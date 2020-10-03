Ekim ayında dikkat çeken temalar

Ekim son derece kritik ve olaylı bir ay olacağa benziyor. Bu ayın hemen başında, dün 2 Ekim’de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşti. Bildiğiniz gibi dolunaylar sonuçlara ve bu sonuçların getirdiği güçlü farkındalığa işaret eder. Dolunay aynı zamanda Kiron ile de birleşmekte. Dolayısı ile ayın ilk haftasında bizi cesaret göstermeye, yeni bir adım atmaya ve risk almaya iten pek çok koşul söz konusu. Koç hayatta kalma mücadelesi, girişim arzusu ve pek de düşünmeden atılan adımlarla ilgilidir. Dolunaylar ise karşılıklı davranma, çoğu zaman tepki gösterme ve ilişkiler temasını içinde taşır. Özellikle Güneş Terazi burcunda ilerlerken, başkalarından beklentilerimizi ve onların bize yaklaşımını da hesaba katmak durumundayız. Bu nedenle, sizin de astrolojik haritanızda Koç hangi evde yer alıyor ise, o evin konularında acil durumlar, daha fazla şey yapma ve kendini savunma ihtiyacı dikkat çekebilir. Özellikle Mars’ın da Koç burcunda geri gittiği böyle bir dönemde, karşılıklı konularda çok daha bilinçli ve dengeli kalmaya özen göstermeliyiz.

Kuşkusuz tam da bu nedenle bizi öfkelendiren, ani çıkışlar yapmamıza neden olabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle yükselen burcu Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak olanlar bu dönemde daha hızlı ve kararlı adımlar içinde olabilir. Ancak bu gelişmeler, 16 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile daha akut ve sancılı hale gelebilir.

İletişim, hareket ve karar alma sürecimizi etkileyen Merkür bu ayın 14’ünde, tam yeniaydan önce, geri gitmeye başlıyor olacak. Akrep’te gerilemeye başlayan Merkür 28’inde Terazi burcuna geri dönecek. Dolayısı ile bu dönemde görüşmelerimizde paylaşımlı konular içinde güven ve istikrar isteğimiz çok yüksek ancak bu istikrar ve güvenin ani koşullarla sarsılması, iletişimde ve görüşmelerde huzursuzluklara, kopmalara, güvensizliklere yol açabilir. Bu nedenle ay boyunca içinde olduğumuz karşılıklı ve ortaklı koşullara özellikle dikkat edelim ya da eğer bir şüphe, güvensizlik ya da tutarsızlık var ise, bu konuyu açığa kavuşturmayı ihmal etmeyelim.

Çok riskli bir yeniay

16 Ekim’de Terazi’de gerçekleşecek yeniay belki de yılın en dikkat çekici ve sert açılara sahip haritasına işaret ediyor. Yeniay her iki malefik gezegenden de sert açılar almakta. Mars karşıtlığı çatışma, kavga ve zarar verici durumları, Satürn karesi engelleri, bizi kısıtlayan ya da yaşam enerjimizi alan koşulları anlatmakta. Bu nedenle, Ekim’in özellikle ortasında ve ayın ikinci yarısında daha sakin ve soğukkanlı olabilecek bir tavır geliştirmeliyiz. Kimi zaman bu pek kolay olmayabilir ancak risklere girmemek, sorumluluklar alanında boşverici olmamak doğru bir tavır olacak.

Ekim ayında sözünü ettiğimiz temalar ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. 2 Ekim’deki dolunay ülkemiz haritasında, Terazi burcundaki savaş gezegeni Mars’ı tetiklemekte. 16 Ekim’deki yeniay da ülkemizin haritası üzerinde Merkür/Satürn birleşimi üzerinde gerçekleşecek. Tüm bu göstergeler iç işlerini, güvenlik konularını ve ister istemez güvenlikle, devletle ilgili konuları daha hassas hale getiriyor. Bu dönemdeki koşullar diplomaside kararlı ve dikkatli davranmayı gerekli kılıyor.