Geçen hafta da değindiğimiz gibi bu dönemde Saka burcunda dikkat çekici bir gezegen birikimi var. Şimdi bu kalabalığa katılan Venüs bir dizi önemli açı yapıyor. Bugün Venüs ile Satürn’ün yan yana geldiğini görüyoruz. Venüs zaten Satürn’ün burcu Saka’dan geçiyor. Bu dönemde bizi mutlu etmesini istediğimiz konularda, aşkta ve ilişkilerimizde oldukça kritik ve sarıcı durumlar var. Venüs bu burçta akılcı ve bağımsız olan şeyleri, farklı durabilmeyi ve bireyselliği anlattığı için, aşkta müşkülpesent bir tutum, duygularımızı, beğenilerimizi yeteri kadar rahat anlatamama ve katılıklar gündeme geliyor olabilir. 7 Ocak’ta ise Venüs bu kez Boğa burcundaki Uranüs ile kare açıda olacak. Uranüs ise daha kopartıcı, gergin ve boşalmaya açık olan gerginlikleri anlatırken, zaten katı ve fazlası ile kısıtlanmış olan Venüs’ü daha sabırsız ve uyumsuz kılıyor.

Böyle bir dönemde, parasal konularda, hayattan beklentilerimiz konusunda bizi daha kontrollü kılan çok şey var. Ancak bir yandan da değişmek, özgürleşmek ve aynı kalıplar altında kalmak istemiyoruz. Aşkta ve beğenilerimizde, bize keyif vermesini beklediğimiz konularda ciddi düşünceler ve kararlar var. Böyle bir dönemde artık bizim için anlamı kalmamış ve bayatlamış olan her konuda değişim arıyoruz. Bu sert açıların ardından 11 Şubat günü Saka burcunda yeniay gerçekleşirken, bu kez Venüs ve Jüpiter yan yana gelecekler. Bu çok olumlu bir kombinasyondur, belki bu iki güç Saka’da çok güçlü olmasalar da, art arda gerçekleşen sert açılardan sonra bizi onaran, destek ve umut sağlayan koşullara bir adım oluşturabilirler.

Yükselen burcunuza göre

Venüs’ün bu açıları yükselen burcunuza göre daha spesifik neler getiriyor olabilir ? Yükselen Koç’lar için gruplar, sosyal konular ve arkadaşlıklar içinde çok hareketli bir dönem olabilir, ancak parasal konularda ani değişiklikleri de hesaba katmak gerekiyor. Boğa ise bu dönemde iş hayatında, statünüzü, pozisyonunuzu hatta evliliği ilgilendirebilecek konularda sorumluluklar artmakta. Şahsi alanda, ilişkilerde daha esnek bir tutum iyi olacak. İkizler ise bu dönemde olaylara bakış açınız, akademik konular, eğitsel ya da medyaya yönelik konularda bazı hoşnutsuzluklar olsa bile, yeni fikirlere açık olmak avantaj sağlayacak. Uzaklarla ilişkili işleri yeniden gözden geçirebilirsiniz. Yengeç ise finansal konular, borçlar ya da miras gibi konular içinde kendinizi daha gergin hissedebilir ve bazı endişeler ortaya çıkabilir. Ancak yeni imkanlar da söz konusu. Aslan’lar karşılıklı konularda, evlilikte ve ortaklı işler içinde daha fazla esneklik ve anlayış göstermek durumunda. Maddi alanda sürtüşme içeren durumlar olabilir. Başak’lar çalışma ortamındaki ilişkilere, bu alandaki dengelere, sağlık ve estetikle ilgili konulara bu dönemde daha duyarlı hale gelebilirler. Bu konularda beklenmeyen değişiklikler gündeme gelebilir.

Yükselen Terazi’ler bugünlerde sevdikleri, değer verdikleri kişilerle, aşkta ya da çocuklarla ilgili konularda, özellikle spekülatif parasal konularda bazı huzursuzluklar, hoşnutsuzluklar, ani olaylar yaşayabilirler. Akrep’ler ise içinde toprağın, gayrimenkullerin ya da doğrudan evi ilgilendiren bir uğraş, eşlerini, ortaklarını da ilgilendiren konularda bazı seçimler, değerlendirmeler yapıyorlar. Kendi özel hayatlarında daha farklı ve bağımsız kalmaya önem verebilirler. Yay’lar ise bu dönemde görüşmeler, konuşmalar ve işle ilgili hareketlilik açısından planlarını daha esnek yapmalılar. Olaylara biraz daha farklı bir bakış açısı gerekli olacak. Oğlak’lar ise parasal konular, birikimleri açısından bazı yeni kazançlar ve fırsatlar içindeler. Spekülatif konularda daha farklı bir yol izleyebilirler. Saka’lar açısından bu dönemde önemli girişimler ve başlangıçlar var. İlişkilerde kendilerini kısıtlanmış hissetmekle birlikte bunu değiştirmek yönünde yeni adımlar atabilirler. Belirli bir şans ve tecrübe de onlara yardımcı olacak. Balıklar ise bu dönemde aşkta ve keyifle ilgili konularda tam olarak ne yapacakları konusunda emin olmayabilirler. Kimi zaman hesapta olmayan durumlar ya da yakın çevrelerindeki ani değişiklikler onları daha kararsız kılıyor da olabilir.