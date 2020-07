Prematüre bebeklere umut olacak gen keşfedildi

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Eğitim sorumlusu Doç.Dr. Merih Çetinkaya erken doğan prematüre bebeklerle ilgili yaptığı gen araştırmasıyla ödüle layık görüldü. Araştırmasıyla erken doğan premetüre bebeklerde yaşanan kronik akciğer rahatsızlığının sebebi olan bir geni keşfeden Çetinkaya, bu sayede gelecekte doğacak genetik olarak riskli bebeklerin tedavi edilebileceğini ifade ediyor.



17-21 Ekim 2014 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde 5. si düzenlenen, Avrupa'nın en büyük kongresi olan EAPS'ta her yıl verilmekte olan Young Investıgator Award 2014 ödülü bu yıl ilk kez bir Türk hekime verildi. Ödül, erken doğan bebeklerde önemli bir sorun olan kronik akciğer hastalığının genetik temelini araştıran "Association of E-NOS Gene Polymorphism in Development of Bronchopulmonary Dysplasia" başlıklı çalışması ile Kamu Hastaneleri Birliği Çekmece Bölgesi Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Eğitim sorumlusu Doç.Dr. Merih Çetinkaya 'ya verildi. Kongreye gönderilen yaklaşık 3000 çalışma arasında sunulmaya değer bulunan ilk 5 çalışma arasına girmeyi başaran ve araştırmanın niteliği, bilimsel içeriğinin yüksek olması ve başarılı sunumu ile ödüle layık bulunan Doç. Dr. Merih Çetinkaya ülkemiz adına bir ilke imza attı.



TÜRK DOKTOR AVRUPANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ



Bu ödülün Türkiye'de tıp biliminin kat ettiği ilerleme, Yenidoğan Bilim Dalının Avrupa ve dünyadaki ilerlemesini gösterdiğini kaydeden Doç.Dr. Merih Çetinkaya, "Ülkemizde kaliteli ve nitelikli çalışmaların yapıldığını göstermesi açısından da önem taşımaktadır. Bu çalışmada zamanından erken doğan ileri derecede küçük prematüre bebeklerden bazılarında oksijen bağımlılığı ile seyreden kronik akciğer hastalığı gelişirken bazılarında gelişmemesi nedeni ile altta yatan genetik problemin varlığının etkisi araştırılmıştır. Bugüne kadar bununla ilgili bazı genler çalışılmış olsa da, biz daha önceden çalışılmamış bir genin etkisini araştırdık. Bu çalışmada araştırdığımız faktörün bu bebeklerde kronik akciğer hastalığı ile ilişkili genetik etkisinin olduğunu saptadık. Sonuçta, gelecek yıllarda genetik etkiler belirlenerek riskli bebeklerin belirlenmesi ve bu bebeklere bu yönde erken önlem ve tedavi verilebilecektir. Çalışmamız bu nedenle son derece önemlidir.Bu ödül ile birlikte hastanemizin ve Yenidoğan Kliniğimizin adı tüm Avrupa'da duyulmuş olup, bu çalışmaların yurt dışından farklı merkezler ile devam ettirilmesi yönünde kongrede pek çok talep aldık. Aynı zamanda hastanemiz Yenidoğan Eğitim Kliniğine eğitim ve öğretim amacı ve ortak çalışmalarda bulunmak amacı ile pekçok merkezden hekim, hemşire, sağlık personeli ve tıp fakültesi öğrencisi gönderilmek istenmektedir" diye konuştu.



ESPNIC 1998 yılında kurulmuş olup 30 Avrupa ülkesi ve 16 Avrupa dışında ülkenin katıldığı büyük bir araştırma grubu olup 2010 yılından beri en iyi genç araştırmacı ödülü vermektedir. Pek çok ülkeden gelen başvurular değerlendirilmekte ve sunulmaya değer bulunan 5 çalışma Avrupa'nın en büyük pediatri kongresi olan EAPS kongresinde sunulmaktadır. Başvurular değerlendirilirken çalışma kadar araştırmacının CV si de değerlendirilmektedir. Dr. Merih Çetinkaya, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını, sonrasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı'nda yan dal ihtisasını tamamlamış ve aynı zamanda yine Uludağ Üniversitesi Fizyoloji Ana Bilim Dalında doktora yapmıştır.