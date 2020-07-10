20 Temmuz’da Yengeç burcunun son derecelerinde ikinci bir yeniay gerçekleşiyor. Bu yeniay hem aynı burçta peş peşe ikinci bir yeniay olması açısından hem de, Satürn’le karşıt açı oluşturması bakımından çok dikkat çekiyor. Biliyorsunuz Satürn, bir süre Saka burcunda kaldıktan sonra yeniden Oğlak burcuna geri döndü. 2019’un sonu ve 2020’nin ilk aylarında da bu burçta Jüpiter ve Pluton ile birlikte güçlü bir vurgu söz konusu olmuştu. Hatırlayacağınız gibi Satürn ve Pluton’un birleşiminden uzun süre bahsettik. Zira bu baskı yaratan kısıtlamalara, zorunlu bir dönüşüme ve aynı zamanda Yengeç burcunun tam karşısında gerçekleştiği için insanoğlunu baskılayan sınırlamalara, sanki kaçınılmaz bir ölüm ve yeniden doğum temasına işaret ediyordu.

Bu kez 20 Temmuz’daki yeniayın, Satürn ile partil (aynı derecede) karşıt açıda olması kuşkusuz yılbaşından bu yana gündeme gelen bu süreçlerin bir tepe noktası olarak yorumlanabilir. Karşıt açılar muhasebe yapma, değerlendirmeye gitme zamanlarına işaret ettikleri için, şimdi yılın tam ortasında kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde, özellikle de 20 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında kendimizi pek çok konuda yeniden düşünmeye ve sorumluluklarımızı gözden geçirmeye yönelten koşullar içinden geçiyor olacağız. Bugünlerde önemli bir eşiğin aşıldığını ve bizi uzun süredir meşgul eden konuların çözülebilmesi için sabırlı olunması gerektiğini söyleyebiliriz. Kendi haritanızda Yengeç ve Oğlak burçlarının hangi karşıt evlerde olduğuna özellikle dikkat edin. Bu evin konuları ile ilgili zorunlu bir değerlendirme içinde olabilirsiniz. Koşullar daha derin düşünmeyi, eksikleri görmeyi, yaşadığımız şeyleri artık içselleştirme aşamasına gelebileceğimizi gösteriyor.

Yeniay haritasında ülkemiz açısından neler var?

20 Temmuz’daki yeniay haritasında Saka burcunun yükseldiğini görüyoruz. Saka burcu gelecek yönündeki ümitlerimizi, beklentilerimizi anlatan burçtur. Akılcılığı, toplumsal konuları ve bilginin herkes tarafından anlaşılmasını açıklar ve özgürlüklerle de ilişkilidir. Ancak Satürn’ün de 12. eve düştüğünü görmekteyiz. Bu dönemde sosyal konuları, grupları ve gelecek yönünde ümitlerimizi ifade eden konular öne çıkıyor olsa da, belirli kısıtlamalar, engeller ya da gizli kalan şeyler nedeni ile talihsizlikler gündeme gelebilir. Astroloji’de 6 ve 12. evler uğraştıran, yoran ve çoğu zaman bizi alıkoyan, hapseden koşulları anlatırlar. Bu dönemde halkı ilgilendiren konularda hassasiyetlerin, rahatsızlıkların ve zayıflatıcı hastalıkların gündemde kalabileceğini, yönetime, devlete ait koşulların da zorlanabileceği görülmekte. Bu nedenle sağlık, düzen ve çalışma koşullarımıza çok daha fazla özen göstermeliyiz.

Yeniay haritasının tepe noktasında ise Akrep burcunun olduğunu görmekteyiz. Akrep de dönüşümü, mücadele gerektiren koşulları ve içerisinde derinlik olan konuları açıklar. 3 Ağustos’a kadar olan dönemde sürekli bir yenilenme teması dikkat çekmekte. Tepe noktasının derece olarak ülkemizin Jüpiter’i üzerine düşmesi, yine de bu dönemde yenilenme, kendi gücünü gösterme alanında belirli fırsatların olabileceğini de göstermekte. Mücadele ve savaş gezegeni Mars bu dönemde Koç burcunda ilerlerken, dünyada kendini daha fazla ortaya koyma kararlılığı yüksek seyrediyor. Jüpiter inançlarla ilgili konulara, uluslararası boyutu olan konulara işaret ederken, sınırdaş komşularla ilgili gelişmelerde artan bir hararet olduğunu söyleyebiliriz.