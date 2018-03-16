İlişkilerde Değişim, İlişkilerle Değişim!

İnsan yaşamının anlamını ilişkilerinde bulur ve yaşamımız ancak böyle mâna kazanır; ilişkiler olmadan insan gelişemez. Hazları değil, kişileri ararız.

İlişkinizde neyi değiştirmek istiyorsunuz? Bunun için gerekeni yapmaya hazır mısınız? Durmadan karşınızdakini suçlamayı bırakıp, birlikte sorununuzu çözmeye odaklanabilir misiniz? Haklı olmanın mutlu etmediğini hatırlayıp; haklı olmakla karşınızdakini kırmamak arasında kaldığınızda kırmamayı seçebilir misiniz? Tam da böyle zamanlarda iletişim kurabiliyor olsaydınız sevgilinizle/eşinizle ilişkiniz şimdikinden çok daha farklı olur muydu? Bazen işin içinden çıkamayacağınız bir duruma sürüklenirsiniz. Böyle zamanlarda gerektiğinde beklemesini bilmeli, gerektiğinde bütün gücünüzle harekete geçebilmeli ve gerektiğinde vazgeçebilmelisiniz. İki şey imkansız olsun hayatlarımızda, biri hareketsiz durmak, diğeri de amaçsızca hareket etmek.

İlişkilerde sevgi kadar öfke de doğal bir duygudur; öfkeye nasıl tepki vereceğimiz ise bir seçim. İnsan öfkeliyken karşısındakini hataları ile yüzleştirmeye ve davranışlarını değiştirmesini sağlamaya çalışır. Ama maalesef öfkeliyken sağlanan değişimler geçicidir. Özellikle öfke bir fikre veya olaya değil, karşınızdakinin kişiliğine, geçmişine, ailesine ve yakın çevresine, bağlarına yönelikse o zaman onarılması zor hasarlar ortaya çıkacaktır. Nefret reddedilme yüzünden öfkeye dönüşen sevgidir; ancak sevgisini istediğimiz bir insandan nefret edebiliriz. Böyle zamanlarda terbiye merhametten de sadakatten de yardımdan da içtenlikten de daha güvenilir bir şeydir. Büyük sanılan değerler baskı altına girdiklerinde çözülüverirken, nezaket ne olursa olsun kolay kolay değişmez. Çoğu zaman sonuna geldiğimizde ilişkimizin nasıl başladığını unutmuş olsak da bir ilişkinin özeti bitişinde gizlidir.

Hayatta her şey de olduğu gibi ilişkilerde de değişim kaçınılmazdır. Önemli olan çiftlerin rekabete girmeden benzer yönlere değişimlerini tetikleyebilmeleri, ortak zevkler edinebilmeleri ve bazen birbirlerinin iyiliği için farklı yönlerde değişimlerine de izin verebilmeleridir. Zaten hayatınız fark ettiğiniz veya etmeye değer bulmadığınız rekabetlerle doludur; bir de bunu ilişkinize taşımak yapabileceğiniz en büyük hatalardan birisi olur. Sevgide üstünlük olmaz; üstün olan zaten sevgidir.

Sevgililer gününün çok abartılmaması gibi hiçe sayılmamasını da öneririm. Her vesileyi aşkınızı yaşamak ve güçlendirmek için kullanın; ama vesileler aşkınızın önüne geçmesin. Neden “seni seviyorum” diyebilmek hâla bu kadar önemlidir çoğumuz için? Hissedersiniz, bilirsiniz ama yine de duymaya ihtiyacınız vardır. Aslında istediğiniz sevildiğiniz duygusunun deneyimini yaşamaktır tekrar ve tekrar. Sevgiliniz/eşiniz için yaptıklarınız, fedakarlıklarınız, özveriniz de bir seni seviyorumdur; ama yine de söylemenize engel olmasın. Aşıksanız sevildiğinizi duymanın değerini bilirsiniz ve onu sevgilinize/eşinize cömertçe söylemekten çekinmezsiniz.

Aşk değiştirir, çok fazla yaşayabileceğimiz bir duygu değildir. Ama her aşktan değişmiş olarak çıkarız, değişim ise hayatın esasıdır. Aşıksanız aşkınızı, değilseniz ümidinizi muhafaza edin; bazen aşktan ümidi kesmek hayattan ümidi kesmek gibidir. Değişimlerinizin aşkla olması ve aşkla değiştirebilmeniz dileğiyle…

Uzm. Dr. Zeynep Erdoğdu

Psikiyatri Uzmanı ve Psikoterapist