16 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniayın son derece sert ve kritik yönleri olduğundan bahsetmiştik. Bu dönemde, uzun süredir birikmekte olan gerilimler tepe noktasına ulaşıyor. Mücadele ve savaş gezegeni Mars Haziran sonundan bu yana Koç’ta ve şimdi gerilediği için ilerlememe, tıkanma ve engellerin arttığı bir döneme işaret ediyor. Nitekim bugünlerde Mars’ın, Oğlak burcundaki Satürn ve Plüton ile de kare açı içinde olması, hayatımızı test eden ve kısıtlayan etmenlerin altında olduğumuzu açıklamakta. Böyle zamanlarda direnç göstermek, inat etmek ya da sınırlamaları görmezden gelmek yerine daha sabırlı ve kontrollü olmalıyız.

16 Ekim’den 31 Ekim’e kadar sürecek olan bu dönemde, yeniayın hem Mars hem de Satürn ile kare açısının olacağı bu dönemde bizi adeta kelepçeleyen koşullar olabilir. Enerjimizi, gücümüzü çok sıkı şekilde tek bir alana konsantre etmek zorunda kalabiliriz. Ancak çoğu zaman bu bedenen yüksek gerilimler, kırılmalar, ruhen ise irademizin sert bir şekilde büküldüğü, kendimizi öfke ve kavga içinde bulduğumuz koşullara işaret edebilir. Bu nedenle, size önerim mümkün olduğunca egomuzun bizi sürüklediği çatışmalardan uzak kalmak yönünde olacak.

Yükselen burçlara öneriler

Eğer yükselen burcunuz Koç ise bu dönemde daha girişken davransanız bile, ilgi göstermeniz, dikkate almanız gereken karşılıklı konular, ilişkiler var. Ev ve evlilik, işte ortaklıklar konusunda yeni kararlar nerede ise zorunlu. Karşınızdakileri ihmal ederseniz, daha büyük yanlış anlamalara ve düşmanlıklara neden olabilirsiniz. Yükselen Boğa ise, çalışma koşulları, hizmet ve sağlıkla ilgili gelişmelere daha duyarlı olduğunuz bir dönemdesiniz. Daha önce bilmeden giriştiğiniz bir risk, ifade edilemeyen bir öfke huzursuz ediyor olabilir. Bu dönemde çalışma ortamında farklı görüşleri bir araya getirip bir denge kurmaya çalışın. Yükselen İkizler ise bu dönemde düşüncelerinizi fazla abartma, aşırılıklara gitme eğiliminde olabilirsiniz. Özellikle aşkta, kendinizi sahneye koyduğunuz her konuda bazı sürtüşmeler ya da iddialaşmalar gereksiz bir gerginliğe yol açabilir. Bu dönemde tutarsızlık harcamalara ve maddi konulara da yansıyabilir. Yükselen Yengeç ise bu dönemde özellikle iş hayatındaki hedeflerde daha sakin ve sabırlı olmaya bakmalısınız. Gücünüzü ortaya koyuyorsunuz ancak ilişkilerinizi yönetmek konusunda daha akılcı olmaya bakın. Evde de güvensizlikler yaşanabilir. Yükselen Aslanlar bu dönemde iletişim alanında, eğitimde ve akademik konularda, kendi inanç ve düşüncelerini aktarırken daha sakin ve geniş düşünceli olmalılar. Ancak bunun için şahsi çatışmalardan ve önyargılardan uzak durulmalı. Yükselen Başaklar bu dönemde daha çok iş hayatındaki ilişkilere, ortaklı konulara daha sabırlı yaklaşmalılar. Finansal risklerin arttığı bu dönemde kendi kaynaklarını daha sağlam hale getirmenin yollarını arayabilirler.

Yükselen burcunuz Terazi ise evlilikte ve karşılıklı konularda sizi kışkırtan ya da iş hayatında rekabete yol açan konularda daha sakin ve dengeli kalmaya bakın. Bu dönemde yeni bir tavır değişikliği içine girebilirsiniz. Pek çok şeyin iyi ya da kötü sonucunu da görebilirsiniz. Yükselen Akrep’ler özellikle iş hayatından ve sağlıktan doğabilecek koşullara dikkat etmeli. Bu dönemde gizli kalan ya da kontrol edilemeyen pek çok durum var. İlişkilerin getirdiği bağlayıcı koşulları da ihmal etmemelisiniz. Yükselen Yay ise bu dönemde yeni istekler, girişimler ve arzular var. Gerek işte, gerekse özel hayatınızda sınırları aşma eğiliminde olabilirsiniz. Böyle bir dönemde sosyal alanda ve gruplar içinde dengeleri gözetmeye bakmalısınız. Yükselen Oğlak ise oldukça kritik ve sizi test eden koşullar var. Bu dönemde işte ilerleme pek mümkün değil. İstek ve arzularınızı gözden geçirin. Mesleki alanda dengelere, ilişkilere daha çok özen göstermelisiniz. Yükselen Saka bu dönemde iletişim alanında, sözel konularda yeni şeyler öğrenmeye daha açık. Ancak mesleki konularda netleşmemiş çok şey olabilir. Bu dönemde uzaklarla, yabancılarla ya da akademik konularda tartışma çıkaran konulara daha soğukkanlı bakmak iyi olacak. Yükselen Balık ise bugünlerde parasal konularda, iş hayatında nakit sıkıntısı ve destek bulmak konusunda daha sabırlı ve dikkatli olmak gerekebilir. Belki de yeni kaynaklar bulmak için ilişkilerde daha ikna edici ve diplomatik olmaya ihtiyaçları olabilir.