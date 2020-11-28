Ay tutulması nelere işaret ediyor?

30 Kasım’da İkizler burcunda bir Ay tutulması gerçekleşiyor. Bildiğiniz gibi bu dönemde ay düğümleri İkizler/Yay ekseninde yer almakta. Bu kombinasyon belirli inanç ve ideolojilerin iletişimi zorlaştırdığı, görüş ayrılıklarında kutuplaşmanın yükseldiği, inançlar ve görüşler yönünde daha aşırı, yıpratıcı ifadelerin kullandığı koşulları anlatır. 30 Kasım’da gerçekleşen Ay tutulması/dolunay da bu temaları belirgin şekilde vurgulamakta. Ay tutulmaları ifşa olan, aydınlanan, önemli muhasebe ve değerlendirmelerin yapıldığı zamanlardır. Bu kutuplaşma farklı görüşler, bakış açıları, inançlar ve ideolojiler nedeni ile sosyal gündemi daha dengesiz hale getirebilir. Benzer şekilde, uluslararası ölçekte konular, iletişim, ticaret, eğitim ya da içine ticareti de alan konulara da vurgu yapabilir.

Ay tutulmasının dikkat çeken bir diğer yanı Pluton ile kurduğu bağlantı. Bu açı içinde bulunduğumuz koşulları daha yorucu ve baskılı kılmakta. Pluton yer altını, gizli kalan şeyleri, güç sahibi olma arzusunu temsil eder. Grek mitolojisinde Hades Pluton’dur. Bu gezegen fors majör temalara, yani olayların gidişatını etkileyen büyük olaylara, kontrol edilmesi güç koşullara, arka planda yaşanan güç savaşlarına işaret eder. Dolayısı ile bugünlerde hayatımızda dönüştürücü koşullarla, değişimlerle karşılaşabiliriz.

Ülkemiz açısından bakıldığında Ay tutulması sırasında Saka burcunun yükseldiğini görüyoruz. Bu burç sosyal içeriği olan gelişmeler, özgürlükler, içine grupları ve sosyal örgütleri alan temalarla yakından ilgilidir. Bu burç ülkemizin 8. Evinde yer aldığı için bu dönemde sözünü ettiğimiz konularda önemli değişiklikler, krizler ve kimi zaman endişelere yol açabilecek konular da gelişebilir. Bu Ay tutulmasının ülkemizin haritasında 12. evi tetiklediğini de görmekteyiz. Bu ev elde olmayan koşullar, gizli durumlar, çoğu zaman kontrol dışı olaylarla ilişkilidir. Dolayısı ile bu dönemde karmaşık olaylar, kimi zaman endişe ve huzursuzluk yaratan çift durumlar, ideolojik karşıtlıklar nedeni ile daha fazla kutuplaşma, içerisinde güç savaşı, baskı ya da gizlilik taşıyan gündemler dikkat çekebilir.

Yükselen burcunuza göre bakıldığında, yükselen burcunuz Koç ise yakın çevrenizde hızlı değişiklik ve hareket ihtiyacı, zihinsel uğraşlar, görüşmeler, ziyaretler ve kardeşlerle ilgili konular dikkat çekebilir. Gelecek beklentilerinize, ümitlerinize daha odaklı olabilirsiniz. Boğa ise harcamalar ve parasal konulara yönelik bir değerlendirme gereği var. Aynı zamanda işinizle, sorumluluklarla ilgili konulara odaklısınız. İkizler ise şahsi konular, istekler ve karşılıklı gelişmeler üzerinde durabilirsiniz. Bu dönemde uzaklar, eğitsel işler ve kendinizi geliştirmekle ilgili temalar öne çıkmakta. Yengeç ise bu dönemde gizli kalan şeyler, sizi hapseden ya da huzursuz kılan koşullar, zihinsel hassasiyetler öne çıkabilir. Endişelere, ortaklı konulara, sizi psikolojik açıdan bağlayan durumlara dikkat etmelisiniz. Aslan ise gruplar, sosyal konularda, arkadaşlıklarda ve beklentilerinizde muhasebeler var. Bu dönemde karşıt durumlara, evlilik ve ilişkilere yönelik konular da bağlayıcı olabilir. Başak ise özellikle iş hayatınız, statünüz ve nasıl tanındığınızla ilgili konulara odaklısınız. İş ve çalışma hayatına daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Yükseleniniz Terazi ise bu dönemde uzaklarla, yabancılarla ya da akademik konularla ilgili değerlendirmeler, sonuçlar olabilir. Yaratıcı ve keyifli konularla, belirli ödüllerle karşılaşabilirsiniz. Akrep ise finansal işler, miras, borçlar gibi konular, çift durumlar bir değerlendirme gerektirebilir. Evinizi, toprak ve gayrimenkulü ilgilendiren konular içinde olabilirsiniz. Yay ise evlilik, ilişkiler ve karşıtlık içeren durumlarda sonuçlar ve değerlendirme gereği olabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle daha çok uğraşabilirsiniz. Oğlak ise iş ve mesleki koşulları, düzen ve sağlık konuları bir değerlendirme gerektirebilir. Bu dönemde kaynaklarınız, destekleriniz ve parasal konular ön planda gözüküyor. Saka ise bu dönemde sevdiklerinizle, çocuklarla ya da keyif aldığınız konularla ilgili bir muhasebe yapabilirsiniz. Şahsi alanda yeni adımlar atmanız daha kolay olacak. Balık ise bu dönemde evinizde, aile ya da yerleşimle ilgili bazı önemli sonuçlar ve değerlendirmeler var. Ancak kontrol dışı, tam olarak yönetemediğiniz çevresel durumlarla karşılaşabilirsiniz.