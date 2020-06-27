Portakal Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Portakal ağacı, 50-60 yıl verim ile yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Bazı bakımlı portakal ağaçları 100 yıl veya 100 yıldan fazla yaşayabilir. Portakal bitkisi, Rutaceae familyasına aittir. Çiçekli bir ağaçtır ve olgunluktaki yüksekliği 5 ila 15 m arasında değişebilir. Meyve üretiminin yanı sıra, portakal ağacı çiçekleri için süs bitkisi olarak da yetiştirilmektedir. Dünya çapında üretilen her 4 portakaldan 1’i onlara ait olduğu için portakal üretiminde Brezilya dünya lideridir.



Portakal Ağacı Özellikleri



Portakal ağaçları, tüm narenciye grubu gibi, tek bir ana gövdeye sahip ağaçlardır. Ağacın ana dalları yerden 60 ila 120 cm yukarıdadır. Silindirik gövdeli portakal ağacı ve çoğu portakal ağacı bu şekildedir. Ancak bu şekil ağaçlara uygulanan budamaya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Portakal ağacında yaprakların düşmesine rağmen, portakal ağaçları yeşil yapraklarını sürekli yenileme eğilimindedir. İlk birkaç yıl boyunca ağaç gelişiminin tamamlanmasına kadar, yeni oluşan yaprakların sayısı eski yaprakların sayısından daha fazladır.



Genç yaprakların rengi başta açık yeşildir. Sonraları yavaş yavaş bu renk koyulaşmaktadır. Bu ağaç, ağacın türüne bağlı olarak turuncu veya hafif kırmızımsı meyveler üretir. Meyve ve yaprak yüzeylerinde, turunçgillerin karakteristik kokusunu içeren yağ bezleri vardır. Portakal ağaçları genelde ilkbaharda mevsiminde çiçek açmaktadır. Oldukça fazla sayıda çiçek üretmelerine rağmen, sadece küçük bir kısmı meyvelere dönüşür. Portakal çiçekleri normalde beyaz ve güzel kokuludur.



Portakal Ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Portakal ağacı bakım gerektiren bir meyve ağacıdır. İklim koşulları ve hava koşulları portakal ağacı için önemlidir. Portakal ağacının bakımı ile ilgili diğer unsurları listelemek gerekirse;



- Portakal ağacı soğuğa dayanıklı olmadığından, uygun hava ve iklim koşullarına sahip yerlerde yetiştirilmelidir. Meyve vermek için soğumayla karşılaşmaması gereken bir ağaçtır.

- Sonbahar aylarında portakal ağacının ekilmesine dikkat etmek gerekir. Daha sonra sulama ağacın verimi için önemlidir.

- Portakal ağacını dikmeden önce, fidenin yeterli şekilde büyümesine ve bakımına dikkat etmek gerekir. Dikilecek yerin geniş ve havadar olması önemlidir.

- Meyve verme dönemlerinde aşırı sulamaya ihtiyaç olacağından sulama düzenli olarak yapılmalıdır.