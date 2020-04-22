Poliviskon Kumaş Nedir? Poliviskon Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Özellikle yaz ayları geldiği zaman en sık tercih edilen ve değerlendirilen kumaş türleri arasında poliviskon gelmektedir. Göz alıcı bir etki yaratması ve uygun fiyatlı olması bu kumaşı bir adım öne çıkarmaktadır. Dayanıklı yapısı ile ayrıca günümüzde en sık kullanılan türler arasında yer alıyor.



Poliviskon Kumaş Nedir?



Poliviskon, viskon kumaş ile polislerin karışımından elde edilmiş bir üründür. Ağırlıklı olarak polyester kullanımı ile beraber viskon özelliği de taşımaktadır. Bu yüzden genelde polyester kumaşa daha yakın bir ürün olduğunu söylemek mümkün. Pek çok farklı özelliği ile beraber tekstil dünyasında oldukça fazla değerlendirilmektedir.



Poliviskon Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Birbirinden farklı özellikleriyle poliviskon kumaş günümüzde tekstil dünyasında çok fazla öne çıkıyor. Özellikle değişik kıyafetler için yaz aylarında sıkça kullanılan örnekler içerisinde bulunuyor.



- Gösterişli bir yapıya sahiptir.

- Uygun fiyatlıdır.

- Kırışıklığa karşı dayanıklıdır.

- İnce ve kalınlığına bağlı olarak hem yaz hem de kış ayları kullanılabilir.



Bu özellikleri ve ayrıcalıkları ile beraber ağırlıklı olarak kış aylarında değerlendirildiğini söylemek mümkün. Ancak gösterişli bir yapı sunduğu için farklı kıyafetler konusunda yaz aylarında sıkça kullanılmaktadır.