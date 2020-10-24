Birkaç gün sonra, 31 Ekim’de Boğa burcunda dolunay gerçekleşiyor olacak. Dolunaylar biriken enerjinin boşaldığı, hayatımıza daha yüksek bir farkındalık getiren zamanlardır. Dolunaylar bize sonuçlar ve değerlendirme yapma ihtiyacı getirir. Bu dolunayın dikkat çeken yanı ise, Boğa burcundaki Uranüs’le derece olarak (partil) birleşimi olacak. Bu oldukça keskin bir görünüm sunmakta. İstikrar ve güveni temsil eden Boğa’da Ay’ın Uranüs ile yan yana gelmesi oldukça karışık, sarsıcı ve uyandırıcı yönler göstermekte.

Zira Boğa gibi sabit burçlar kolay kolay değişmeyen, değişmeye direnen, oldukça inatçı ve güçlü yapıları anlatır. Ancak Uranüs her anlamda sarsıcı ve değiştirici bir güçtür. Dolunay’ın Uranüs ile birleşiyor olması büyük bir gücün pek çok şeyi yerinden oynatabileceğini gösteriyor olabilir. Bu sıklıkla fiziksel olabileceği gibi, psikolojik açıdan da yenileyici ve değiştirici olacaktır. Özellikle bu dönemde, sağlam olduğunu sandığımız şeylerde, parasal konularda ya da sahip olduklarımız açısından ki bu konu ilişkilerimizi de içine alabilir, daha kopartıcı, aniden değiştirici durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle zamanlarda bakış açımızı esnek tutmak, alternatif planlar yapmak doğru olabilir. Aynı zamanda, parasal konularda çok farklı koşullarla karşılaşabilir ve bakış açımızı değiştirmek durumunda kalabiliriz.

31 Ekim’deki dolunayda, ülkemiz coğrafyasında yine Boğa burcu yükseldiği için, sözünü ettiğimiz ani, sarsıcı koşulların aynı zamanda uyandırıcı olan gelişmelerin oldukça belirgin olabileceğini söyleyebiliriz. Böyle bir dönemde halkı ilgilendiren konularda yüksek bir gerginlik, huzursuzluk gündeme gelebilir.

Yükselen burcunuza göre

Eğer yükselen burcunuz Koç ise sahip olduğunuz kaynaklar, birikimler ve para konusunda yeni alternatifler gündeme gelebileceği gibi, beklenmeyen durumlarla da karşılaşabilirsiniz. İş hayatında yeni koşullar doğabilir, sahip olduğunuz bazı destekler aniden değişebilir. Ani harcamalar da gündeme gelebilir. Boğa ise bu dönemde kişisel alanda daha fazla özgürlük ve yenilik isteyebilirsiniz. Eski bağlar ve ilişkiler aniden değişebilir. Kişisel alanda uyanışlar ya da önceliklerinizin değişmesi mümkün. Kendi istediğiniz yönde ilerleme isteği ailevi konularınızı da yakından etkileyebilir. İkizler ise bu dönemde net olarak göremediğiniz ve riskli olabilecek konularda daha dikkatli olmalısınız. Güvensizlik içeren durumlar ya da gizli olan, kontrol edemediğiniz koşullar maddi durumunuzu yakından etkileyebilir. Psikolojik olarak geride bıraktığınız, bilinçaltında uyandığınız durumlar da olabilir. Yengeç ise bu dönemde gelecek yönündeki beklentilerinizde ani değişiklikler, uyanışlar söz olabilir. Bu durum gruplar, arkadaşlıklarınız içinde de gündeme gelebilir. İş hayatında yeni ilgi alanları ya da gruplar planlarınızı değiştirebilir. Kimi zaman ailevi planlarınız ve güven istediğiniz alanlarda yenilikler de mümkün. Aslan ise bu dönemde özellikle iş hayatınızda, statünüzü ve toplum içindeki koşullarınızı ilgilendiren konularda yenilikler, uyanışlar ve ani durumlar var. Bu durum gerek iş alanını yenileyebileceği gibi, sarsıcı da olabilir. Evlilik ya da iş ortaklıkları konusunda yepyeni koşullar, muhasebeler gündeme gelebilir. Başak ise bu dönemde kendilerini yenileyebilecek imkanlar, yeni insanlar ve yeni yerlerle ilgili ilginç uyanışlar yaşayabilirler. Uzaklardan, yabancılardan kaynaklanan konular, akademik alanda ya da medya içinde gündeme gelen şaşırtıcı yenilikler olabilir. İnançlar ve bakış açısından yenilenme dikkat çekebilir.

Yükseleniniz Terazi ise bu dönemde ortaklı finansal işlerde, eşinizin maddi konularında, ya da miras, paylaşımlar ani değişiklikler ya da önünüzü açabilecek ani gelişmeler mümkün olabilir. Kimi zaman sizi endişelendiren bir durum, ani bir olay içinde de olabilirsiniz. Akrep ise bu dönemde evlilikte, anlaşmalarda yani davalı konular içinde ani koşullar içinde olabilir. Sağlam ve güvenli gibi görülen bir ilişki aniden değişiyor olabilir. İkili ilişkilerde uyanışlar ve yönünüzü değiştirebilecek imkanlarla da karşılaşabilirsiniz. Yay ise bu dönemde iş ve çalışma ortamını ilgilendiren konularda kendini yeni ve beklenmedik koşullar içinde bulabilir. Düzen ve sağlık konusunda ani durumlar gündeme gelebilir. Beraber çalışılan kişilerle ilgili konular öne çıkıyor olabilir. Oğlak ise bu dönemde özellikle aşk hayatında, yaratıcı konularda daha fazla heyecan ve anilik gündeme gelebilir. Çocuklarla ilgili konular yanında spekülatif yatırımlar ya da ani harcamalar da mümkün. Saka ise bu dönemde özellikle ev, yerleşim ve toprakla ilgili konularda bazı kopuşlar, değişiklikler, kimi zaman şartları yenileyen huzursuzluklar yaşayabilir. Aile içinde, baba ve köklerle ilgili uyanışlar, yeni keşifler mümkün olabilir. Balık için bu dönemde eğitimde, özellikle zihinsel planda hareketlilik, yeni bilgiler, uyanışlar var. Yeni haberler, ziyaretler, konuşmalar uyarıcı olabilir. Yakın çevrede kardeşlerle, komşularla ilgili yeni koşullar, değişiklikler gündeme geliyor olabilir.