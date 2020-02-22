Meme Estetiğinde İmplant

Meme Estetiğinde İmplantın Yerleştirildiği Alan ve Memenin Anatomik Yapısı

Meme büyük oranda yağ dokusu, süt bezlerinden meydana gelir. Pektoral adı verilen göğüs kasları ile göğüs duvarına tutunur. Memede 15 - 20 adet lob bulunur. Bu loblar daha küçük yapılar olan lobüllerin birleşmesi ile oluşurlar. Lobüller içinde bulunan süt bezleri kanallar ile meme başına bağlanır.

Lenf damarları, içerdiği akyuvarlar sayesinde enfeksiyona karşı savaşan lenf sıvısını koltuk altında köprücük kemiği etrafında bulunan lenf düğümlerine (bezlerine) taşır.

Meme dokusunun büyümesi, gelişmesi ve süt üretiminde etkin rol oynayan 3 hormon vardır: östrojen, progesteron ve prolaktin.

Gebelik, emzirme, kilo alıp verme, yaşlanma, ilaç kullanımı, hormonal değişimler ve hastalıklar memenin formunun zamanla değişmesine sebep olur. Bazı kadınlarda ise herhangi bir sebep olmaksızın meme normalden büyük, küçük, sarkık ya da asimetrik olabilir. Bu gibi durumlarda memeye normal ve estetik bir görünüm kazandırmak amacı ile meme estetiği bir tedavi yöntemi olarak uygulanır.

Meme büyütme ameliyatlarında ve meme hacminin normalden az olduğu meme dikleştirme ameliyatlarında meme dokusunun altında oluşturulan cebe silikon implant yerleştirilerek meme ideal boyutlarına getirilir. Silikon implant seçimi hacmi, şekli ve yüzey özelliklerine göre hastanın beklentileri de dikkate alınarak yapılır. Daha detaylı bilgi için damla ve yuvarlak şekilli silikon implantların karşılaştırmasının yapıldığı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Meme dokusunun altında cep oluşturmak için 3 farklı bölgeden kesi yapılabilir: meme başı, meme altı kıvrımı, koltuk altı. Kesilerin boyutu 3-4 cm civarındadır. Hepsinin avantajları ve dezavantajları vardır.

Meme ameliyatını planlarken kesi bölgeleri ile birlikte karar verilmesi gereken diğer bir konu implantın yerleştirileceği alandır. Silikon implant meme dokusunun hemen altına veya meme dokusunun altında bulunan kas dokusunun hemen altına yerleştirilebilir. Protezin bir kısmının kas altına bir kısmının meme dokusu altına yerleştirildiği dual plan sıklıkla tercih edilir. Plastik cerrah bu alternatifler arasında karar verirken meme dokusunun hacmi, deri kalınlığı, göğüs kaslarının yapısı, göğüs kafesinin durumunu gibi birçok kriteri göz önünde bulundurur.

Prof. Dr. Cengiz Açıkel

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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