilt bakımı zamanı
    Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
    Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
    Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
    Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
    Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
    Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
    Dt. Pertev Kökdemir
    Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
    Astrolog Seçkin İlbuğa
    Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
    Tülin Açıkbaş
    Tülin AçıkbaşA'dan Z'ye vitamin rehberi
    Filiz Has
    Filiz HasEn iyi sarı renk kombinleri
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluO artık bir yayıncı
    En Çok İzlenen Videolar
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
    Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
    Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
    Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sol kol ağrısı nedenleri nelerdir, neden olur? Gece kol ağrısı neyin belirtisidir?

    Sol kol ağrısı nedenleri nelerdir, neden olur? Gece kol ağrısı neyin belirtisidir?

    Vücutta kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı ve kızarıklık nasıl engellenir?

    Vücutta kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı ve kızarıklık nasıl engellenir?

    Polip nedir, rahimde polip belirtileri nelerdir? Polip ağrı yapar mı?

    Polip nedir, rahimde polip belirtileri nelerdir? Polip ağrı yapar mı?

    Magnezyum eksikliği nedir, nedenleri nelerdir? Magnezyum eksikliğinde vücutta ne olur?

    Magnezyum eksikliği nedir, nedenleri nelerdir? Magnezyum eksikliğinde vücutta ne olur?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet