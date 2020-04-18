Boğa’da Yeniay neler söylüyor?

23 Nisan’da Boğa burcunda yeniay doğacak. 7 Mayıs’a kadar sonuçlarını verecek bu yeniay pek çok alanda dikkatli olmamızı salık veriyor. Öncelikle yeniayın Uranüs’le yan yana geldiğini görüyoruz. Uranüs ani olayları, sürprizleri, beklenmedik değişiklikleri gösteren bir gezegendir. Bu nedenle bu dönemde, günlük hayatımızda birden gündeme gelen olaylarla sarsılabilir. Birikmekte olan bir gerginlikten söz edebiliriz. Kuşkusuz Boğa toprak elementinde olduğu için, sahip olduğumuz şeylerle, istikrar ve huzur arayışımızla ilgili konularda sert değişiklikler, olaylar gündeme gelebilir. Kimi zaman doğanın da bu yönde bir tepki verebileceğini söyleyebiliriz. Patlamalar, toprakta sallantılar ve gerginliklerin sert bir şekilde boşalması söz konusu olabilir.

Uranüs aynı zamanda yeni olan şeylere, keşiflere, bilimsel alanda, umalım ki Tıp alanında da Korona virüse karşı yeni buluşlara işaret ediyor olsun. Ancak bu dönemde Satürn’ün de yeniaya kare açı yaptığını görmekteyiz. Tam da bu nedenle gerginliklerin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. 7 Mayıs’taki dolunay ülkemiz yıllık haritasında Ay’ın tam üstünde olacağı için, bu süreçte özellikle halkı ilgilendiren korku ve endişelerin tepe yapacağı bir gündemimiz olabilir. Zira Satürn’ün yeniaya olan açısı kısıtlama ve kuralların uygulanması açısından son derece kritik koşullar getirmekte. Dolayısı ile bu dönemde gergin bir baskı altında hissedebiliriz. Diğer yandan Neptün de yeniay ile hafif de olsa, yarım kare açı içinde görülmekte. Böyle zamanlarda herkesi birden ilgilendiren hassasiyetler, kollektif temalar kimi zaman zayıflıklar ortaya çıkabilir.

Yükselen burcunuza göre

7 Mayıs’a kadar bu yeniay sizi nasıl etkileyebilir ? Bunu yükselen burcuna göre takip edebilirsiniz. Yükselen burcunuz Koç ise bu dönemde parasal işlerde, ekonomik alanda daha gerçekçi ve istikrarlı olmaya bakmak gerekiyor. Ayrıca kişisel alanda yeni adımlar, başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Riskli durumlara girmemeye bakmalısınız. Yükselen Boğa iseniz, bu dönemde şahsi alanda yenilikler yapmak isteyebilirsiniz ancak üzerinizde sınırlamalar olduğu gibi, elde olmayan kontrol dışı durumlar nedeni ile çok dikkatli olmalısınız. Kimi zaman kayıplar gündeme gelebilir. Yükselen İkizler iseniz bu dönemde beklenmeyen ve hesapta olmayan durumlar huzursuzluk ve ani olaylara neden olabilir. Maddi konularda daha önlemci ve düşünceli olmaya bakın. Yine de ümitleriniz ve olumlu beklentileriniz sayesinde başkaları ile daha çok şey yapabilirsiniz. Yükselen Yengeç iseniz, bu dönemde parasal beklentileriniz ve gelecekle ilgili planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Ancak bu planların kısıtlamalar altında olduğunu da görmekteyiz. Bu dönemde işiniz ve sorumluluklarınızla ilgili daha hızlı adımlar atabileceğiniz görülmekte. Yükselen Aslan iseniz, bu dönemde mesleki alanda ve sorumluluklar alanında yeni koşulları ele almak gerekiyor. Ortaklıklar alanında dikkatli olunmalı. Aynı zamanda düşüncelerinizde daha cesur ve atak olabilirsiniz. Yükselen Başak iseniz, bakış açınızda yeniliklere yer açmaya bakın. Düşüncelerde esnek olun. Bu dönemde cesur adımlar atmayı gerektiren koşullar ve endişeler dikkat çekmekte.

Yükselen Terazi iseniz bu dönemde ortaklı bir konuda güven arayışı önemli. Eşinizin maddi koşulları üzerinde daha fazla durabilirsiniz. Pek çok açıdan bu dönemde daha uzlaşıcı ve dengede kalmaya bakmalısınız. Muhalefetle de karşılaşabilirsiniz. Yükselen Akrep iseniz bu dönemde ilişkilerde ve evlilikte daha hızlı ve yeni durumlar, ani değişiklikler gündeme gelebilir. Evde sorumluluklar da var. Bu dönemde sağlık, düzen ve hizmet konularına özellikle dikkat etmelisiniz. Yükselen Yay iseniz, iş ve çalışma koşullarınızla ilgili yeni durumlar ve bazı aksamalar gündeme gelebilir. Düşüncelerinizi toparlamaya bakın. Bu dönemde kendinizi daha cesur şekilde ortaya koyabilirsiniz. Yükselen Oğlak iseniz, sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili konular sizi daha çok ilgilendirebilir. Harcamalara dikkatle yaklaşmak gerekebilir. Evle, yerleşimle, ailenizle daha çok uğraşabilirsiniz. Yükselen Saka iseniz bu dönemde işinizle ilgili anilikler ve değişiklikler yapma zorunluluğu var. Kısıtlamalar da dikkat çekiyor. Ancak yakın çevrenizle, kardeşlerle daha çok ilgilenebilir, düşüncelerinizde cesur olabilirsiniz. Yükselen Balık iseniz, bu dönemde düşüncelerinizde, yakın çevrenizde yeni fikirlere, değişikliklere açıksınız. Kardeşler konusu aniden gündeme gelebilir. Bu dönemde birikimlerinize de daha çok önem verebilirsiniz.