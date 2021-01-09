Hayatımızı sarsan ve altüst eden 2020’den sonra ne yapacağız, nasıl hareket edeceğiz ? Yeni dönemde bizi bekleyen mücadeleler neler ya da olaylara nasıl yaklaşırsak, daha doğru bir yol tutturmuş oluruz ? Bu sorular hepimiz açısından farklı farklı yorumlanabilir ve kendi çevresel koşullarımız içinde değişik şekilde ele alınabilir. Ancak 2021’i 2020’den ayıran en önemli özellik bir yenilik ve sürprizler yılı oluşudur. 2021 yeni döngülerin (Jüpiter-Satürn birleşimi) devreye girdiği, artık geçmişe bakarak karar vermemizin pek doğru olmayacağı bir döneme benziyor. Dolayısı ile geçmişi geri getirmek gibi bir çaba içine girmek yerine, kendi hayatımızda yeni ümitler, yeni hevesler açığa çıkarmaya bakalım.

2021’de değişime nasıl bakıyoruz ve çevremizdekileri nasıl yorumluyoruz sorusu, bu yeni süreci nasıl yönetebileceğimizi de belirleyecek. Bu yıl sabit burçlarda, özellikle Boğa ve Saka burçları arasında önemli gerginlikler ve farkındalıklar belirecek. Aslında birikmekte olan bu enerjinin çatırtılarını şimdiden duyabiliriz. Satürn ve Uranüs arasında, yıl boyunca 3 kez (Şubat, Haziran ve Aralık) gerçekleşecek olan kare açı, artık alıştığımız yerde olmayacağımızı ve statükonun, hep sağlam olduğunu düşündüğümüz ve istikrar adını verdiğimiz düzenin sarsılacağını ve yenileneceğini gösteriyor. Bu yıl esnek olmak, değişime direnmemek, ısrarcı olmak yerine, farklı alternatifler geliştirmek hayatımızın her aşamasında faydalı olacaktır. Eğer haritanızda sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Saka) çok fazla gezegen var ise (ve özellikle de bu gezegenler ilk 10 derece içinde ise) 2021’de yapmanız ve öğrenmeniz gereken çok iş var demektir. Değişime diren, eskiyi geri getirmek için kendinizi yormak yerine, alışılmışın dışına çıkarak kendinize yeni alanlar açmaya çalışmalı ve ümitlerinizi yüksek tutmalısınız.

Sarsıcı dönemler hangileri?

Bu yılın belirli dönemlerinde sarsıcı, değiştirici koşullar çok daha fazla dikkat çekmekte. Örneğin 28 Ocak – 11 Şubat arası ani olayların, streslerin boşalabileceği dönemlerden birisidir. Bu dönemde istikrar, ekonomik açıdan önemli ve güvenli gördüğümüzde konularda sarsıntılar ve huzursuzluklar gündeme gelebilir. Söz konusu gerilimlerin getirebileceği hareketlilik 11 Şubat’ta Saka burcunda gerçekleşecek yeniayın ardından devam edeceğe benziyor. 28 Mart- 12 Nisan arası ve özellikle 27 Nisan’da Akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunay oldukça sert değişikliklere işaret etmekte. Bu tarihten 11 Mayıs’a kadar olan dönemde, sözünü ettiğimiz esnekliği gösterebilmeli ve yeni şartlara direnmek yerine daha farklı bir yönden bakmaya çalışmalıyız. Sabit burçların ilk 10 gününde doğanlar bu artan gerilimi daha fazla hissedebilirler. Diğer bir dönem 6 - 20 Ekim tarihleri arasında yeni bir döngünün, yani yeni meşguliyetlerin hayatımıza girdiğini görebiliriz. Terazi burcundaki yeniay Mars ile birleşirken, ilişkiler, anlaşmalar, görüşmeler ve daha diplomatik davranma gereği var. Bu dönemde daha tepkisel olabiliriz ve bu durum bizi çatışmalara götürebilir, bu nedenle ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekiyor olabilir. Bu süreç 20 Ekim – 5 Kasım arasında da güçlü şekilde devam ettikten sonra, 5 Kasım’da Akrep’te gerçekleşecek olan yeniay 2021 boyunca devam eden ani değişiklik ve yenilenme sürecinin iyice netleşmesine, gerçekleşmesine işaret edecek. Bu nedenle, adeta bu dönem, 5 – 19 Kasım arası yıl boyunca bizi sarsan, yenileyen koşulların tepe yaptığı bir zaman dilimi olacak gibi gözüküyor.

Kısaca 2021’de olduğumuz yerde kalmayacağımız gibi birikmiş enerjilerin de sert bir şekilde boşaldığını göreceğiz. Eski ile yeni arasındaki mücadelede yerimizi alırken, kişisel özgürlüğümüzü, bireysel olarak hayatımızda ne gibi değişiklikler yapabiliriz sorusu üzerine odaklanarak, bu yeni süreci daha iyi yönetebiliriz.