Pt Nedir? Pt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Protrombin, kanın pıhtılaşmasına etki eder. Karaciğer tarafından üretilmektedir. Bunun dışında söz konusu faktörlerden bazılarının karaciğerde üretilebilmesi için K vitaminine gereksinim vardır.



Pt Nedir?



Kanın pıhtılaşmasında etkin olan Protrombin faktörünün sağlıklı bir şekilde görevini yapıp yapmadığının belirlenmesi için ise PT testine ihtiyaç duyulur.



PT, hemofili, ameliyat öncesinde tarama ve kanama halleri söz konusu olduğunda istenen bir Koagülasyon testidir. Bu teste genellikle PT yahut PTZ de denilebilmektedir.



Kanama durumunda bir dizi işlem neticesinde Protrombin – Trombin dönüşümü meydana gelmektedir. Trombin ise, Fibrinojen’i Fibrin’e dönüştürülür ve Fibrin pıhtısıyla kanama problemi sonlandırılmaya çalışılır. PT testi neticesinde ise, Fibrinojen- Protrombin- Faktör V- Faktör VII ve Faktör X değerlendirmeye tabi tutulmuş olur.



Pt Kaç Olmalı?



Pt (Protrombin Zamanı ) Normal Değeri; 10 - 14 saniye

INR normal değerinin ise: < 1.1 olması gerekmektedir. INR testi, PT'nin farklı şekilde hesaplanması neticesinde elde edilmektedir.



PT testinin sonucu gerçekleştirildiği laboratuvara ve bazı faktörlere bağlı olarak küçük farklılıkla gösterebilmektedir. Ancak INR testi için bu durum söz konusu değildir. Yani gerçekleştirildiği laboratuvara ve kullanılan kite göre farklılık göstermez. Çünkü uluslararası standarda sahip bir değere sahiptir.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri



Pt yüksekliğinin ortaya çıkmasının bazı önemli etkenlerinin varlığı söz konusu olabilmektedir. Buna göre Pt yüksekliği sorununun nedenleri;



- Ciddi karaciğer hastalıklarının söz konusu olması,

- K vitaminini eksikliği,

- Uzun süreli olan safra kanalı tıkanıklığının söz konusu olduğu durumlar,

- Antibiyotik kullanımı,

- Yaygın damar içi pıhtılaşmanın söz konusu olduğu durumlar,

- Gereğinden fazla kan nakli yapılmasının söz konusu olduğu haller Pt'nin yüksek olduğu durumlardır.



PT düşüklüğü nedenleri ise şu şunlardır;



- K vitamini takviyesinin yapılması,

- Doğum kontrol ilaçları gibi östrojen içeriğine sahip olan ilaçların alımı,

- TDP yani taze donmuş plazma tedavisi alınması durumunda PT düşüklüğü ortaya çıkabilmektedir.



Protrombin Zamanı diğer ifadeleriyle PT yahut INR değerinin yüksek durumda olması kanın geç pıhtılaştığını göstermektedir. Söz konusu değerlerin yüksek olması ise kanın kanın normalden çok daha hızlı bir biçimde pıhtılaştığını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan her iki sonuç da önem arz etmektedir.