Mitolojik hikayeler kahramanlarla doludur. Bizler de kendi hikayemizin kahramanlarıyız. Bu hikayelerde zor görevler, tuzaklar ve bitmek bilmeyen görevler vardır. Tıpkı şu anda içinde yaşadığımız dönemdeki gibi. Hatırlarsanız bir süredir savaş ve mücadele gezegeni Mars’ın Koç burcundaki uzun transitinden söz ediyoruz. Mars bu burçta 10 Eylül-14 Kasım arasında geri hareket edeceği için gündemimizi meşgul edecek sıkışıklardan, bekleme ve yavaşlama gereğinden söz etmiştik. Mars bu süreçte, Oğlak burcunda yer alan Satürn, Jüpiter ve Pluton ile de kare açılar yapacak. Yine hatırlarsanız, Satürn ve Pluton’un yanyana gelmesi tüm dünyada korona virüsü dahil pek çok alanda korku, kısıtlama ve içe kapanma getiren, günlük hayatımızı kurallarla, korkularla daraltan gelişmelere işaret etti. Devletler birbirlerini güç savaşı içinde test ediyorlar. Jüpiter de Oğlak’ta düşük durumda olduğu için, büyüme, öğrenme ve gelişme yerine, daha materyalist hırsların ve acımasızlığın çok daha fazla öne çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Neyse ki Jüpiter ve Satürn Aralık ayında Oğlak burcunu terk ederek, Saka burcuna geçecekler ve Saka’nın ilk derecesinde birleşmiş olacaklar.

Ancak yıl sonuna kadar uzun bir süre var ve bu süre içinde önce Mars Satürn ile sonra Pluton ile 2 kez daha kare açı yapacak. Mars’ın Satürn ile açıları 24 Ağustos ve 30 Eylül’de, Pluton ile karesi de 9 Ekim ve 23 Aralık’ta gerçekleşecek. Bu tarihlere ve civarlarına özellikle dikkat edelim. Mars-Satürn açısında, Satürn yukarıdan kare açı yaptığı için, mücadele verdiğimiz konularda kilitlenmeler, sertleşme ve aksilikler gündeme gelebilir. Bunu anlamak için Koç burcunun haritanızda hangi evde olduğuna dikkat etmelisiniz. Bu evin konularında otorite figürleri, kurallar ve düzenle çatışma içine girebilirsiniz. Bir bakıma bu açı fiziksel anlamda bizi engelleyen konulara, kimi zamanda çatışma ya da kazalara da yol açabilir. Böyle zamanlarda daha sabırlı olmak, daha iyi bir plan yapmak ve öfkemizi dizginlemek, mümkün ise daha yapıcı yönlere kanalize etmek durumundayız. Çok şey başarabiliriz ancak aceleci olmak yerine, soğukkanlı olmaya özellikle dikkat edelim.

Mars’ın Pluton ile olan açılarında ise büyük güçlerle yüzleşme, korkularımızı yenme ve yine fiziksel açıdan bizi zorlayan, baskılayan konularla karşılaşırız. Böyle bir dönemde, adeta bir kahraman olarak üstümüzde baskı kuran şeyler, korku ile bizi yıldıran durumlar karşısında sağlam kalmaya ve enerjimizi yapıcı şekilde boşaltmaya çalışalım. Kimi zaman bu ikili şiddet içerebilecek, acımasızlık içeren olaylara da işaret edebilir.

Eğer yükselen burcunuz Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak ise, sözünü ettiğim transitleri günlük hayatınız içinde çok daha belirgin şekilde yaşayabilirsiniz. Benzer şekilde, bu burçta doğanlar da Mars’ın enerjik kılan, atılım içeren transitinden daha çok etkilenecekler. Eğer bu dönemde, transit Mars, haritanızdaki Mars ile de sert bir açı kuruyor ise, daha dikkatli davranmalı, kaza ya da aksiliklere karşı daha uyanık olmaya çalışmalısınız. Çok hareketli bir dönem bizi bekliyor.

Ülkemizin yükselen burcu Yengeç olduğu için kuşkusuz bu transitler ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Koç ülkemizin dünya içindeki yerini ve yönetimi açıklayan 10. evinde ilerlerken yukarıda sözünü ettiğimiz tarihlere daha dikkatli yaklaşmak gerekebilir.