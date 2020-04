Zor zamanlardan geçiyoruz. Unutmayalım ki zor zamanlarda kendimizle ilgili çok daha fazla şey öğreniriz. Baklava, börek yiyerek aydınlanamayız. Bunu derslerde öğrencilerime de sık sık söylerim. Hayatımızdaki önemli kazanımlar her zaman bizi test eden zorluklardan sonra gelmiştir. Bu kazanımlar her zaman bizimle olurlar, onları kaybetmeyiz zira onları bilinçli çabamızın ve odaklanmış niyetlerimizin, içimizdeki gücün sonucudur. Bu zorunlu izolasyon ve kısıtlamalar bizi her yönden kuşatırken, yavaşlıyor ve kendi iç dünyamıza daha fazla bakma fırsatı elde ediyoruz. Atalarımız her şerden bir hayır doğar sözünü boşuna etmemişlerdir. Bu sürecin sonunda hayatımızda yeni bir anlam ve güç kazanabiliriz.

Bunu gerçekleştirebilmek için; günlük hayatın o hızlı akışından uzaklaşmak gerekiyordu ki şimdi bunu ço daha kolay yapabiliriz; kendi iç dünyamıza dönmemiz ve kendimize çok temel sorular sorarak yola koyulmamız gerekir. Hayattan ne istiyoruz, hayata neler verebiliriz ? Bizi biz yapan tutku ve istekler neler ? İçimizdeki sese yaklaştıkça ve biraz daha derin düşündükçe içimizdeki gücü daha fazla duymaya başlayacağız.

Haritamızda ışığın önemi

Astrolojik olarak bu sesi haritamızın ışığında bulabiliriz. Çok basit gibi gözüküyor ancak hepimiz yaşam enerjisi taşıyoruz ve kozmik anlamda bu bize “Işıklar” bir başka deyişle Güneş ya da Ay tarafından bahşediliyor. Işık astrolojide en temel ve önemli kavramlardan birisidir. Biz bunu daha çok burcumuz olarak bilsek de, gündüz veya gece doğanlar için, Güneş ya da Ay’ı seçerek daha fazlasını öğrenebiliriz. Eğer gündüz doğdu iseniz Güneş’in, gece doğdu iseniz, Ay’ın bulunduğu burca bakın. Bu burcun yöneticisi hayatımızdaki genel amaçlar ve yön açısından büyük önem taşır. Örneğin gece doğmuş iseniz ve haritanızda Ay Terazi’de ise bu gezegen Venüs olacaktır. Klasik yöneticileri kullanmalısınız. Bu gezegenin bulunduğu burca, eve, yaptığı açılara bakarsanız, sizi motive eden, ayakta tutan ve varoluşunuzu anlatan temaları daha kolay görebilirsiniz.

Örneğin bu gezegen Einstein’de Jüpiter Saka’da, Nazım Hikmet’te Mars Saka’da, Coco Chanel’de Güneş Aslan’da, Kraliçe II. Elizabeth’te Güneş Boğa’da, Adile Naşit’te Merkür İkizler’de ya da Florence Nightingale’de Venüs Yengeç burcundadır. Bu gezegen hayatımızın bütününde söz sahibidir ve varoluş amacımızla ilgili bilgiler taşır. Kuşkusuz haritamızın bütünü, yükselen burcunuz, yükselen burç yöneticimiz bu amaca nasıl ilerleyebileceğimiz yönünde ayrıca bilgiler verir ancak öncelikle yaşam temamızı, bizim için anlam taşıyan konuları görmek için haritamızın ışığının yöneticisine bakabiliriz. Bu burcun konularına odaklanalım. Örneğin Einstein ya da Nazım Hikmet’te Saka bilim ve insanlıkla orjinallikle ilgili temaları, Chanel’de Aslan kişiliğin ve yaratıcılığın gücünü, Kraliçe II. Elizabeth’te Boğa istikrar ve dayanıklılığı, Adile Naşit’te İkizler espriyi ve genç ruhu, Florence Nightingale’de Yengeç koruma ve merhameti açıklarken, siz de haritanızın ışığını hangi burçta olduğuna bakabilirsiniz.

Bu zor zamanlarda kendi iç enerjimize ve hayatta yapmak istediklerimize daha çok odaklanarak, bizi biz yapan şeyleri daha iyi anlayabiliriz. Yükselen burcumuza göre bu burcun bulunduğu ev bize daha fazla detay verecektir. Sağlıkla kalın.