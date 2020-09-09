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09.09.2020 - 03:28 |

Pomeranian Boo Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Pom (Pomeranya) Cinsi Hakkında Bilgiler

Hayvanlar insanların en yakın dostlarıdır. Özellikle köpekler sadakatleri ile evcil hayvan seçimlerinde en çok tercih edilenler arasında yer alır. Bazı ırk cinsleri görünümleri ile öne çıkarlar. Küçük köpek cinslerinden sevimli bir ırk olan Pomeranian Boo son yılların en popüler ırkları arasında yer alır. 1700 ile 1800’lü yıllarda Pomeranya bölgesinde ortaya çıkan bu ırk minicik asil duruşu geçmiş dönemlerde İngiliz Kraliçeleri tarafından dünyaya duyurulmuştu. Peki, Pomeranian Boo köpek özellikleri nelerdir? Yavru pom cinsi hakkında bilgiler nelerdir? Karakter ve fiziksel özellikleri nasıldır? Bakımı nasıl yapılır? İşte detaylar.

Pomeranian Boo Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Pom (Pomeranya) Cinsi Hakkında Bilgiler
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Dış görünüşü itibari ile pelüş ayıcıklardan farkı bulunmayan bu ırk, çok fazla tüy döker. Bu nedenle sahiplerine bakımı aşamasında zorluk çıkarabilir. Hareketli, kıpır kıpır bir cins olan bu köpekler arkadaş canlısı sıcakkanlıdırlar.

Pomeranian Boo Köpek Özellikleri Nelerdir?

Kökeni Almanya olan Pomeranian Boo köpeklerin yaşam süresi ortalama 15 yıldır. Ağırlıkları 1 ile 3 kg arasında değişir. Boyları ise 18- 30 cm arasındadır. Kucak köpeği olarak tanımlanabilirler. Diğer özellikleri arasında:
* Enerji düzeyleri yüksektir.
* Egzersiz ihtiyaçları çok fazla yoktur.
* Başka köpeklerle pek geçinemezler.
* Diğer yavru hayvanlarla geçinme düzeyi orta derecededir.
* Çocuklarla çok iyi anlaşırlar.
* Yabancılara karşı mesafelidirler.
* Orta düzey eğitilebilir olan bu köpeklerin koruyuculuklar düşüktür.
10 aylık olduklarında ortalama boyutlarına ulaşmış olurlar. Tüyleri hem kabarık hem de çift katmandır. Kulakları daima dik durur. Küçük gözleri ile hemen tanınan bu şirin ırk, yumuşak tüylü kabarık kuyrukları ile tarzlarını tamamlarlar. Bu ırk köpekler farklı renklerde olabilir. En yaygın tarzı kızıldır. Siyah ya da beyaz renklerde bulunabilirler.

Yavru Pom (pomeranya) Cinsi Hakkında Bilgiler

Yavru pom’un en büyük yardımcısı annesidir. Bu nedenle sahiplerine yavru bakımında çok iş düşmez. Vücut ısısını kontrol etmek bakımları için yeterlidir.

Çocuklarla iyi bir şekilde anlaşmalarını istiyorsanız mümkün oldukça çok çocuklarla muhatap edilmelidir. Bu şekilde onlara alışabilirler. Buna rağmen yüzde yüz çocuk dostu değildirler. Yavru dönemlerinden itibaren oldukça oyuncu köpeklerdir.

Pomeranian Boo Karakter Özellikleri

Aynı türden köpeklerle ve yabancı insanlara karşı mesafeli olan Pomeranian Boo köpekler yabancılara kolay kolay yaklaşmaz. Bu köpeklerin en önemli özellikleri oyuncu olmasıdır. İlgi bağımlısı olan bu ırk sürekli ilgi ister. Her şeyi oyun olarak görmeleri eğitilebirlirlik düzeyini pozitif katkı sağlıyor. İçgüdüleri yüksek olsa da koruma alanında geri planda kalmayı tercih ediyorlar. Sürekli gülen yüz ifadeleri ile oldukça eğlenceli bir görünüşleri vardır. Çok tercih edilen ve oldukça pahalı olan Pomeranian Boo köpekler oldukça zekidirler. Yaş aldıkça ağırbaşlı olan bu ırk tam bir kucak köpeği olurlar.

Sahiplerine oldukça bağlı olan bu ırkın adeta sahibine aşık olduğu söylenebilir. Yabancı pek sevmezler. Onlara kızgınlıklarını sürekli havlayarak gösterirler.

Pomeranian Boo Fiziksel Özellikleri

Yapısı bakımından küçük olan Pomeranian Boo köpekler tüylerinin güzelliği ile oldukça sevimlidirler. Farklı renkler olabiliyorlar. Genel olarak krem, kızıl, kahverengi ve turuncu olan bu köpekler nadirde olsa iki renkli tüy yapısında da görülebilirler.

Pomeranian Boo Bakımı

Pomeranian Boo köpeklerin bakımı kolaydır. Sadece biraz yiyecek seçmeye yatkındırlar. Aktif yapıları sayesinde bu ırk köpeklerde obezite olmaz. Tüylerinin bakımı için hafta bir ya da iki kez tarama gereklidir. Özellikle tüy dökme dönemlerinde günlük fırçalama tavsiye edilir.
Küçük olsalar da düzenli egzersiz bu ırk için önemlidir. Sık sık banyo tavsiye edilmez. Aylık üç kere yıkanmaları yeterlidir. Fazla yıkanmaları tüyleri ve derileri için sağlıklı olmaz.

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