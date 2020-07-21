Pusula Nasıl Kullanılır, Harflerin Anlamları Nelerdir? Hangi Ucu Kuzeyi Gösterir?

Pusula dünyanın neresinde olursanız olun yönünüzü kolayca bulmanızı olanak tanıyan en önemli araçtır. Bu yüzden pusulanın icadı ile beraber dünyanın bütün farklı yerleri kısa süre içerisinde keşfedildi ve toplum ile medeniyetler kuruldu. Şimdi ise teknolojinin desteği ile beraber, artık GPS’ler sayesinde akıllı telefonlar üzerinden yön bulmak çok daha kolay hale geldi. Ancak şüphesiz pusulanın önemi ve kullanımı günümüzde hala çok büyük bir öneme sahip.



Pusula Nasıl Kullanılır?



Dünyanın manyetik alanları sayesinde pusula yön bulma konusunda önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Özellikle Kuzey ve Güney kutbunun mıknatıs özelliği sayesinde, pusula belli bir noktaya odaklanarak devamlı aynı yeri gösterir. Bu doğrultuda mıknatısların zıt kutupların birbirini çekmesi üzerinden pusula çalışır. Dünyanın doğuştan gelen mekaniği sebebiyle pusula ibresi daima kuzeyi gösterir.



Özellikle pusulanın ibresi sürtünmeden ya da herhangi bir durumdan etkilenmeyecek kadar hafif bir yapıda hazırlanmıştır. O yüzden sürekli olarak pusula kuzey kutbunu işaret eder ve böylece diğer yönler kolayca bulunur. Pusulayı herhangi bir yere tuttuğunuz zaman ibret orada kuzeyi gösterecektir. Böylece kolayca yön tayini yapabilir ve pusulayı bu şekilde kullanabilirsiniz.



Pusula Harflerin Anlamları Nelerdir?



Pek çok insan pusulayı merak etmekte ve özellikle harflerin ne anlama geldiğini öğrenmek istemektedir. Bu konuda internet üzerinden çok sık araştırma gerçekleştiriliyor. Dört farklı yön ile beraber pusulanın harfleri belirli anlamları işaret etmektedir.



(S) = Güney,

(N) = Kuzey,

(E) = Doğu,

(W) = Batı,



Dünya çapında İngilizce ortak bir dil olarak öne çıktığı için, bu doğrultuda pusulanın baş harfleri İngilizce şeklinde temsil ediliyor. Aynı zamanda yüzey kısmında bulunan bu harfler 4 farklı noktayı gösterir. Böylece pusula her daim Kuzey kutbunu gösterdiği için, ibrenin diğer kısmında bulunan bölümler farklı yönleri işaret eder.



Pusula Hangi Ucu Kuzeyi Gösterir?



Eski çağlardan günümüze kadar ulaşmış olan pusula, tarihin önemli icatları arasında yer almaktadır. Özellikle tarih boyunca kaşifler ve deniz gezginleri ile beraber ülkeler için büyük öneme sahipti. Bu sayede dünyanın keşfedilmemiş yeri kalmadı ve kısa süre içerisinde önemli medeniyet ve toplumlar kuruldu.



O yüzden pusula çok büyük bir öneme sahiptir ve her zaman da önemli olmaya devam edecek. Bu doğrultuda pusulanın kuzey ucu büyük bir öneme sahiptir. ‘N’ harfi ile bilinen Kuzey İngilizce üzerinde, North olarak bilinir. Dünyanın manyetik alanı nedeniyle pusulanın ibresi sürekli olarak kuzeyi gösterir. Bu doğrultuda kırmızı ile görünen bölüm Kuzey bölümünü gösterir yani pusulanın sürekli bulunduğu noktayı.