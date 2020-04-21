Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Prl (Prolaktin) Hormonu Nedir? Prl Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
21.04.2020 - 17:21 |

Prl (Prolaktin) Hormonu Nedir? Prl Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

PRL, kan tahlillerinde yer alan bir değerdir. Tahlil sonuçlarında alçak ya da yüksek çıkması hastaları endişeye sürükleyebilen bir durumdur. Süt hormonu olarak da bilinen prolaktin, tıpta özellikle tiroit ve hamilelik konuları ile ilişkilendirilir. Bu nedenle PRL nedir, referans aralıkları nasıl olmalıdır gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik.Prolaktin, doğumdan sonra bebeklerin süt ihtiyacına yanıt olarak vücudun süt üretimi ile ilişkilendirilerek bu şekilde adlandırılmış bir hormondur.

Prl (Prolaktin) Hormonu Nedir? Prl Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Prl (Prolaktin) Hormonu Nedir?

Hormonun etki alanı süt üretimi ile sınırlı değildir. Metabolizma, vücut sıvılarının ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesi gibi konularla da ilgilidir.

İnsanlarda prolaktin, hem hipofiz bezinin ön kısmında hem de vücudun başka yerlerinde bulunur. Hipofiz bezindeki hücreler prolaktin üretir, hormon burada depolanır ve daha sonra kan dolaşımı ile vücuda salınır. Ek olarak; rahim, bağışıklık hücreleri, göğüsler, prostat, cilt ve yağ dokusunda da prolaktin üretilir.

Prolaktin Salgılanması Nasıl Gerçekleşir Ve Dengelenir?

Hipofiz bezinden prolaktin üretiminin ana düzenleyicilerinden biri, hipotalamus tarafından üretilen, beynin hipofiz bezinin doğrudan üstündeki bir kısmı olan dopamin adı verilen bir hormondur. Dopamin, prolaktin üretimini kısıtlar. Bu nedenle vücutta daha fazla dopamin varsa, daha az prolaktin salınır. Prolaktin de dopamin salgılanmasını artırır, böylece negatif bir geri besleme döngüsü oluşur.

Östrojen, prolaktinin bir başka anahtar regülatörüdür. Hipofiz bezinde prolaktin üretimini ve salgılanmasını artırdığı bilinmektedir. Çalışmalar, östrojen seviyelerinin en yüksek olduğu üreme döngülerinin aşamalarında kadınların kan dolaşımında prolaktin artışları olduğunu göstermiştir. Bu durum hamilelik sırasında da geçerlidir çünkü süt salgısının başlaması için daha yüksek prolaktin seviyeleri gereklidir.

Dopamin ve östrojene ek olarak, diğer tüm hormonlar, vücutta salınan prolaktin miktarını hem artırabilir hem de azaltabilir.

Prl Kaç Olmalı?

Prolaktin değerleri için uygun olduğu bilinen aralıklar şu şekildedir:

Erkekler: mililitre başına 2 ila 18 nanogram (ng / mL)
Kadınlar: 2 ila 29 ng / mL
Hamileler: 10 ila 209 ng / mL

Prolaktinin beklenen aralıklardan fazla veya az olması çeşitli durumların göstergesi olabilir.

Prolaktin Yüksekliği

Kanda çok fazla prolaktin dolaşımı durumuna hiperprolaktinemi denir. Hiperprolaktineminin en yaygın nedenleri hamilelik, vücuttaki dopamin etkisini azaltan ilaçlar, tiroid yetersizliği ve iyi huylu hipofiz tümörleridir. Semptomlar istenmeyen süt üretimi, adet döngüsünde bozukluklar ve östrojen eksikliğine bağlı durumları içerebilir. Prolaktinoma olan hastaların büyük çoğunluğu, dopamin etkisini taklit eden ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Prolaktin Düşüklüğü

Kanda normal seviyelerden daha az prolaktin dolaşması durumuna hipoprolaktinemi denir. Bu durum çok nadirdir ve hipofiz yetersizliği olan kişilerde ortaya çıkabilir.

Salgılanan prolaktin miktarında azalma, doğumdan sonra yetersiz süt üretilmesine neden olabilir. Prolaktin seviyeleri düşük olan çoğu insanın herhangi bir tıbbi sorunu yoktur, ancak bazı enfeksiyon türlerine karşı bağışıklık sistemlerinin güçsüzleştiği anlamına gelebilir.

 

 

 

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Farkındalığınızı arttıracağınız zamanlar yaşayabilirsiniz. Çatışmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Duygularınızı daha derin yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanızla ilgili konular önem kazanabilir. Nedenini bilmediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz. Acele karar vermekten çekinebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış durumlar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konuları idrak edebilirsiniz. Bazı konularda farkındalıklarınız artabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konulara ilginiz artabilir. Öğle saatlerinde ikili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Değişim içinde olacağınız zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Öğlen saatlerinde üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde tamamlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki olayları daha iyi okuyabileceğiniz bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirirken dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Karşınızdaki sözlerinizi yanlış değerlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir. Bazı işlerinizde yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda farkındalık yaşayabilirsiniz. Bazı konuların üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konulara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. İkili ilişkilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Duygularınızdaki değişikliği karşınızdakine ifade etmeden önce düşünmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Aşk ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanma hissedebilirsiniz. Yaşadığınız farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmeye çalışırken, konuşmanın tartışmaya dönmemesine dikkat edin. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerde acele karar vermeyin. Aldığınız kararları iyi düşünün, gözden kaçan durumlar olabilir. Geçmişle ilgili konularda daha fazla içinize dönebilirsiniz. Kendinizle kalmanız size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Hazırlayacağınız sözleşmeleri kontrol etmelisiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için yazılı teyit almanız da fayda olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizin önem kazanacağı zamanlardasınız. Derin duygular içine girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir.  Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konuların olgunlaşmasını beklemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Filiz Has
Filiz HasDijital Moda Çağı Başlıyor!
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen Baysal
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen BaysalDoğayı Evinize Taşıyın
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüKarantina sürecinde yarım kalan tedaviler
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliÇocukluğa doyulmaz...
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
Uzman Psikolog Yasemin AydoğduKoronavirüs Korkunuzu Azaltın
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa23 Nisan 2020 Boğa Yeniayı: Öz ve huzur
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca23 Nisan Boğa Yeniayı: Güven arayışı
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanYaşam enerjisi ile dolmak
Emre Kara
Emre Kara%100 Canlı %100 İvana
Deniz Tunca
Deniz TuncaCovid-19 sürecinde diş sağlığının önemi
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anti Tiroglobulin - Anti Tbo Nedir? Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Anti Tiroglobulin - Anti Tbo Nedir? Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kalamar pişirmenin incelikleri nelerdir? Daha lezzetli bir kalamar için…

Kalamar pişirmenin incelikleri nelerdir? Daha lezzetli bir kalamar için…

Ast Nedir? Ast Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Ast Nedir? Ast Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kalamar Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Kalamar Tavada Ve Izgarada Nasıl Pişirilir?

Kalamar Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Kalamar Tavada Ve Izgarada Nasıl Pişirilir?

Sıradaki Haber