Ponpon Yapımı: Elde Kolay Ponpon Nasıl Yapılır?

Ponponlar, rengarenk iplerden yapılan oldukça güzel bir aksesuar niteliğindedir. Özellikle örgü işlerinde kullanılan ponponlar sayesinde sizde örgülerinize muhteşem detaylar ekleyebilirsiniz.



Eğlenceli Ponponlar Yapın



Ponponlar, örgü projelerinde ve diğer eğlenceli el sanatlarında kullanılmaktadır. Yapımı oldukça basittir ve herhangi bir özel makine gerektirmez. Kendi ponponlarınızı yaparak projelerinize harika detaylar kazandırabilirsiniz. Ayrıca atık ipleri değerlendirmek için de harika bir yöntemdir.



Ponpon Nasıl Yapılır?



Ponpon yapımı için bazı malzemelere ihtiyacınız vardır. Bunlar evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerdir. Bunlar;

● Bir adet karton,

● Daire çizimi için gerekli olan bardak ve kapaklar,

● Bir adet kalem,

● Makas

● Ponpon yapacağınız ip yeterli olacaktır.



1. İlk olarak kartona bardağın ağız kısmını kullanarak bir daire çizin.



2. Daha sonra diğer çizdiğiniz dairenin tam ortası gelecek şekilde kapaktan yararlanarak bir daire daha çizin. Büyük olan daire yapacağınız ponponun çapını belirlemektedir. Birkaç farklı boyutta daireler çizerek daha büyük ponponlar elde edebilirsiniz. İki tane birbirine eşit şablon çıkarttıktan sonra birleştirin.



3. Büyük olan dairenin etrafını ve küçük olan dairenin içini makas yardımıyla keserek şablonunuzu ortaya çıkarın.



4. İplik yumağı büyük ise bir parça elinizde sarın. Karton halkanın etrafına iplik sarmaya başlayın. Ucunu sabitlemeniz size yarar sağlayacaktır. Tüm halkayı dolaşarak tüm boşlukları doldurun ve hatta ponponunuzun daha toplu durmasını istiyorsanız olabildiğince fazla sarın. Eğer içerdeki alan ufalırsa ve sarma işlemini yapamazsanız ipin ucuna bir iğne geçirerek çok daha kolay sarabilirsiniz.



5. Sarma işlemi tamamlandıktan sonra dairenin etrafındaki ipleri kesmeye başlayın. Küçük uçlu keskin bir makas kullanmanız daha rahat kesim yapmanızı sağlar. Tüm kenarlar kesildiğinde, bir iplik uzunluğunu kesin ve onu karton halkaları ayırarak arasından geçirin.



6. Geçirdiğiniz ipi birkaç kes kısaca bağladıktan sonra karton şablonun kenarını kesin ve iki kartonu iki yana doğru çekip ponponu içerisinden çıkarın. Ponponun uzun kalan kısımlarını makasla temizledikten sonra ponponunuz hazır!