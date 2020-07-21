Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Pusula Nasıl Kullanılır, Harflerin Anlamları Nelerdir? Hangi Ucu Kuzeyi Gösterir?
21.07.2020 - 19:27 |

Pusula Nasıl Kullanılır, Harflerin Anlamları Nelerdir? Hangi Ucu Kuzeyi Gösterir?

Dünyanın keşfedilmesine ve günümüze gelmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri pusuladır. Tarih boyunca pek çok farklı iki âşık ve ülke ile bireysel olarak insanlar Pusulayı sürekli kullandı. Peki, pusula nasıl kullanılır, harflerin anlamları nelerdir? Hangi ucu kuzeyi gösterir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Pusula Nasıl Kullanılır, Harflerin Anlamları Nelerdir? Hangi Ucu Kuzeyi Gösterir?
ABONE OL

Pusula dünyanın neresinde olursanız olun yönünüzü kolayca bulmanızı olanak tanıyan en önemli araçtır. Bu yüzden pusulanın icadı ile beraber dünyanın bütün farklı yerleri kısa süre içerisinde keşfedildi ve toplum ile medeniyetler kuruldu. Şimdi ise teknolojinin desteği ile beraber, artık GPS’ler sayesinde akıllı telefonlar üzerinden yön bulmak çok daha kolay hale geldi. Ancak şüphesiz pusulanın önemi ve kullanımı günümüzde hala çok büyük bir öneme sahip.

Pusula Nasıl Kullanılır?

Dünyanın manyetik alanları sayesinde pusula yön bulma konusunda önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Özellikle Kuzey ve Güney kutbunun mıknatıs özelliği sayesinde, pusula belli bir noktaya odaklanarak devamlı aynı yeri gösterir. Bu doğrultuda mıknatısların zıt kutupların birbirini çekmesi üzerinden pusula çalışır. Dünyanın doğuştan gelen mekaniği sebebiyle pusula ibresi daima kuzeyi gösterir.

Özellikle pusulanın ibresi sürtünmeden ya da herhangi bir durumdan etkilenmeyecek kadar hafif bir yapıda hazırlanmıştır. O yüzden sürekli olarak pusula kuzey kutbunu işaret eder ve böylece diğer yönler kolayca bulunur. Pusulayı herhangi bir yere tuttuğunuz zaman ibret orada kuzeyi gösterecektir. Böylece kolayca yön tayini yapabilir ve pusulayı bu şekilde kullanabilirsiniz.

Pusula Harflerin Anlamları Nelerdir?

Pek çok insan pusulayı merak etmekte ve özellikle harflerin ne anlama geldiğini öğrenmek istemektedir. Bu konuda internet üzerinden çok sık araştırma gerçekleştiriliyor. Dört farklı yön ile beraber pusulanın harfleri belirli anlamları işaret etmektedir.

(S) = Güney,
(N) = Kuzey,
(E) = Doğu,
(W) = Batı,

Dünya çapında İngilizce ortak bir dil olarak öne çıktığı için, bu doğrultuda pusulanın baş harfleri İngilizce şeklinde temsil ediliyor. Aynı zamanda yüzey kısmında bulunan bu harfler 4 farklı noktayı gösterir. Böylece pusula her daim Kuzey kutbunu gösterdiği için, ibrenin diğer kısmında bulunan bölümler farklı yönleri işaret eder.

Pusula Hangi Ucu Kuzeyi Gösterir?

Eski çağlardan günümüze kadar ulaşmış olan pusula, tarihin önemli icatları arasında yer almaktadır. Özellikle tarih boyunca kaşifler ve deniz gezginleri ile beraber ülkeler için büyük öneme sahipti. Bu sayede dünyanın keşfedilmemiş yeri kalmadı ve kısa süre içerisinde önemli medeniyet ve toplumlar kuruldu.

