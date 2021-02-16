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16.02.2021 - 15:11 |

Protez Diş Nedir, Avantajları Nelerdir? Protez Diş Çeşitleri Nelerdir?

Protez diş birçok farklı sebepten kişiler için tercih edilmektedir. Bunlar çürük diş, dişeti problemleri veya çeşitli diş rahatsızlıkları olabilir. Bundan dolayı kişinin güncel ağız sağlığını korumak ve çiğneme kuvvetini eski yerine getirmek için protez diş tercih edilmektedir. Sizler için protez diş hakkında bulunan bütün bilgileri detaylı bir şekilde derledik.

Protez Diş Nedir, Avantajları Nelerdir? Protez Diş Çeşitleri Nelerdir?
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Protez diş estetik amaçla da uygulanabilen son derece kullanışlı bir diş sağlığı yöntemi çeşididir.

Protez Diş Nedir, Avantajları Nelerdir?

Protez diş kişiler için son derece kullanışlı bir yöntemdir. Bunlar diş eti, diş hastalığı ve benzeri problemler içinde kullanılmaktadır. Ağız yapısına uygun olarak üretilen bu ürünler tamamen çiğneme fonksiyonunu arttıran ürünlerden biridir. Diş protezleri estetik amaçlı da yapılan ve kişilerde son derece güzel duran protezler arasındadır. Protez diş, hastanın kaybettiği çiğneme fonksiyonunu tekrar yerine koymaktadır.

Bununla beraber görünüşü de düzenleyen bu protezler, kişilerin bozuk ağız ve diş yapısını düzenlemektedir. Bu sayede kişilerin psikolojik durumunu da düzenlemektedir. Diş yapısında estetik bir bozukluk olması kişilerin gülüşünü, konuşmasını ve yeme gibi rutin davranışlarını bozmaktadır. Bundan dolayı, protez diş kişilerin bu tarz eksikliklerini de düzenlemektedir.

Protez Diş Avantajları Nelerdir?

Protez diş kendi içerisinde birçok farklı çeşide ayrılmaktadır. Bu çeşitler, kişilerin hayatlarını daha kolay bir hale getirmek için oldukça farklı avantajlar sağlamaktadır. Protez diş çeşitleri ise şu şekildedir:

Sabit Protezler

Hareketli Protezler

İmplant Protezler

Tek Kron

Total Protez

Parsiyel Protez

Hassas Protezler

Kuron ve Köprü Çeşitleri Nelerdir?

Koron bir dişin çürük, kırık veya aşırı bir şekilde yıpranması dolayısıyla dişin küçük bir hale getirilip, kaplanmasıdır. Köprü ise birçok veya tek bir dişin eksik olması ile yapılmaktadır. Bu durumda özel bir destekle, ara boşluklar kapatılır ve sonrasında yan dişler küçük bir hale getirilerek diş kaybı önlenmektedir. Bu işlem aynı zamanda da diş eti problemlerinde kullanılmaktadır.

Total Protez Nedir?

Total protezler tam protez olarak geçmektedir. Bu işlem kişilerin tüm dişlerini kaybetmesinde veya dişlerin tam olarak kullanılmamasın da tercih edilmektedir. Protezler ağrısız yapılabilecek en iyi işlemlerden biridir.

Çene kemiği içerisine yerleşen implantlar sayesinde bu diş protezleri, kişilerin gerçek dişi yerine gelmektedir. Bununla beraber bu protezler kişilere herhangi bir şekilde sahte diş hissiyatı vermez. Diğer tercih edilen bir protez çeşidi ise kısmi diş eksikliğinde tercih edilen parsiyel protez çeşididir. Bunlar belirli diş eksikliğinde tercih edilmektedir. Kısmi olarak kayıp olan dişlerde veya dişlerin yapısı bozulan dişlerde bu protez uygulanmaktadır. 

Hassas Bağlantılı Protez Nedir?

Hassas bağlantılı protez çeşidi genel olarak, sadece kısmi bir diş eksikliğinde kullanılmaktadır. Bu işlem protezin tutuculuğu sağlayan kroşe kullanılmadan yapılan ve hassas bağlantı ile kullanılan bir işlemdir. Bu işlem sırasında dişi ve erkek dişlere bağlantı sağlanır. Özellikle bu protez tipi, estetik açıdan en çok tercih edilen ürünlerden biridir.

Seramik Kuron Nedir?

Seramik kuronlar, dişlere aşırı canlılık veren bir üründür. Bu ürün ışık geçirmediğinden dolayı, normal dişlere göre daha parlak ve canlı durmaktadır. Kişiler bu kuronlar sayesinde daha gerçekçi ve estetik dişlere sahip olmaktadır. Kişiler protez sırasında bu ürünleri de tercih edebilirler.

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