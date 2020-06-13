Baş döndürücü değişiklikler

İlginç ve şaşırtıcı bir dönemden geçiyoruz. Yay’da Ay tutulması ardından, 21 Haziran’da Yengeç burcunun 0 derecesinde bir Güneş tutulması olacak, ardından 5 Temmuz’da Oğlak burcunda bir Ay tutulması daha gerçekleşecek. Kısaca tutulma mevsiminden geçmekteyiz. Böyle zamanlarda sürpriz değişiklikler gündemimizi değiştirir. Sanki yeniden uyumlanma, yeni koşullara adapte olma gereği var. Zira yakın zaman içinde değişken burçlardan öncü burçlara bir geçiş olacak. Değişken burçlar dağılma ve zigzag ilerleyen enerjileri gösterirken, öncü burçlar tavır almak, karar vermek ve başlangıçlar yapmak isteği ile ilgilidir. Durum böyle olunca artık eskisi gibi düşünemeyeceğimiz bir dönemdeyiz.

Önümüzdeki bir ay boyunca ardı ardına pek çok yeni astrolojik gösterge söz konusu. 18 Haziran’da Merkür Yengeç burcunda geri hareket etmeye başlayacak. 21’inde Güneş tutulması ve ardından 25’inde Venüs İkizler’de düzgün hareketine geri dönecek. 28’inde bu kez Mars Koç burcuna ilerlerken, 2 Temmuz’da Satürn tekrar Oğlak burcuna geri dönüyor olacak. 5 Temmuz’da da Oğlak’ta bir Ay tutulması daha gerçekleşecek. Tüm bunların hepsi bir ay içinde gerçekleşiyor olacak.

18 Haziran’dan sonra üzerinde durduğumuz konularda, projelerde kendi iç dünyamıza dönmek, duygusal olarak ne istediğimizi anlamak çok önemli olacak. Belki bir süre için sessiz kalabilir ya da düşüncelerimizden, niyetlerimizden tam olarak emin olamayabiliriz. Ancak 1 Temmuz civarında koşullar bizi eksiklerimizi tamamlamaya götürebilir. Nitekim 2 Temmuz’dan başlayarak Satürn tekrar Oğlak burcuna geri döneceği için, Temmuz’dan 17 Aralık’a kadar olan dönemde, son iki yıldır bizi meşgul eden konuların artık bir şekilde çözüm ve sonuç aşamasına doğru gideceğini göreceğiz. Dolayısı ile Merkür’ün geri gideceği 18 Haziran – 12 Temmuz arasında eksik kalan işlerimizi ve bizi duygusal açıdan oyalayan olayları daha iyi teşhis edebilir ve daha hızlı davranmaya başlayabiliriz.

Diğer yandan 13 Mayıs’tan bu yana İkizler’de gerileyen Venüs bu dönemde hayatın keyifli yönlerini ertelememize, aşkta ve arkadaşlıklar üzerinde yeniden düşünmemize neden oldu. Bu dönemde ilişkilerimizi daha çok sorgular olduk. 25 Haziran’da Venüs’ün geri hareketi tamamlanırken, bize hareket katan ve merak ve gençlik ruhu getiren uğraşlardan daha çok keyif almaya başlayabiliriz. Aşkta kafamız karışık da olsa niyetlerimizi netleştirme imkanımız olacak.

Yılın ikinci yarısındaki koşullar netleşmeye başlıyor

21 Haziran’daki Güneş tutulması ile kendi ihtiyaçlarımızı, kişisel gelişimimizi ve kendimizi ilerletme isteğimizi daha açık şekilde ortaya koymaya başlayacağız. Bu tarihten itibaren hayatımızda hızlanan yeni bir tempo ortaya çıkacak. Nitekim 28’inden sonra Mars da öncü Koç burcuna ilerleyerek sabırsızlığımızı ya da daha hızlı ve kararlı davranma isteğimizi netleştirecek. Yeni istekler, yeni gelişmeler ve projeler gündeme gelecek. Bu isteklerin pek çoğunu kendimizin şekillendirmesi ve kendi kendimize güvenmemiz gereği var. Hatta Mars’ın sonbaharda geri gideceği için bu burçta çok uzun kalması, yılı bu burçta tamamlaması aslında, yılın ikinci yarısında bu yeniden başlangıç ve kendi yolumuzu çizme isteğimizin bizi uzun süre meşgul edeceğini gösteriyor. Unutmayalım ki Korona virüs nedeni ile zamanımız yavaşladı ve pek çok konuda bekleme içine girdik. Bu nedenle Mars 28 Haziran’dan itibaren bu yeniden harekete geçme, tek başına karar verme istek ve arzularımızı simgeliyor olacak.

Son olarak 5 Temmuz’daki dolunay özellikle kendimizi sorumlu hissettiğimiz konularda ya da bizi eksik ya da problemli hissettiren durumlar içinde önemli bir değerlendirme yapmaya itecek. Bu konuyu sizlerle daha detaylı olarak paylaşacağım.