Mevsim haritaları Güneş’in öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burcuna geçtiği ana göre çıkartılırlar ve bu haritalar üç aylık dönemler hakkında bilgi verirler. Ankara’ya göre 20 Mart’taki ilkbahar haritasında, değişken bir burç olan Balık yükselmiş olduğu için, sonbahar haritası ayrıca önem taşıyor, zira eski bilgilere göre bu durumda yılı, ilkbahar ve sonbahar haritaları üzerinden ikiye ayırarak incelemek öneriliyor.

Önümüzdeki aylara ait bilgiler içeren bu haritada hava elementinden Saka burcu yükseliyor. Yükselen burç halkın koşullarını, düzen ve sağlığını anlatan bir evdir. Yükselen burcun yöneticisi Satürn de Oğlak’ta 12. evde özellikle sert açılar altında halkın sağlık ve düzen durumunun kısıtlanmış ve zor koşullar altında olduğunu açıklamakta. Saka hava elementinden olduğu için, hava ile bulaşan hastalıklar, dolayısı ile Korona gündeminin yeniden çok daha kısıtlayıcı, engelleyici bir tablo göstereceğini söyleyebiliriz. Haritada 3., 6.,9. ve 12. evler özellikle kötücül (malefik) Mars ve Satürn’ün baskı altında görülmekte. Bu durum eğitim konusu yanında memurları, devlet çalışanlarının koşullarını oldukça zorlaştırmakta. Benzer şekilde, eğitimi, öğrencileri, habercileri, gazetecileri, kısaca iletişimi açıklayan Merkür’ün hem Mars hem de Satürn’den zarar görmüş olması bu alanlara büyük kısıtlama ve zararlar getirebilir. 9. evdeki Merkür uluslararası görüşmeler, diplomasi ve denge bulma ihtiyacının önemli riskler, tehlikeler altında kaldığını gösteriyor.

Kuşkusuz bu dönemde, yakın ve sınırdaş komşu ülkelerle ilgili koşullar da yüksek bir hararet gösteriyor. Bu konuları anlatan 3. Evde Koç burcu’nda Mars, Satürn’den kare açı alıyor. Hatta şans noktası bile orada görülmekte. Koç cesareti, hızlı çıkışları ve çoğunlukla düşünmeden riske girmeyi açıklayan bir burç olduğu için, Mars da kendi yerinde, komşularla, doğal olarak Yunanistan ile devam eden gerginlikleri çok daha üst seviyelere çıkarabilir. Nitekim Mars’ın geri harekette olduğunu da görüyoruz. Bu durum bu gerginliklerin çok daha uzun bir sürece yayılabileceğini, farklı aşamalardan geçeceğini anlatmakta.

Diğer yandan, Saka burcunun yükselmiş olması sosyal konuları, özgürlükleri ve politik açıdan gelecekle ilgili beklentileri vurgulamakla birlikte, 12. evdeki Satürn tüm bu alanlara kısıtlama ya da eksiklik getirmekte. Haritada daha olumlu bir gösterge de var. Venüs Aslan burcunda 7. evde yer alıyor. Venüs bu burçta çok yumuşak olmasa da, karşılıklı ilişkilere, uluslararası diplomatik konulara yeni bir denge getirebilir. Venüs ve Güneş karşılıklı ağırlama içindeler. Venüs’ün bu dönemde sabah görünüyor olması ilişkilerde gücünü ortaya koymakla ilişkilidir. Açısı geniş de olsa, Yay burcundaki Ay’la uyumlu bir açıya girecek olması sözünü ettiğimiz diplomasi, sınırdaş komşularla ilgili alanlara başarı getirebilir. Bu dönemde kadın lider ve yöneticileri de daha fazla öne çıkarabilir.

Özetlemek istersek, sonbahar haritasında uzlaşı ve diplomasi alanlarının büyük baskılar altında olduğu görülmekte. Komşular alanında savaş gezegeni Mars gücünü ortaya koyabilir ancak Satürn’le karesi bu konularda engeller ya da gizli engellerin de olabileceğini anlatıyor. Halkı ilgilendiren konularda da kısıtlanmışlık dikkat çekmekte.