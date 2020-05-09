Mars 13 Mayıs’tan itibaren Balık burcuna ilerliyor. Burada 28 Haziran’a kadar kalacak, daha sonra ise geri gideceği için yılın tamamını da Koç’ta geçirmiş olacak. Mars’ın bu transiti bizi duygusal tepkilerimiz açısından oldukça meşgul edeceğe benziyor. Savaş ve mücadele gezegeni Mars, harekete geçmek, karar vermek ya da kendini savunmakla ilgilidir. Mars fizikseldir, ham enerji ile yüklüdür ve hayvanidir başka bir ifade ile son derece güdüseldir. Balık ise akıl ile değil, duygularla, sınırsız olma isteği ile hareket etmeyi gösterir. Balık inançları, sezgileri ile yol alır. Dolayısı ile bu dönemde, bizi oldukça karışık ve garip bir dönem beklemekte.

Sezgilerle, hayallerle hareket etmek yaratıcı uğraşlar açısından canlandırıcı olsa da, günlük işlerin yürümesinde, plan yapmakta her zaman tutarlı ve gerçekçi olmaz. Böyle bir dönemde, bizi duygusal açıdan harekete geçiren, hiç düşünmeden hatta gözü kör bir şekilde iten durumlarla karşılaşabiliriz. Çoğu zaman bu durum aşırı bir hal aldığında kendini kurban etme, bir inanç uğruna kendini feda etme eğilimi de yaratır. Balık burcunun haritanızda hangi evde olduğuna bakın. Bu evin konularında büyük bir hareketlenme ama aynı zamanda zarar ve kayıp getirebilecek durumlar da ortaya çıkabilir.

Dünyasal açıdan baktığımızda bu dönemde inançlar, dinle ilgili konularda, ruhsallık içeren alanlarda daha fazla çatışma ortaya çıkabilir. Mars bu burçta Başak’ın karşısında yer alacağı için sağlık, hijyen ve düzen gerektiren alanlarda da problemlere, ihmallere işaret edebilir. Özellikle korona virüsünün kontrol altına alınması gereken bu hassas dönemde daha karmaşık koşullarla da karşılaşabiliriz. Bu bakımdan 5 Haziran’da gerçekleşecek dolunay ve 21 Haziran’a kadarki dönem son derece kritik, huzursuz ve dengesiz görülmekte. Bu dönemde sular, sıvılar, denizler, okyanuslarla ilgili konular, herkesi birden ilgilendiren kolektif temalar ve sorunlar gündeme gelebilir.

Yükselen burcunuza göre

Yükselen Koç iseniz bu dönemde düşüncesizce, gözü kapalı riskler almaktan kaçınmalısınız. Gizli durumlar, kontrol edilmesi zor düşmanlıklar ya da kimi zaman sizi çaresiz bırakabilecek, kayıp getirebilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Boğa ise gruplar ve arkadaşlıklar içinde daha dengeli olmaya bakmalısınız. Sosyal konular risk de içerebilir. Gelecek beklentileriniz yönünde daha hayalci ve aynı zamanda huzursuz olabilirsiniz. İkizler ise özellikle iş hayatında ve tanınırlığınızı ilgilendiren konularda daha dikkatli olmalısınız. Sorumluluklar nedeni ile daha fazla çaba içinde olabilirsiniz. Yengeç ise, içerisinde uzakların, yabancıların olduğu işler, hayata bakış açınızı, inançlarınızı ilgilendiren alanlarda sizi harekete geçiren olaylar var. Eğitim, medyaya ait konular, tanımadığınız kişilerle ilgili gelişmeler uğraştırıcı da olabilir. Aslan ise ortaklı kazançlar, borç, alacak konuları, eşinizin maddi durumu nedeni ile bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. Kimi zaman riskli, endişe getiren olaylarla da karşılaşabilirsiniz. Maddi durumunuza daha çok dikkat etmelisiniz. Başak iseniz, evlilikte ve karşılıklı konularda, anlaşma gerektiren durumlarda daha sakin ve dengeli olmaya bakın. Kimi zaman irrasyonel ve dengesiz kişilerle karşılaşmak durumunda olabilirsiniz.

Yükselen Terazi iseniz, sağlık konusuna özellikle dikkat edin. Başkalarına hizmet ya da çalışma hayatınızla ilgili yorucu durumlar gündeme gelebilir. Bu dönemde beraber çalıştığınız kişilerle ya da size hizmet edenlerle daha çok uğraşabilirsiniz. Akrep iseniz bu dönemde aşkta daha tutkulu olabilirsiniz. Ancak tartışmalar, huzursuzluklar da gündeme gelebilir. Çocuklarla ilgili işler daha uğraştırıcı olabilir. Gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. Yay iseniz ev ve güvenlik konularına daha çok dikkat etmelisiniz. Evde daha aktif olabilir ya da kendi özelinize daha fazla çekilmiş olabilirsiniz. Toprağa, emlaka ait konular da gündeme daha sık gelebilir. Oğlak iseniz sözlerinize dikkat edin. Belki de sözlerinizle daha çok şeyi harekete geçirebilirsiniz. Yakınlar, kardeş ya da komşularla ilgili konular ve aynı zamanda düşüncelerinizde huzursuzluk yaratabilecek durumlar olabilir. Saka iseniz bu dönemde fazladan harcamalar ve bütçenizi zorlayan masraflar olabilir. Bu alanda sınırlarınızı korumaya bakmalısınız. Kimi zaman dikkatsizlikler ya da hileli durumlar kayıplara yol açabilir. Balık iseniz, yükselen burcunuza ilerleyen Mars size daha yüksek enerji, atılım isteği ve öne çıkma arzusu getirmekte. Bu dönemde pek çok konuda cesaret gösterebilirsiniz ancak düşüncesizce hareket etmemelisiniz.