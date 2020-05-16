Ülkemiz açısından bu dönemde neler var?

Ülkemizin doğum günü 29 Ekim olduğu için, yıllık gelişmeler içinde Nisan ve Mayıs ayları özel bir önem taşır zira bu dönem, doğum gününden itibaren 6 ay sonrasına denk gelir. Yıl içinde gündemimizi meşgul eden konular çok daha belirgin hale gelecektir. 2019-2020 döneminde 1. ev temalarını yaşıyoruz, bu nedenle halkı ilgilendiren koşullar, halkın sağlığı ve genel morali ile ilgili konular önem taşıyor. Aynı zamanda milli hassasiyetler, savunma ve güven içinde olma konusu da çok önemli. Hatırlarsanız, Korona virüs öncesinde, özellikle Suriye sınırlarımızla ilgili gelişmeler, Akdeniz’de hatta Libya’da olup bitenler en dikkat çekici gündem maddeleri idi. Komşularımızla olan ilişkilerimiz, özellikle Rusya ile artan gerginlik ve sıkıntılar çok daha belirgin hale gelmişti.

Dolayısı ile şimdi bu dönemde, Mayıs ve Haziran geçişinde oldukça hassas bir süreçten geçiyoruz. Şu anda 29 Nisan-29 Mayıs döneminde karşıtlık yaratan gelişmelere, açık düşmanlıklara çok dikkat etmek gerekiyor. Yıllık haritada İkizler burcu yönetimi ve hükümetle ilgili konuları daha fazla öne çıkarıyor. Bu nedenle, İkizler burcunun olduğu 20 Mayıs-21 Haziran süresince gizli kalan konulara, elde olmayan ancak yıpratıcı olabilecek gelişmelere özellikle dikkat etmek gereği var. 22 Mayıs’ta İkizler burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniay ve ardından 5 Haziran’da gelecek olan dolunayın savaş ve mücadele gezegeni Mars ile kare açıları olduğunu görüyoruz. Bu göstergeler hem sağlık ve salgına ait hassasiyetleri hem de yönetimi ilgilendiren, içinde diplomatik dengelerin yeniden şekillenebileceği değişiklikler getirmekte. 22 Mayıs – 5 Haziran döneminde halk sağlığını, çalışan kesimleri, memurları, devletin işleyişini ve orduyu ilgilendiren konular öne çıkmakta. Ayrıca bu dönemde savaş gezegeni Mars Balık’ta, ülkemizin haritasına göre 9. Evde (uluslararası gelişmeler, inançlar, bakış açısı) ve yıllık haritada ise karşıtlıkları açıklayan 7. Evde ilerlemekte.

Bu dönemde, ülkemiz açısından denizleri, uluslar arası konuları da ilgilendirebilecek gelişmeler yaşanabilir. Aklıma ilk gelen konu, ülkemizin Akdeniz’de doğal gaz arayışı çevresinde şimdiye kadar yaşanmış olan gerginliklerin çok daha fazla öne çıkabilecek olması. Açıkçası oldukça karışık, bulanık ve mantıksızca sadece duygularla hareket etmenin önemli risklere yol açabileceği bir dönemden geçiyor olacağız. Kuşkusuz ülkemizin ABD ile S-400 füzeleri yüzünden yaşadığı gerginlikleri de unutmamak gerekiyor.

Yılın ikinci yarısında

5 Haziran’daki dolunay özellikle çok dikkat çekici ve kritik bir görünümde. 5-21 Haziran döneminde, dış ilişkilerde karşıtlıklar, açık düşmanlıklar daha fazla vurgulanıyor. Bu durum aynı zamanda ülkemiz ekonomisi ve TL’nin değeri açısından da büyük hassasiyet yaratmakta. Nitekim artık Saka burcuna ilerleyen Satürn, genel olarak 2023’e kadar olan dönemde borçlar, finansal piyasalar açısından çok daha kontrollü olunması gereken bir dönem başlattı. Satürn kısıtlayarak öğreten bir gezegen olarak, bu dönemde ciddi önlemler alınmaz ise, ekonomik açıdan çok daha test edici koşulların gündeme gelebileceğini göstermekte. 10 Temmuz’a kadar olan dönemde kısıtlayıcı, test eden koşulların varlığı özellikle gençleri, hayatın içinde keyif, mutluluk bulabilme koşullarını zorlaştırmakta, gençlerle ve çocuklarla ilgili konuları sıkıntılı hale getirmekte.

Yılın ikinci yarısında, özellikle sonbahar ayları ile birlikte, ekonominin durumu ve ekonomide kaynak arayışının daha kritik aşamaları gelebileceği söylenebilir. Şimdi önümüzde 21 Haziran’da Yengeç burcunda bir Güneş tutulması var. Bu tutulma ülkemiz haritasında Ay’ın konumuna da çok yakın duruyor. Bu nedenle, halkın güvenliğini, huzurunu ilgilendiren konulara daha fazla odaklanmak ve ekonomik koşulları da yakından takip etmek gerekiyor.