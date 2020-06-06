Geçtiğimiz Aralık ayında Oğlak burcundaki tutulmadan sonra, şimdi yılın ikinci yarısında etkin olacak tutulmaya doğru ilerliyoruz. Oğlak burcundaki tutulma özellikle korona virüsün ortaya çıkması ve tüm dünyaya yayılması ile paralellik göstermişti. Nitekim güney düğümdeki tutulmalar daha fazla yıpranma ve bozulmaya işaret ederler. 21 Haziran’da gerçekleşecek tutulma ise Kuzey yönünde olacak. Bu tutulmanın dikkat çekici özellikleri var. Öncelikle Yengeç burcunun 0 derecesinde gerçekleşeceğini görüyoruz. Öncü 0 derecelerin her zaman yeni şeyler başlatma ve dünya çapında dikkat çekme kapasiteleri vardır. Sembolik olarak Yengeç insanlıkla, insanın ihtiyaçları ile yakından ilişkilidir. Halbuki bunun tam tersine Oğlak, kurallar, sistem ve sınırlamalarla, sınavlarla ve sanki tanrılarla ilişkilendirilmiştir. Dolayısı ile yılın ikinci yarısında özellikle korona virüs ile nasıl yaşayacağımız konusunda yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde sınırlamalar yine olacak. Aynı zamanda tüm insanlığı yakından etkileyecek gelişmeler içinde olacağız.

Yılın ikinci yarısında

Tutulmanın Yengeç burcunda gerçekleşiyor olması güvenlik konuları, endişeler ve hassasiyetleri de beraberinde getiriyor. Bu burç milli konuları ve korumacılığı da anlatır. Özellikle bu süreçte içe kapanma, kendi kaynaklarımızla geçinme zorunluluğu artarken, pek çok ülke kendi başının çaresine bakar hale gelmeye başladı. Ayrıca Yengeç ülkemizin de yükselen burcu ve tutulma derecesi ülkemiz haritasında halkı anlatan Ay’a da çok yakın düşmekte. Tüm bu göstergeler, yaz aylarında ve yılın ikinci yarısında, ülkemiz halkına, güvenliğine ilişkin konuları çok daha fazla öne çıkarıyor. Bu süreçte milli konular, sınırlarımızla ilgili güvenlik gelişmeleri önemini yine sürdürecek. Hatta sonbahar başlangıcında, ülkemizin yönetimini ve dünyadaki yerini ilgilendiren alanda savaş gezegeni Mars’ın Koç burcunda geri giderken bir dizi sert açı yapacağını da göreceğiz. Ekim ayında Mars geri giderken Terazi burcundaki Merkür ile ve Oğlak burcundaki Jüpiter, Satürn ve Pluton gezegenleri ile açılar kuracak. Bu dönemde gerek 2 Ekim’de Koç burcundaki dolunayın, gerekse 16 Ekim’de Terazi burcundaki yeniayın ülkemiz açısından iç güvenlik ve siyaset konuların pek çok şeyi tetikleyebileceği koşullar var. Kuşkusuz bu konular güvenlik ve orduya yönelik koşulları yakından etkilemekte.

21 Haziran’da gerçekleşecek olan Güneş tutulması hem halkımızı doğrudan ilgilendiren konuları ve ihtiyaçlarını doğrudan etkilemekte. 2020-21 yılının haritasında da Ay 29 derece Balık’ta görülmekte. Bu halkın sıkışmış, üzüntülü ve kriz içindeki durumunu göstermekte. Uluslararası koşullardan kaynaklanan ekonomik daralma içinde, TL’nin değerine yönelik koşullar ve özellikle dış borçların çok dikkatli şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu koşulların Temmuz sonu itibari ile daha belirgin hale geleceğini görebiliriz.

Benzer şekilde, test eden ve sınırlandıran Satürn, bu yıl Saka burcuna, ülkemizin borçlarını ve mali durumunu ilgilendiren alana ilerledi. 17 Aralık’tan itibaren 2023’e kadar da bu alanda kalacak. Kısaca söylemek gerekirse ekonomik disiplinin çok daha kritik olduğu bir döneme doğru ilerliyor olacağız.