O yüzden pusula çok büyük bir öneme sahiptir ve her zaman da önemli olmaya devam edecek. Bu doğrultuda pusulanın kuzey ucu büyük bir öneme sahiptir. ‘N’ harfi ile bilinen Kuzey İngilizce üzerinde, North olarak bilinir. Dünyanın manyetik alanı nedeniyle pusulanın ibresi sürekli olarak kuzeyi gösterir. Bu doğrultuda kırmızı ile görünen bölüm Kuzey bölümünü gösterir yani pusulanın sürekli bulunduğu noktayı.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün gündeminizde aşk var. Yaratıcı olduğunuz konulara karşı heves duyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek sizi iyi hissettirecektir. Pozitif ruh halinizi herkese yansıtmalısınız. Şans içeren konularda kısmetiniz yüksek. Akşamüstü saatlerinde zevklerinize daha da düşkün olabilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işleri toparlamak isteyebilirsiniz. Sabahtan başlayan iyimser tavrınız evdeki herkesi mutlu edecektir. Güven aradığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili kısmetlerle karşılaşacağınız zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartılı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli ve keyifli geçeceğinin sinyallerini sabahtan beri alıyor olmalısınız. Konuşmalarınız etrafınızdakileri motive ediyor olabilir. İşlerinizin şanslı aktığı zamanlar söz konusu. Kendinizi oldukça pozitif ifade ediyorsunuz. İletişimden kaynaklı kısmetler gelebilir. Siz yine de kurgusal konulara karşı dikkatli olmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz insanları evde ağırlamak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Şanslı günlerinizden birindesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konulardan gelen kısmetleriniz olabilir. Gün içinde yapmak istediğiniz şeyler için imkânlar söz konusu. İlerleyen saatlerde keyfinize düşkünlüğünüz artabilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatleri daha olumlu açılar söz konusu. İyimser tavrınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Kabullenme içine girebilir, içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara yöneleceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizi hayata geçirmek için yeni imkânlar söz konusu olabilir. Sosyal konular gündeminizi yorabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz alanlara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Akşamüstü keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi sorumluluklara hazır ve hevesli hissedebilirsiniz. İyimser tavrınız üstlerinizin gözünden kaçmayacaktır. Önünüze yeni imkânlar da çıkabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde zevklerde abartılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gününüzdesiniz. Yabancılarla ilgili konularda yeni imkânlar söz konusu olabilir. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara karşı daha istekli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Hevesli olduğunuz konular kriz yaratabilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı özen göstermelisiniz. Öğleden sonraki saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Zevklere düşkünlük söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Ortaklıklar konusunda hevesli bir gündesiniz. Beklediğiniz bir dava süreci varsa, olumlu ilerleme olabilir. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda önünüze iyi imkânlar çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günü planlayarak hareket etmenizde fayda var. Çalışma koşullarınızda yeni imkânlar söz konusu olabilir. Pozitif tavrınızla çalışma arkadaşlarınızı da yönlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartıya kaçabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Doç. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Taner UstaVajinal akıntıların anlamı
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKVariste girişimsel tedaviler
Oğuz Kara
Oğuz KaraArtısıyla eksisiyle çoklu baro
Adil Yıldırım
Adil YıldırımGüzel bir ilişki bulma ihtimalin nedir?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaPandemide ev kazalarında artış: 'Yanık vakaları'
Veteriner Hekim Hande Mutlu
Veteriner Hekim Hande MutluKöpeklerde eklem hastalıkları
Melis Güvenç
Melis GüvençYağmur Karabal: "İçimdeki savaşçıyı keşfettim"
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluOzon tedavisi hakkında her şey
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirCilt temizleme araçları denemeye değer mi?
Güney Güneyan
Güney GüneyanNefretin Rasyonalizasyonu
En Çok İzlenen Videolar
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?
Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!
Nuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne KonuştukNuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne Konuştuk
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sarımsak Nasıl Saklanır? Sarımsak Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Sarımsak Nasıl Saklanır? Sarımsak Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Ütü Altı Nasıl Temizlenir? Yanmış Ve Yapışan Ütünün Altını Ne Temizler?

Ütü Altı Nasıl Temizlenir? Yanmış Ve Yapışan Ütünün Altını Ne Temizler?

Ayakkabı Kokusu Nasıl Giderilir? Ayakkabı Kokusunu Önlemek Ve Kokuyu Kaldırmak İçin Yöntemler

Ayakkabı Kokusu Nasıl Giderilir? Ayakkabı Kokusunu Önlemek Ve Kokuyu Kaldırmak İçin Yöntemler

Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır? Eski Ve Yeni Düdüklü Tencerelerin Kullanım Farkları

Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır? Eski Ve Yeni Düdüklü Tencerelerin Kullanım Farkları

Sıradaki Haber