İkizler’de yeniay neler getiriyor?

Dün İkizler burcunun erken derecelerinde bir yeniay gerçekleşti. Bildiğiniz gibi yeniaylar zamana atılan bir tohum gibidir ve gündemimize gelen yeni koşullara, değişikliklere işaret eder. Bu döneme baktığımızda değişken burçlarda güçlü bir vurgu oluşuyor. Merkür ve Venüs İkizler’de, Mars ise Balık burcunda görülmekte. Yeniay haritasında da yine bir değişken burç olan Yay’ın yükseldiği görülmekte. Dolayısı ile bu dönemde, özellikle 5 Haziran’daki dolunaya kadar çok fazla hareket, iletişim ile birlikte zikzaklar, çift durumlar ve tutarsızlıklar gündeme gelebilir. Yay burcu keşfetmek, öğrenmek ve yeni ufuklara açılmakla da ilgilidir. Bu dönemde kendimizi geliştirme yönünde esnek olmamız, fikirlerimizde daha açık bir tutum geliştirmemiz faydalı olacak. Aynı zamanda uzaklarla, yabancılarla ilgili gelişmeler, hayata bakış açımızı, inançlarımızı test edecek durumlarla da karşılaşabiliriz. Yeniayın Mars’la kare açı içinde görülmesi özellikle bu konularda sürtüşme, huzursuzluk ve dengesiz koşullar da getirmekte. Kuşkusuz yeniayın etkisi doğum haritanızda hangi eve düştüğüne göre farklı alanları harekete geçirebilir. Aşağıda yükselen burcunuz açısından önemli temaları kısa özetlemeye çalıştım.

Yükselen burcunuza göre baktığımızda

Eğer yükselen burcunuz Koç ise bu dönemde yakın çevrenizde hareket ve değişiklikler, bolca haber ve iletişim içinde olduğunuz konularda çok hızlı bir tempo söz konusu. Bu dönemde eğitim, akademik konular, uzaklarla, yabancılarla ilgili gelişmeler de özellikle iş ve hedefleriniz açısından daha fazla önem taşıyabilir. Boğa ise bu dönemde parasal durumunuz, maddi kaynaklarınızı ve destekleriniz açısından meşgul edici konular gündeme gelebilir. Kazançlarınız ve harcamalarınız yönünde bazı çift durumlar, endişeler de söz konusu. İkizler ise bu dönemde tazelenen enerjiler içindesiniz. Yeni başlangıçlar yapabilir ve kendinizi daha çok öne koymak isteyebilirsiniz. Ancak bir yandan da karşılıklı durumlara hatta sizi ilişkilerde bağlayan koşullara dikkat etmeniz gerekebilir. Yengeç ise bu dönemde düşüncelerinizi toparlamaya ihtiyacınız olabilir. Zihniniz oldukça karışık ve çok sayıda alternatif var. Kimi zaman sağlık, hizmet ve uğraştırıcı durumlar oldukça yorucu ve test edici olabilir. Aslan ise bu dönemde gelecek yönünde yeni ümitler, beklentiler öne çıkıyor. Arkadaşlıklar içinde de hareketlilik ancak çift durumlar da var. Bu dönemde kendinizi ortaya koymak isteyeceğiniz yaratıcı çalışmalara ve aşk hayatınıza daha çok odaklanabilirsiniz. Başak ise bu dönemde mesleki konularda, sorumluluklarda hareketlilik ve kendinizi daha fazla gösterme imkanı içindesiniz. İşle ilgili hedefler önemli ancak pek çok değişiklik, dalgalanma da söz konusu. Zira bir yandan da ev, aile ve yerleşim işlerine zaman ayırmanız gerekebilir.

Eğer yükselen burcunuz Terazi ise yeni şeyler öğrenmek, yeni ya da yabancı kişilerle temas kurmak, sosyal alanda aktif olmak mümkün. Bu dönemde zihinsel açıdan yeniliklere açıksınız. Yazı, çizi, iletişim öne çıkıyor. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili konulara önem vermeniz gerekebilir. Akrep ise bu dönemde endişelendiren konular öne çıkabilir. Düşüncelerinizi aktarma konusunda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Eşinizin ya da ortağınızın maddi konuları, borçlar sizi meşgul edebilir. Kaynaklarınızı daha dengeli kullanmaya bakın. Yay ise bu günlerde karşılıklı konular, sizi daha fazla muhasebe yapmaya götüren durumlar öne çıkıyor. Eşinizle ilgili yeni durumlar ve aynı zamanda olası görüşmeler, teklifler dikkat çekebilir. Özellikle maddi konularla ilgili yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Oğlak ise bu dönemde sağlık, düzen ve çalışma koşullarınıza daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. Kimi zaman elde olmayan nedenler yüzünden kendinizi kısıtlanmış da bulabilirsiniz. Fiziksel açıdan test edici koşullar olabilir. Saka ise bu dönemde daha olumlu düşünceler ve sizi geliştirebilecek olanaklar var. Yaratıcı alanda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Aşkta da hareketlilik ancak çift durumlar yaşanabilir. Sosyal alanda, arkadaşlıklar içinde daha çok imkan söz konusu. Balık ise bu dönemde oldukça değişken koşullar ve sizi her açıdan harekete zorlayan durumlar içinde olabilirsiniz. Mesleki alanda, hedefleriniz yönünde yapacağınız çok şey var. Ev içinde de trafik ve hareketlilik söz konusu.