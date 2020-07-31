3 Ağustos’ta Saka burcunda gerçekleşecek dolunay Uranüs’ün sarsıcı enerjisini öne çıkarıyor. Bu dönemde 19 Ağustos’a kadar olan sürede pek çok ani olay, uyanış ve farkındalık gündelik hayatımızı etkileyebilir. Artık biliyorsunuz, dolunaylar yüksek enerji ve farkındalık zamanlarıdır. Sabit burçlar ise enerjinin daha çok yoğunlaştığı, kararlılık kazandığı niteliktir. Durum böyle olunca, dolunay Uranüs köşeli (apeks) bir T-kare açı kalıbı meydana getirirken dünyanın pek çok yerinde gerginlikler, değişim isteği ve başkaldıran enerjiler gündeme gelebilir. Boğa toprak elementi olması nedeni ile bu gerginlik doğada depremler, patlamalar, sarsıntı ve şiddet yaratan koşullar olarak karşımıza çıkabilir.

Oldukça ilginç bir dönemden geçiyoruz. 2018-19’dan bu yana Boğa burcuna ilerleyen Uranüs değişiklik yapma ve olağan şeylerden özgürleşme isteğimizi daha çok öne çıkarmakta. Hep alışık olduğumuz şeyleri, kanıksama ve belki de bıkkınlık hissettiğimiz şeyleri artık değiştirmek istiyoruz. İstikrar ve yenilik arasında sıkışmış isek bu içimizde büyük bir gerginliğe yol açar. Sanki içimizde bir şeyler iyice gerilir, gerilir ve artık kopma noktasına ulaşır. Böyle zamanlarda büyük bir enerji boşalabilir ve bu boşalma üstümüzde baskı kıran şeylerin de değişmek üzere olduğunu gösterebilir. Kişisel olarak bu dolunayın günlük hayatımıza yansıması farklı farklı şekillerde olacaktır.

Yükselen burcunuza göre

Yükseleniniz Koç ise bu dönemde gelecekle ilgili beklentileriniz, ümitleriniz ile parasal konular ve harcamalarınız arasında yenilikler, anilikler yaşayabilirsiniz. Gelecek yönünde, arkadaşlıklar içinde daha fazla düşünme, yeniliğe gitme isteği duyabilirsiniz. Boğa ise bu dönemde kişisel düzeyde, özellikle ilişkilerinizde ani değişimler, sürprizler gündeme gelebilir. İş hayatı üzerinde de düşünme gereği var. Bir süredir beklemede olan şeyler harekete geçebilir. İkizler ise bu dönemde uzaklarla, eğitimle ya da yabancılarla ilgili konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. Kimi zaman kontrol edemediğiniz koşullarla da karşılaşabilirsiniz. Yengeç ise bugünlerde kimi zaman kriz çıkaran durumlar, endişe ve korkular gündeme gelse de, aslında hayatınıza yeni şeyler katma imkanı da ortaya çıkabilir. Gelecek yönünde yeni hedefler kurmaya çalışın. Aslan ise bu dönemde karşılıklı konular, evlilik ve ilişkilerinizde yepyeni durumlar ortaya çıkabilir. Mesleki konularda, unvanınızı ilgilendiren konularda da ani değişiklikler gündeme gelebilir. Başak ise bu dönemde çalışma ortamına ait değişiklikler, hizmet ve düzeninizle ilgili konularda değişiklikler gündeme gelebilir. Yeni fikirlere daha açık hareket edebilirsiniz.

Yükseleniniz Terazi ise aşk hayatınıza, çocuklarla ilgili konulara vurgu var. Yaratıcı konulara zaman ayırabilirsiniz ancak ortaklı finansal konularda kopmalar gündeme gelebilir. Akrep ise bu dönemde evde, ailenizle ilgili konularda ve evlilik hayatınızda pek çok şey değişime uğrayabilir. Duygusal alanda daha çok özgürlük isteyebilirsiniz. Ani gelişmeler var. Yay ise yakın çevrenizde değişiklikler, daha fazla hareket ve iletişim, yolculuk dikkat çekebilir. Bu dönemde çalışma ortamınız, düzeninizde de yenilikler bekleyebilirsiniz. Oğlak ise bu dönemde parasal işlere, ortaklıklara özen göstermek gerekebilir. Maddi durumunuzda dalgalanmalar var. Ancak güzel şeyler ve keyif için de daha çok harcama yapabilirsiniz. Saka ise bu dönemde kişisel isteklerinizi daha çok ortaya koymak isteyebilirsiniz. Bu durum yakın beraberliklerinizi yeniden gözden geçirmenize neden olabilir. Hedeflerinizi de yenileyebilirsiniz. Balık ise bu dönemde sağlık, düzen ve çalışma hayatınıza ait konulara daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. Yön bulmakta zorlanabilirsiniz. Ancak yeni çevreler ve yeni görüşme ve anlaşmalar da mümkün.