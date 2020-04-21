Prl (Prolaktin) Hormonu Nedir? Prl Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Prl (Prolaktin) Hormonu Nedir?



Hormonun etki alanı süt üretimi ile sınırlı değildir. Metabolizma, vücut sıvılarının ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesi gibi konularla da ilgilidir.



İnsanlarda prolaktin, hem hipofiz bezinin ön kısmında hem de vücudun başka yerlerinde bulunur. Hipofiz bezindeki hücreler prolaktin üretir, hormon burada depolanır ve daha sonra kan dolaşımı ile vücuda salınır. Ek olarak; rahim, bağışıklık hücreleri, göğüsler, prostat, cilt ve yağ dokusunda da prolaktin üretilir.



Prolaktin Salgılanması Nasıl Gerçekleşir Ve Dengelenir?



Hipofiz bezinden prolaktin üretiminin ana düzenleyicilerinden biri, hipotalamus tarafından üretilen, beynin hipofiz bezinin doğrudan üstündeki bir kısmı olan dopamin adı verilen bir hormondur. Dopamin, prolaktin üretimini kısıtlar. Bu nedenle vücutta daha fazla dopamin varsa, daha az prolaktin salınır. Prolaktin de dopamin salgılanmasını artırır, böylece negatif bir geri besleme döngüsü oluşur.



Östrojen, prolaktinin bir başka anahtar regülatörüdür. Hipofiz bezinde prolaktin üretimini ve salgılanmasını artırdığı bilinmektedir. Çalışmalar, östrojen seviyelerinin en yüksek olduğu üreme döngülerinin aşamalarında kadınların kan dolaşımında prolaktin artışları olduğunu göstermiştir. Bu durum hamilelik sırasında da geçerlidir çünkü süt salgısının başlaması için daha yüksek prolaktin seviyeleri gereklidir.



Dopamin ve östrojene ek olarak, diğer tüm hormonlar, vücutta salınan prolaktin miktarını hem artırabilir hem de azaltabilir.



Prl Kaç Olmalı?



Prolaktin değerleri için uygun olduğu bilinen aralıklar şu şekildedir:



Erkekler: mililitre başına 2 ila 18 nanogram (ng / mL)

Kadınlar: 2 ila 29 ng / mL

Hamileler: 10 ila 209 ng / mL



Prolaktinin beklenen aralıklardan fazla veya az olması çeşitli durumların göstergesi olabilir.



Prolaktin Yüksekliği



Kanda çok fazla prolaktin dolaşımı durumuna hiperprolaktinemi denir. Hiperprolaktineminin en yaygın nedenleri hamilelik, vücuttaki dopamin etkisini azaltan ilaçlar, tiroid yetersizliği ve iyi huylu hipofiz tümörleridir. Semptomlar istenmeyen süt üretimi, adet döngüsünde bozukluklar ve östrojen eksikliğine bağlı durumları içerebilir. Prolaktinoma olan hastaların büyük çoğunluğu, dopamin etkisini taklit eden ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.



Prolaktin Düşüklüğü



Kanda normal seviyelerden daha az prolaktin dolaşması durumuna hipoprolaktinemi denir. Bu durum çok nadirdir ve hipofiz yetersizliği olan kişilerde ortaya çıkabilir.



Salgılanan prolaktin miktarında azalma, doğumdan sonra yetersiz süt üretilmesine neden olabilir. Prolaktin seviyeleri düşük olan çoğu insanın herhangi bir tıbbi sorunu yoktur, ancak bazı enfeksiyon türlerine karşı bağışıklık sistemlerinin güçsüzleştiği anlamına gelebilir.