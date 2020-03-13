Pürüzsüz bir cilt için 5 öneri

Bol su içmenize ve güneş kremi kullanmanıza rağmen yine de cildiniz istediğiniz gibi değil mi? Daha iyi bir cilde sahip olmanız için yapmanız gereken başka neler var?

1. Tonik kullanımı

Yüzünüzü temizleyici jel yardımı ile yıkadıktan sonra mutlaka bir tonik ile cildinizi temizleyin. Çift katmanlı bu temizlik rutini, cildinizdeki tüm ölü deri, yağ ve mikropları temizlemenize yardımcı olacak. Tonik, yoğun bir günden sonra kalan makyaj ve kirden son kalanları temizler ve gözenekleri sıkılaştırır.

2. Sabah bakımına öncelik verin

Yatmadan önce hepimiz cilt bakım ve temizleme rutinimizi uygulamaya gayret ediyoruz. Ancak sabahları bunu yapmak birçok kişiye zor gelir. Cildinizi güne hazırlayarak güne başlarsanız; cildiniz gün boyu maruz kaldığı dış etkenlerle daha iyi savaşır.

3. Cildinizi fırçalayın

Cildinizi fırçalamak; ciltteki ölü hücreleri temizler ve kan dolaşımını tetikleyerek daha yumuşak ve dolgun bir cilde sahip olmanızı sağlar. Cilt için kullanacağınız fırçanın yumuşak olmasına ve fırçalarken dairesel hareketler ile uygulamaya özen gösterin.

4. Stresten uzak durun

Stres hem bedeniniz hem de cildiniz için olumsuz bir dış etken. Stres ve anksiyete vücutta kortisol hormonunun salgılanmasına sebep olarak, kolajen dokunun hızla azalmasına ve bu nedenle cildin esnekliğini yitirmesine sebep olur. Hormon yapısının bozulması, aknelenmeye de yol açar. Bu neden ile stressiz bir hayat sürmek cilt güzelliği açısından da oldukça önemlidir.

5. Ürün içeriklerini önemseyin

Cildiniz ihtiyaçlarını öğrenin ve cilt bakım ürün alışverişini bu doğrultuda gerçekleştirin. Akne problemi yaşıyorsanız salisilik asit içeren ürünler, daha pürüzsüz bir cilde sahip istiyorsanız C vitaminli ürünleri tercih edebilirsiniz.