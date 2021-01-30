1 Şubat’ta Venüs’ün de Saka burcuna ilerlemesi ile birlikte, bu burçta adeta bir resm-i geçit yaşanıyor. Astroloji’de çok sayıda gezegenin bir burçta toplanmasına stelyum adı verilir ve bu durum her zaman dikkat çekicidir. Zira belirli bir burca yönelik temalar çok daha keskin şekilde ortaya çıkar. Böyle bir dönemde gerçekten Saka zamanını yaşıyoruz. Güneş dışında, Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn hep birlikte aynı burçtalar. Ayrıca Merkür bugünden başlayarak Saka burcunda geri gitmeye başlayacak ve 21 Şubat’a kadar da geri gidecek. Peki bunlar ne anlama geliyor?

Gökyüzünde bu dönemde sabit burçların öne çıktığı görülmekte. Saka ise geleceğe yönelik düşünmeyi, ilerlemeyi, sosyal konuları ve eşitlikleri anlatan burçtur. Bildiğiniz gibi Saka, Aslan burcunun karşısındaki burçtur ve bu nedenle Saka tekil değil daha çoğul, daha eşitlikçi ve akılcı, mantıklı uygulamaları açıklar. Saka nerede ise, Başak kadar olmasa da proleter bir burçtur, zenginliklerin tek elde toplanmasını değil, eşit biçimde paylaşılmasını ister. Ancak bu durum çoğu zaman büyük tartışmalara da yol açar. Hatta Saka kimi zaman gücü ele geçirdiğinde kendisi de tek merkezli, sert uygulamalara eğilim gösterebilir. Bu dönemde geçmiş ve gelecek arasında, kurallarla özgürlükler, bireyle toplum arasındaki gerginliklerin daha fazla tartışma ve huzursuzluk yarattığını söyleyebiliriz. Özellikle Şubat ayının ortalarında 17 Şubat civarında Satürn ve Uranüs arasındaki kare açı ki 2021’de 3 kez tekrar edecek, artan bir gerilim, hem fren yapma hem de aynı anda gaza basma gibi, son derece sarsıcı, değiştirici özellikler taşımakta.

Satürn ve Uranüs karesi sizi nasıl etkiliyor?

Bu sert açı son derece kırılgan, taviz vermeyen, esnek olamayan durumlara işaret etmekte. Bu nedenle, hayatınızda sıkışmış, artık bir seçim yapmak durumunda olduğunuz, sizi ani hareketlere, kararlara yönelten bir süreçten geçmektesiniz. Bu açı 2021 boyunca Haziran ve Aralık’ta da tekrar edecek. Bu nedenle farkındalık büyük bir önem taşımakta ve bu stresle baş etmeyi bilmek gerekiyor. Eğer yükselen burcunuz Koç ise parasal alanda, iş hayatında ve gelirlerinizi, harcamalarınızı ilgilendiren konularda yenilikler, ani durumlar ve değişiklikler ağır basıyor. Ancak siz de bir yandan gelecek yönünde daha istikrarlı adımlar atmak istiyorsunuz ve bu durum belirli planlarınızı, hedeflerinizi değiştirmenize yol açabilir. Boğa ise artık kişisel planda büyük değişiklikler, daha bağımsız ve farklı bir şekilde ilerlemek istiyor olabilirsiniz. Ancak bu süreçte işinizde, konumunuzda ve statünüzü ilgilendiren alanlarda sorumluluklarınız da fazla. Bu ikisini aynı anda nasıl gerçekleştirebilirsiniz, bu soru üzerinde daha esnek düşünmelisiniz. İkizler ise bu dönemde kontrol edilemeyen bazı riskler, hesapta olmayan gelişmeler ve bilinçaltınızda yepyeni açılımlar var. Diğer yandan düşüncelerinizi düzene koymak, yeni insanlarla, yabancılarla ve akademik alanda daha istikrarlı ve ileriye yönelik işler de yapmak istiyorsunuz. Bu süreç zihinsel planda sizi geriyor olmalı. Yengeç ise bu dönemde gelecek yönünde yeni adımlar atmak isteği öne çıkmakta ve artık hedefleriniz yenileniyor ve alışkanlıklarınızı aşıyorsunuz. Ancak parasal alanda sizi bağlayan durumlar, ortaklıklar ya da borçlar nedeni ile kendinizi arada sıkışmış hissedebilirsiniz. Aslan ise bu dönemde iş hayatında sürprizler, ani değişiklikler ve farklı şeyler yapma isteği ağır basmakta. Ancak bir yandan da ortaklıklar, evlilik ya da sizi ilişkiler yolu ile bağlayan, kimi zaman karşıt duran kişiler de var. Başak ise bu dönemde yeni bakış açıları, yabancılarla, eğitimle ilgili gelişmeler size yeni açılımlar ve olasılıklar sunmakta. Medya ve uzaklarla ilgili yenilikler mümkün. Ancak belirli bir iş konusu, organizasyonel olarak sorumlu olduğunuz işler yüzünden bu yenilikleri daha esnek bir şekilde yapabilirsiniz.

Yükselen burcunuz Terazi ise bu dönemde finansal alanda, borç-alacak ya da miras konularında, eşinizle yaptığınız işlerde ani değişiklikler, ortaklı alanda daha iniş çıkışlı, sürprizli koşullar var. Bir yandan da yaratıcı olduğunuz konularda, aşkta ve çocuklarla ilgili konularda daha istikrarlı ve dengeli gitmek istiyorsunuz. Ortaya çıkan dengesizlikler para durumunuzu ve spekülatif konuları daha riskli kılıyor. Akrep ise bu dönemde büyük değişiklikler ve yenilikler var. Evlilikte ani değişiklikler, uyanışlar yanında yeni ya da ani ilişkiler var. Ancak eve, büyüklere, aileye yönelik sorumluluklar ise kimi zaman büyük bir yük ya da gerginlik kaynağı olabiliyor. Yay ise bu dönemde iş ve çalışma koşullarında sürekli güncellenen yeni durumlar ve belirli bir istikrarsızlık ya da değişim isteği vurgulanmakta. Ancak zihinsel olarak belirli konuları, işleri düzene ve istikrara da kavuşturmak ayrı bir önem taşıyor. Oğlak ise bu dönemde yaratıcı alanda yepyeni imkanlar, orijinal davranma ve riske girme isteği var. Fakat bir yandan da parasal alanda, nakit durumlar içinde daha kontrollü ve gerçekçi de olmak gerek. Saka ise bu süreçte evde ve ailevi konularda, yerleşimle ya da baba ile ilgili alanlarda kopmalar, değişiklikler içinde. Fakat Satürn de sizi yeni bir düzen ve sorumluluk altına almaya çalışıyor. Balık ise bu süreçte düşüncelerinde, eğitimde, yakın çevresinde, kısaca zihinsel alanda son derece yeni ve daha özgün şeyler ortaya koyabilir. Ancak kariyerde dengesizlikler, beklenmedik ve kontrol edilmesi zor olan durumları da iyi yönetmek ve yönlendirmek gerekiyor.