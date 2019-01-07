Jilet İzleri Nasıl Geçer?

Sokakta, otobüste, işyerinizde hatta aile fertlerinizin arasında kollarında sık aralıklarla oluşmuş jilet izleri olan insanlar görmüşsünüzdür. Böyle bir manzarayı ilk gördüğünüzde o kişinin ya koyu bir arabesk dinleyicisi ya da madde bağımlısı veya psikolojik sorunları olan biri olduğunu düşünüp belki de ona acıdınız. Toplumsal önyargılar nedeniyle yaz-kış uzun kollu giysiler giyilerek gizlenmeye çalışılan bu izler aslında kendi bedenine zarar verme şeklinde ortaya çıkan bir tür psikolojik rahatsızlık. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde milyonlarca insan bedenini keserek, kendisine zarar veriyor.

Kız çocuklarında ve ergenlik döneminde daha sık ortaya çıkan bu durum, ailenin parçalanması, cinsel taciz, aile içi şiddet gibi travmalarla ortaya çıkabildiği gibi bazen sadece basit ilişki sorunları nedeniyle de görülebiliyor. Kişinin kendi bedeninde oluşturduğu ve kendine özgü görünümü nedeniyle anlaşılması çok kolay olan bu izler ilerleyen yıllarda evlenme planları yaparken, işe girerken, yaz aylarında sokağa çıkarken ve hayatın daha birçok anında toplumsal önyargılar nedeniyle sıkıntı yaratıyor. Tüm bunları atlatsa bile ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olan hastalar kollarındaki yaraların hikayesini çocuklarına açıklamakta zorlanıyorlar. Bu nedenle de izlerden kalıcı olarak kurtulmak istiyorlar. Kendine zarar verme sorunu, her türlü sosyo-ekonomik düzeyden ailede görülüyor.

Zarar verme; jilet, falçata, cam gibi kesici alet ile kesme, sigara basma, ısırma ya da yarayı kaşıma şeklinde olduğu gibi daha ileri boyutlarda da görülüyor ve bu insanlar psikiyatri merkezlerinde tedavi görüyor. Bu izler kalıcı, gizlenmesi zor ve kendine özgü oluyor. Tek bir çizgi olsa ameliyat izi sanılıp geçiştirilebilirken birden fazla ve yan yana çizgiler olduğunda hemen dikkat çekiyor ve ne olduğu anlaşılıyor. O zaman da bu kişiler toplum tarafından damgalanıyor. Bahsettiğimiz tablolarda yakın zamana kadar bir tedavi tekniği yoktu.

Amerikan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi’nde yayınlanan, Türk Plastik Cerrahi Derneği’nden ödül alan “İnce Deri Yaması Tekniği” ile söz konusu izlerin tedavisi, kamufle edilmesi ve sosyal olarak kabul edilebilir hale gelmesi mümkün.

İnce Deri Yaması Tekniği Nasıl Uygulanır?

Yapılan tedavi “zımparalama ve ince deri yaması” ile izlerin gizlenmesi esasına dayanarak hastaya tamamen normal bir deri vadetmiyor ama tedavi kesik izi bulunmayan, eski bir yanık izi gibi görünen ve sosyal olarak kabul edilen bir ize dönüştürüyor. Bunun için de kesik izlerinin olduğu alanın tamamı zımparalanır, üst deri tabakası soyulur. Bu işlem yapılıp bırakıldığında zaman içinde izler tekrar belli olmaya başlıyor. Bu nedenle ameliyatın ikinci aşamasında hastanın uyluğunun üst bölümünden 0,2 mm kalınlığında ince deri yaması alınıyor. Zımparalanan yeri bu deri yaması ile kapatılıyor. Yama alınan yer ise zaman içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bu tedavi iyileşme süreci ile birlikte toplam 15 gün sürüyor.

Kola yapılan deri yaması ilk başta daha pembe renkte oluyor ve gerçek rengini bulması yaklaşık bir yıl sürüyor. Bu yamanın üzerinde gerekli yerlerde yine kıllar çıkıyor. Bir yıl boyunca yamayı güneşten korumak, bandaj ve krem kullanmak gerekiyor. Deri yamasının alındığı uylukta ameliyat öncesinde iz kalmayacağı sözü verilmese de çok belirgin bir iz kalmıyor. Operasyon, izlerin çokluğuna ve genişliğine göre bir ile iki saat arasında sürüyor. İz bulunan alan dar ise tedavi edilecek bölgeye lokal anestezi, hastaya ise sedasyon veriliyor. Geniş izler ise genel anestezi altında yapılıyor.

Ameliyat yapılırken kola yapılan zımparalamanın derinliğinin ve bacaktan alınan deri yamasının kalınlığı çok önemli. Bacaktan alınan deri yaması çok ince olunca yara izi tam olarak silinmiyor, çok kalın olduğunda ise kolda tüyler çıkamıyor ve doğal görüntü sağlanamıyor. Ayrıca kalın deri yaması alındığında bacaktaki yaranın iyileşmesi de zorlaşıyor.

Psikolojik Sorunları Olan Hastalara Önerilmez

Aktif olarak psikolojik sorunları olanlara bu ameliyat önerilmez. Psikolojik olarak kendisini toparlamış hastaların yaş aralığı 20-40 yaş arasında ve uzun yıllardır kendine zarar verme eğilimi olmayan kişilerden oluşmakta. Yara izi silme yöntemleri konusunda hastaların istismar edilmeye maalesef oldukça açık. Sadece lazer uygulanan yöntemler ile izlerin büyük ölçüde yok olacağı vadediliyor ancak bu mümkün olmuyor. Bilimsel altyapısı olmayan bazı tedaviler de öneriliyor. Aynı yöntemle iyileşen hasta fotoğrafları bilgi almak isteyen kişilerle paylaşılmıyor. Bu kişilerin yapacağı en büyük hata ise dövme yaptırmak oluyor çünkü dövme izleri yok etmediği gibi, dikkatleri o bölgeye daha fazla çekiyor.

Prof. Dr. Cengiz Açıkel

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı



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