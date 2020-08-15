Doğum günümüzdeki yıldızlar

Antik uygarlıklar yıldızlara baktıklarında sadece onları işaretlemediler (astronomi) ama aynı zamanda onlarda anlam aradılar. Eski Mısır özellikle yıldız gözlemlerinde öne çıkıyordu ve onlar yıldızlara tanrısal varoluşlar olarak baktılar hatta firavunların dahi yıldızlardan geldiklerini düşündüler. Yıldızların belirli zamanlarda görünmelerine ve kaybolmalarına özellikle dikkat ettiler. Örneğin Sirius yıldızının doğumu onlar için çok önemli idi zira bu Nil nehrinin taşmasına işaret ediyordu. Yıldızların gezegenlere oranla daha düzenli hareketleri nedeni ile onları hem takvim amaçlı, hem de denizde yön bulmak amacı ile de kullandılar.

Yıldızların iki durumu özellikle dikkat çekmekte idi. Bunlardan ilki doğduğumuz günün ufkunda, Güneş’ten hemen önce görünen yıldıza (heliacal rising star) büyük önem verdiler. Bir yıldızın belirli bir aralıktan sonra yeniden görünmeye başlaması sanki o yıldızın enerjilerinin de dünyaya döndüğü anlamına geliyordu. Doğduğumuz yeri de hesaba kattığımızda, hepimizin doğum gününde Güneş doğarken böyle bir yıldız yükselmekte. Mısırlılar bu yıldızın kişinin kaderinde, yeteneklerinde ve kapasitesinde etkin olduğunu düşündüler. Benzer şekilde, doğduğumuz günün sabahında, Güneş doğarken, ufuk çizgisinden aşağı doğru inen yıldızı da (heliacal setting star) kişinin hayatında, geleceğinde geliştirebileceği özellikle gördüler. Bu yıldız özellikle kişinin hayatında yöneldiği, geliştirmesi gerektiği yönlerini açıklıyordu. Kuşkusuz yıldızların hikayeleri mitolojilerde dikkat çekici şekilde yer alıyorlar. Takımyıldızlar hikayelerle doludurlar ve aslında bu hikayeler insanoğlunun değişik durumlarını, duygularını, tutkularını, hırsları, başarı ve başarısızlıklarını, aptallıklarını anlatırlar.

Muharrem İnce ve Meral Akşener

Örneğin 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Muharrem İnce’nin doğduğu gün olan 4 Mayıs 1964, Yalova için, Güneş doğarken yükselen yıldızın Fumalhut olduğunu görüyoruz. Bu yıldız Balık’ın ağzına işaret eder (fum-al hut) ve özellikle ruhsal, şairane, romantik eğilimler getirir. Bu yıldız sanatlarla da yakından ilgilidir. Bir kraliyet yıldızı olduğu için dikkat çekmeye, başarıya işaret eder ancak her kraliyet yıldızı gibi riskli yönleri de vardır. Kimi zaman bu yıldız hayal kırıklıklarına, yanılgılara da yol açabilir. Sayın İnce’nin doğduğu gün, Güneş doğarken batan yıldızın Başak burcunda, Vindemiatriks adlı bir yıldız olduğunu görüyoruz. Bu yıldızın özellikle bilgi toplama, inceleme, araştırma konularında başarı getirdiği söylenir. Eksik olan şeyleri tamamlamakla ilgilidir. Dolayısı ile hayatında detaylar, bilgi toplama ve öğrenme isteğinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz.

Bir başka örnek, Meral Akşener’in doğduğu 18 Temmuz 1956 tarihinde, İzmit’te, Güneş doğarken yükselen yıldızın Rigel olduğunu görüyoruz. Bu yıldız Orion (Avcı) takımyıldızında, avcının ayağına işaret eder. Özellikle eğitim ve düzen getirmekle yakından ilişkilidir. Öğreticidir ve öğretmek özellikleri vardır. Akademik kariyerini bu yönde görmek mümkün. Sayın Akşener’in doğduğu gün, Güneş doğarken batan yıldızın ise Yılancı (Ophicius) takımyıldızında yer alan Ras Alhague adlı yıldız olduğunu görüyoruz. Bu yıldız şifa getirmek, sağaltmak, yaralı olan bir şeyi düzeltmekle ilişkilendirilmiştir. Bu yıldızın etkisi altında kişi sosyal alanda, politikada da yaraları iyileştirebilir. Bu nedenlu uyum ve denge yaratmak kişi için çok önemli olacaktır.

Özetlemek gerekir ise, astrolojide sabit yıldızlar çok önemli bir yere sahiptir ve yıldızların etkisini kişilik gibi detaylarda bulmaktan çok, hayat hikayemizi oluşturan ana temaları görmek amacı ile ele alabiliriz.