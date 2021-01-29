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29.01.2021 - 16:11 |

Psikolojik Çarpıntı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Psikolojik Kalp Çarpıntısı Nasıl Anlaşılır?

Psikolojik nedenle ortaya çıkan çarpıntılar, hastanın duygusal sorunlarının çözülmesinden sonra kendiliğinden düzelir. Çarpıntı durumunda panik yapmamalı, ölüm korkusunu aklınızdan çıkartmalı, derin bir nefes alarak bir yere oturarak dinlenmeye ve kendinizi sakinleştirmeye odaklanmalısınız. Kişinin yaşadığı duygu yoğunluğu ve stres gibi nedenler psikolojik çarpıntıya neden olabilir. İşte, tüm detaylar...

Psikolojik Çarpıntı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Psikolojik Kalp Çarpıntısı Nasıl Anlaşılır?
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Kalp çarpıntısının nedenine göre tedavi yöntemi de değişiklik gösterir. Kansızlık da kalp çarpıntısının başlıca sebepleri arasında yer alır. Bu nedenle tedaviden önce kalp çarpıntısının asıl sebebi bulunmalıdır. Bu sayede doğru bir tedavi uygulanabilir.

Psikolojik Çarpıntıya Ne İyi Gelir?

Psikolojik çarpıntı, kişinin hayatında yaşadığı duygu yoğunluğu, sıkıntı, stres, üzüntü gibi nedenlerden dolayı meydana gelir. Psikolojik çarpıntı, göğüs ağrısı, taşikardi, terleme, ani ölüm korkusu ve panik bozukluk ile birlikte meydana gelir. Bu panik bozukluk, ataklar şeklinde devam eder ve sıklığı kişiye göre değişir.

Sürekli gelen ve önlenemeyen panik bozukluğu ancak uzman bir terapist yardımı ile tedavi edilebilir. Birden gelen çarpıntı sırasında paniğe kapılmadan bir yere oturup derin derin nefes alarak kendinizi sakinleştirmeli ve soğuk bir şeyler içerek rahatlamalısınız. Sakinleşince psikolojik nedenle ortaya çıkan kalp çarpıntısı, kısa bir süre içinde düzelir.

Psikolojik Kalp Çarpıntısı Nasıl Anlaşılır?

Psikolojik kalp çarpıntısı, baş dönmesi, nefes darlığı, ölüm korkusu, terleme ve göğüs ağrısı ile meydana gelir. Bu ataklar sık sık yaşanabilir ve hastanın duygusal durumu çözülünce kendiliğinden düzelir.

Kalp çarpıntısı yaşayan kişi, soğuk su ile yüzünü yıkamalı ve derin nefes alarak kendini sakinleştirmeye çalışmalıdır. Bu durum çok sık tekrarlanıyorsa bir hekime başvurmanız gerekebilir. Sık yaşanan kalp çarpıntısının altında yatan başka bir sebep olabilir. Bu nedenle uzun süren ve sık tekrarlayan kalp çarpıntılarının altında yatan sebebi öğrenmek için uzman hekime başvurmanız gerekir.

Kalp Çarpıntısı Ne Kadar Sürer?

Kalp çarpıntısı, genellikle stres, egzersiz, panik atak, kansızlık, soğuk algınlığı, bazı ilaçların yan etkisi olarak kalp çarpıntısı meydana gelir. Genellikle birkaç saniye süren bu çarpıntılar, uzun sürdüğü zaman uzman hekime başvurmanız gerekir.

Psikolojik kalp çarpıntısı terleme, ölüm korkusu, göğüs sıkışması, mide bulantısı, baş dönmesi, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi rahatsızlık veren belirtiler azalmıyor ve hayat kalitenizi düşürüyorsa uzman bir hekime başvurmanız gerekir. Psikolojik olarak meydana gelen kalp çarpıntıları da genellikle birkaç saniye sürer ve kendiliğinden geçer. Bu çarpıntılar nedeni ile panik yapmanız gerekmez.

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