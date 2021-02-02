Prostat İltihabı Nedir, Neden Olur? Prostat İltihabı Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Prostat, penis ve mesane arasında yer alan bir bezdir. Spermi besler ve korumasını yapar. Erkek vücudunda çoğu zaman sorun yaratabilir. Bu sorunlar arasında, prostat iltihabı da yer almaktadır. Bu iltihap prostatın iltihaplanması anlamına gelir?



Prostat İltihabı Genel Belirtileri Nelerdir?



Prostatit'te görülen en yaygın belirtiler şu şekilde;

1. İdrara çıkmakta zorluk

2. Zayıf ve kesik kesik gelen idrar

3. İdrarda ağrı ve yanma hissi

4. Sık idrara çıkma ihtiyacı

5. Mesanenin sürekli doluluk hissi

6. Geceleri sık idrara çıkma

7. Ani idrar gelmesi ve idrarı tutamama

8. İdrar yaptıktan sonra devam eden damlama

9. İdrara çıkmak ancak yapamamak

10. İdrarda ya da menide kan olması

11. Ağrılı boşalma

12. Kalça, kasık, bel ve sırtta ağrı hissi olarak sıralanabilir.



Bu rahatsızlıklar, genel bir değerlendirmeye bağlıdır. Üroloji uzmanı muayenesi ve gereken tanıyı koyması sonucunda sonuç saptanabilir. Bu tip rahatsızlıkları olan hastalar mutlaka bir üroloji uzmanına görülmeli ve ona göre hareket etmelidir.



Prostatit Nedir ve Tedavisi Nasıldır?



Prostatit, erkekte bulunan prostat bezinin iltihabı anlamına gelen bir kavramdır. Bu hastalığın sonucunda prostat bezi şişer ve ağrır. Prostatit, bir enfeksiyondan kaynaklanabilir ancak çok fazla mikrobik bir durum bulunmaz ve iltihabın hangi nedenle olduğu tam anlaşılamaz hale gelir. Prostat büyümesi ve prostat kanseri daha çok ileriki yaşlarda erkeklerde görülebilirken prostatit, her yaşta görülebilir. Tedavisinde ise genellikle ilaçlar devreye girer. Bu ilaçlar; ağrı kesiciler, mesane ve prostat boynunun genişlemesini sağlayan blokerler ve bazı antibiyotikler olarak sıralanabilir.



Prostat İle Bilinen Diğer Hastalıklar Nelerdir?



1.Prostat Büyümesi: Prostat büyümesi çoğu zaman iyi huyludur. Bu büyüme, 40'lı yaşlardan itibaren erkeklerde görülebilir ve yaşamının sonuna kadar devam eder. Prostat büyümesi sonucunda idrar yolu ve mesane çıkışında darlık olabilir. Bu daralma, idrar çıkışını engeller.



2. Prostat Kanseri: Bu hastalığın nedeni de tam olarak belirlenememiştir ancak 65 yaş üstü erkeklerde görülür. 50 yaş üstü erkeklerde de risk başlamış demektir. Bu durum genetik de olabilir. Erken teşhis edildiği takdirde risk azdır.