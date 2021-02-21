Psikoterapi Nedir, Nasıl Yapılır? Psikoterapi Teknikleri Ve Yöntemleri Nelerdir?

Psikoterapi ile kişilerin duygu durumları, davranış sorunları ve yaşadıkları travmalar ele alınır. Amaç bu sorunların çözülmesine yardımcı olmak ve kişilerin yaşamlarına devam etmelerine destek vermektir.

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi nedir dendiğinde, kişilerin ruh sağlığını korumak adına uygulanan tekniklere psikoterapi denilmektedir. Uzman kişiler tarafından uygulandığında olumlu sonuçlar alınmaktadır. Kişilerin ruh sağlığı bir bütündür. Zihinde oluşan düşünceler duyguları tetikler ve bu duygu durumu da davranışı ortaya çıkarır. Kişilerin düşüncelerini düzeltmeden, davranışlarını sağlıklı hale getirmek mümkün değildir. Bunun için düşüncelerin altında yatan ana nedenleri bulmak gerekir.

Düşüncelerin altında yatan nedenler ise her zaman doğru düşünceler olmayabilir. Kişinin bazen düşünceleri yanlış yöne sapabilir. Gerçeği terapistin görmesi de yeterli değildir. Aynı zamanda kişinin kendisi de kendi ile ilgili net bir görüş elde edebilmelidir. Psikoterapide amaç kişinin yaşam amacını keşfetmesine ve yaşamın kontrolünü ele almasına yardımcı olmaktır.

Psikoterapi Nasıl Yapılır?

Psikoterapide kullanılan farklı teknikler vardır. Herkese uygun olan teknik ise birbirinden farklı olabilir. Bazen birden fazla teknik karma olarak ta uygulanabilir. Terapi, danışmanlık, koçluk, psikososyal terapi, konuşma terapisi gibi farklı terapiler vardır. Depresif davranış veya psikolojik sorunlar karşısında terapiye ihtiyaç olabilir.

Hayatta en az zamanı kendimizi tanımak için ayırırız. Psikoterapi kişinin kendini keşfetme yolculuğudur. Duyguları, duyguların altında yatan nedenleri, gelişmiş yanları ve gelişmeye açık özellikleri, inançları terapi sırasında keşfedilebilir. Terapist ise bu yolculukta akıl veren kişi değildir, yolu bulmayı sağlayan ve kişiyle birlikte ilerleyen rehberdir. Amaç kişinin kendi doğrusunu kendisinin bulmasıdır.

Terapist yargılama, eleştirme, küçük görme, kınama, öğüt verme gibi davranışlar içine girmemelidir. Amaç kişinin kendine bulması olduğu için bunu özgüveni zedeleyerek yapmak doğru bir davranış değildir. Bu şekilde bir yaklaşım kişinin terapiyi devam ettirmesine de engel teşkil eder. Terapinin süresi ve sıklığı kişinin sorununa göre ve kişiye göre değişecektir.

Psikoterapi Teknikleri ve Yöntemleri Nelerdir?

Psikoterapi teknikleri sırasında hem karşılıklı konuşma hem de testlerle durumu anlama süreci vardır. Konulan teşhise bağlı olarak farklı terapi tekniklerinden bir veya daha fazlası uygulanabilir. Terapi çeşitlerinden bazıları şunlardır;

Geştalt Terapi: Geştalt terapi ’’an’’ üzerine odaklanan bir terapi yöntemidir. Danışan kişi yaşamdaki bariyerlerinin nedenlerini ve duygularını beden dili ile ifade eder. Amaç danışanın farkındalık yaşamasını sağlamaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi: Kişiyi olumsuz yönde etkileyen düşüncelerin, olumlu düşüncelerin yerini almasını hedefleyen bir terapidir. Kişilerin güvenli davranış geliştirmesini, girişken olmasını hedefler. Bu terapi içerisinde nefes teknikleri de kullanılarak, duygusal çözülmeler yakalamak amaçlanır.

Psikanalitik Psikoterapi: Bu terapi tekniğinde, kişilerin çocukluk döneminde yaşadıklarının bilinçaltında yer ettiği düşünülür. Burada amaç, yaşananların su yüzeyine çıkarılması ve bireyin bunlarla yüzleşmesinin sağlanması olmaktadır. Bu çalışmalara serbest çağrışım tekniği de eşlik eder ve uzun soluklu çalışmalardır.