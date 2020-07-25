Astroloji ile tanışmış ve yakından ilgilenenler transitlerin farkındadır. Transitler gezegenlerin şu andaki pozisyonlarını gösterirler ve bu konumların doğum haritamızda hangi evden geçtiği, haritamızdaki gezegenlere ne tür açılar yaptığı, içinde bulunduğumuz koşulları ve imkanları anlamak için önemlidir. Örneğin bu dönemde transit Satürn Oğlak burcunun son derecelerine geri döndü. Bu durumda Satürn haritanızda Oğlak burcunun olduğu evi ilgilendirirken, belki bu burcun son derecelerinde yer alan gezegenleriniz var ise, onların üzerinden yeniden geçiyor ya da haritanızdaki diğer gezegenlere açılar kuruyor olabilir.

Transitler bize şu andaki şartları açıklar. Ancak transitler her zaman aynı etkinlikte çalışmazlar. Kimi zaman çok dikkat ettiğiniz ya da çok şey beklediğiniz bir transit pek bir şey yapmadan geçer gider. Bunun çok önemli nedenleri vardır. Zira bir transitin etkin olabilmesi için, o dönemde sizin zaman yöneticiniz olması gerekir ki bu en çok profeksiyonlarla anlaşılabilir. Profeksiyonlar ise, yıllık, aylık hatta günlük bazda doğum haritamızda hangi alanların aktif hale geldiğini gösteren, helenistik astrolojide yer alan önemli bir öngörüm tekniğidir. Bu aşamada konuyu dağıtmamak için, profeksiyonların en basit şekli ile, yükselen burcumuzun her yıl bir burç/bir ev (tüm burç sistemine göre) ilerletilmesi ile bulunduğunu söyleyeyim. Örneğin yükselen burcu Yay olan bir kişi için doğduğu yıldaki yıl (zaman) yöneticisi Jüpiter, bir sonraki yıl Satürn (Oğlak), bir sonraki yıl yine Satürn (Saka), ve yine bir sonraki yıl Jüpiter (Balık) şeklinde olacaktır. Yine örnek vermek gerekirse, yıl yöneticisi hangi gezegen olmuş ise, o yıl içinde o gezegenin transiti daha etkin hale gelmiş olacaktır. Bunu bir harita örneği üzerinden açıklayalım.

Örnekler

Arjantin doğumlu sosyalist ikonik lider Che Guevara, 11 Şubat 1961’de Küba’da, Fidel Castro tarafından sanayi bakanlığına getirilmişti. Bu dönemde (1960 Mayıs- 1961 Mayıs) Guevara’nın yıl yöneticisi Jüpiter idi. (9. Ev Yay profeksiyonu) Jüpiter onun doğum haritasında yükselen Koç burcunda, zaten güçlü bir konumda yer alıyordu. Bu tarihte (11.2.1961) ise transit Jüpiter’in Oğlak burcunun 23 derecesinde, onun unvan ve statü evi olan 10. evinde olduğunu ve aynı gün haritasında Boğa burcundaki Güneş’ine de (liderlik, parlaklık, dikkat çekmek) tam bir üçgen açı yaptığını görüyoruz. Jüpiter transit olarak belirli aralıklarla bu evden geçmiş olsa bile, bu dönemde yıl yöneticisi olduğu için, etkisini çok daha belirgin şekilde göstermiş oldu.

Bir başka örnek, Prenses Diana, 29 Temmuz 1981 tarihinde Prens Charles ile evlendiğinde, 9. Ev Aslan profeksiyonunu yaşıyordu. Diana’nın bu evinde şans noktasının da olduğunu belirtelim. Bu durumda Güneş yıl yöneticisi olacaktır ve evlendiği tarihte de Güneş’in yine Aslan burcunda 9. evde (medyada tanınma, uluslararası konular, yeni ufuklar) şans noktasının üzerinden geçerken haritasındaki Jüpiter’in de (yükselen yöneticisi) tam karşısında transit ettiğini görürüz.

Kısaca özetlemek gerekirse, önemli transitleri değerlendirirken, örneğin belirli bir Mars transiti olsun, bu gezegenin profeksiyon haritasında hangi evin yöneticisi olduğuna dikkat edelim. Eğer bu gezegen yıl yöneticisi olmuş ise, yapacağı transitlere, hangi evden geçtiğine daha fazla önem vererek bakmak, içinde bulunduğumuz koşulları anlamak açısından çok dikkat çekici ve temel bir gösterge olacaktır.