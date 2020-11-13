Yarın Akrep burcunda dikkat çekici bir yeniay gerçekleşiyor. Yeniay haritasında aynı zamanda Akrep burcunun yükseldiğini görüyoruz. Akrep burcunun bu kadar güçlü bir şekilde gündeme gelmesi, Kasım ayının ikinci yarısında son derece yoğun, mücadele ve dönüşüm içeren temaların öne çıkacağını göstermekte. Akrep aynı zamanda ülkemizin burcu ve yeniay haritasında Jüpiter’in üzerine düşmekte. Hatta yeniay derecesinde de Jüpiter’in asaleti olduğunu görmekteyiz. Bu durum ideolojik konuları, uluslararası boyuttaki koşulları ve aynı zamanda bazı fırsatları, gelişme olanaklarını da gündeme getirmekte. Diğer yandan yeniay derecesi, yeniay haritasında da Jüpiter ile partil (aynı derecede) altmış derecelik açı içinde duruyor. Tüm bunlar uluslararası boyutta, yeni fikirlerin ve yaklaşımların yenileyici bir yönü olabileceğini göstermekte. Savaş ve mücadele gezegeni Mars da Koç burcunda düzgün hareketine dönerken, daha kararlı, mücadeleci, yorucu olsa da, yeni adımların dikkat çekeceğini anlatmakta.

Sizler de Akrep burcunun hangi evinizde (tüm burç olarak) olduğuna dikkat edin. Bu evin konularında yeni fırsatlar yanında, daha ciddi ve temelli düşündüğünüz koşulların, girişimlerin, isteklerin öne çıktığını görebilirsiniz. Kararlı bir dönüşüm, olaylara daha derin bakma ve yenilenme isteği artıyor. Aşağıda sizlere yükselen burcunuza göre bazı açıklayıcı değerlendirmeler verdim.

Yükselen burcunuza göre

Yükseleniniz Koç ise bu dönemde başkaları ile ortaklı konularda, finansal alanda yeni imkanlar gündeme gelebilir. Kriz çıkaran, sizi değişime götüren, bazı endişeler yaratabilecek koşullar da var. Paylaşım içeren konulara daha odaklısınız. Boğa ise bu dönemde evlilik ve anlaşmalar açısından dikkat çekici değişiklikler gündeme gelebilir. Tek başına hareket etmeniz pek kolay değil ancak ortaklı işlerde yeni imkanlar da var. İkizler ise bugünlerde sağlık, düzen ve iş ortamına ait koşullarda yenilenme var. Bu konularda fırsatlar elde edebilirsiniz. Ancak bedensel açıdan yorucu koşullar da olabilir. Yengeç ise bu dönemde kendinizi ortaya koymak, dikkat çekmek ve yaratıcı konulara yönelmek olumlu sonuçlar getirebilir. Çocuklarınızla, sevdiklerinizle ilgili gelişmeler, tutku ile yöneldiğiniz konular öne çıkıyor. Aslan ise bu dönemde ailenizi, evinizi ve yerleşiminizi ilgilendiren konularda yenilikler var. Toprak ve gayrimenkullerle ilgili fırsatlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda kendi özel alanınıza daha çok odaklısınız. Başak ise bu dönemde eğitsel uğraşlar, araştırmalar ve iletişim açısından yeni fırsatlar gelişebilir. Zihinsel açıdan daha verimli olabilir. Yakın çevrenizde değişiklikler ve görüşmeler hızlanabilir.

Yükseleniniz Terazi ise bu dönemde eşinizin ya da başkalarının kaynaklarından daha çok yararlanmak elinizde. Yeni destek arayışları mümkün. İş hayatında ortaklıklardan fayda sağlayabilirsiniz. Kaynaklarınızı daha iyi değerlendirmeye bakın. Akrep ise bu dönemde şahsi alanda yeni adımlar ve başlangıçlar içindesiniz. Hayatınızın dümenini daha iyi tutabilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde de yeni bir dönem başlayabilir. Yay ise bu dönemde sonlanmalar ve beklemeler sizi daha çok meşgul edebilir. Psikolojik açıdan daha pozitif olmaya gayret etmelisiniz. Kimi zaman izolasyon içinde kalabilirsiniz. Gereksiz risklere girmemelisiniz. Oğlak ise bu dönemde mesleki alanda ve hedeflerinizi ilgilendiren konularda kendinizi daha güçlü hissedebileceksiniz. Daha fazla güç kazanabilirsiniz. Sosyal alanda aktif olabileceğiniz günlerdesiniz. Saka ise bu dönemde kariyer ve unvanınızla ilgili değişiklikler ve size güç kazandırabilecek imkanlar elde edebilirsiniz. Üstlerinizle ya da otorite figürleri ile ilişkilerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Balık ise bu dönemde yeni şeyler öğrenmek, keşfetmek ve kendinizi geliştirmek için çok sayıda imkan var. Uzaklar, yabancılar ya da akademik alanda başlangıçlar gündeme geliyor. Farklı görüşlere açık kalmaya bakın.