2 Eylül’de Balık burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar sonuçlar aldığımız, daha fazla düşündüğümüz, olayları muhasebe ettiğimiz zamanlardır. Bu dolunay ise bazı yorucu, stresli ve kısıtlayıcı açılar altında kalıyor. Balık teması evrensel konular, acıma, hassasiyet ve kimi zaman fedakarlık ve kabullenme içeren olayları açıklar. Dolunay haritasında Ay sağlık, hizmetler ve yıpratıcı konuları açıklayan 6. evde yer alıyor. Bu dönemde, Eylül ayının ilk yarısında halkın durumunu, toplumun düzen ve sağlığını yıpratan koşullarla karşılaşabiliriz. Gerek corona virüs, gerekse diğer olası gelişmeler nedeni ile bizi zayıf ya da çaresiz hissettiren koşullarla karşılaşabiliriz. Keyifleri, hayattan aldığımız zevkleri gösteren Venüs de Satürn’ün karşıt açı almış durumda iken kendimizi daha sınırlanmış ve mutsuz hissedebiliriz. Bu dönemde bizi kısıtlayan koşullardan bazı dersler çıkarmak gerekiyor olabilir. Boğa burcundaki sarsıcı Uranüs’ün dolunayla olan güçlü bağlantısı ani durumlara, değişikliklere uyum sağlamamız gerektiğini açıklıyor. Ülkemiz açısından da bu dönemde, toprağa, sınırlara, güvenlikle ilgili konulara, komşularla, özellikle Yunanistan ile ilişkilere güçlü bir vurgu var ve bu koşullar yabancılar ve uluslararası bağlamda dikkat çekici olabilir.

Yükselen burcunuza göre bu dönem

Sizler de astrolojik haritanızda Başak ve Balık burçlarının hangi evlerde yer aldığına dikkat edebilirsiniz. Yükseleniniz Koç ise bu dönemde bazı karşıtlık içeren konular, ilişkileri hassas kılan koşullar var. Sağlık, hizmet ve düzen konularını, kimi zaman elde olmayan nedenleri hesaba katmak gerekebilir. Boğa ise bu dönemde zaman alabilen, uğraştıran ilişkilere, çalışma hayatına odaklanmak gerekiyor. Gruplar, arkadaşlıklar içinde de muhasebeler yapabilirsiniz. İkizler ise bu dönemde ufuklarınızı genişletici faktörler var ancak iş hayatında, statünüzde ve sorumluluklarla ilgili konularda hassasiyetler gündeme gelebilir. Yengeç ise bu dönemde ev, yerleşim, toprak ve güvenlik işlerine, özel hayatınıza zaman ayırmak gerekebilir. Ayrıca yabancılar, uzaklarla ilgili işler ya da eğitsel konularda bazı sonuçlar gündeme gelebilir. Aslan ise bu dönemde konuşmalar, ziyaretler, görüşmeler önemli. Ancak finansal konularda, ortaklı para işlerinde yeniden bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Başak ise bugünlerde birikimlere, harcamalara dikkat etmek gereği var. Diğer yandan eşiniz, evlilik ya da ortaklıklarla ilgili bazı muhasebeler, sonuçlar gündeme gelebilir.

Yükseleniniz Terazi ise şahsi konulara, yeni girişimlere, beden ve sağlık konularına zaman ayırabilirsiniz. Ancak çalışma ortamında fedakarlıklar, hassasiyetler de gündeme gelebilir. Sağlık ve hizmet konuları dikkat çekebilir. Akrep ise bu dönemde kontrol edilemeyen durumlar, gizli koşullar söz konusu olabilir. Aşkta, sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili konulara da zaman ayırabilirsiniz. Bu konularda sonuçlar ve değerlendirmeler mümkün. Yay ise bu dönemde çevresel açıdan gruplar, gelecek ile ilgili projeler öne çıkmakta. Bir yandan da evinizi, ailenizi ve yerleşiminizi ilgilendiren konularda değerlendirmeler içinde olabilirsiniz. Oğlak ise özellikle iş ve anlaşmalar, denge içeren konularda, sosyal alanda sizi meşgul eden koşullar var. Konuşmalar, iletişim, kardeşlerle, yakın çevrenizle ilgili gelişmelerde ve zihinsel planda önemli değerlendirmeler olabilir. Saka ise bu dönemde eğitim, uzaklar ve yabancılarla ilgili gelişmeler size yeni ufuklar kazandırıyor. Bir yandan para konusuna, harcamalara yönelik bazı kararlar gündeme gelebilir. Balık ise bu dönemde finansal işler, sizi bağlayan, kimi zaman önemli değişiklik nedeni olabilecek uğraşlar var. Bu dönemde evinizi, ailenizi, annenizi ya da doğrudan isteklerinizi ilgilendiren alanda, karşılıklı konularda yeni bir farkındalık içinde olabilirsiniz.