Yarın Yengeç burcunun 0 derecesinde gerçekleşecek olan Güneş tutulması artık yeni bir dönemin eşiğinde olduğumuzu anlatıyor. Bundan önce yine aynı derece bir Güneş tutulması 2001 yılında olmuş ve o dönemde ABD’de 11 Eylül olayları meydana gelmişti. Dünya bu dönemde savunma, korunma ve muhafazakarlaşma, milliyetçilik temalarının ağır bastığı bir sürece girmişti. Dolayısı ile bu yeni dönemde dünyada hassasiyetler, milli konular, kendini koruma ve savunma konularına önemli bir vurgu görebiliriz.

Kendi kişisel hayatımızda ailemizle, sevdiklerimizle, duygusal bağ ve yakınlık kurduğumuz kişilerle daha çok ilgileneceğiz. Kendimizi ve önem verdiğimiz, güven içinde olmasını istediğimiz konuları daha koruyucu ve kimi zaman da endişeli biçimde ele alacağız. Astrolojik haritanızda Yengeç hangi evde ise, (tüm burç ev sistemine göre) o evin konularında hareketlenme ve artan bir hassasiyet bekleyebiliriz.

Önümüzdeki altı ayda hangi temalara vurgu var?

2020 Aralık ayına kadar yükselen burcunuza göre bazı önemli temalara bakalım. Eğer yükselen burcunuz Koç ise sevdiklerinizle ilgili konular, çocuklar, aşk hayatınızı ilgilendiren temalar gündeme gelirken, evde, ailede değişiklikler ve yerleşiminizle, toprakla ilgili gelişmelere daha çok odaklanabilirsiniz. Boğa ise bu dönemde ev, yerleşim, ailevi konular, babanızı ilgilendirebilecek çevresel koşullar yanında yakın çevrenizde, kardeşleri ilgilendiren konularda hareketlenme artabilir. Kafaca daha yoğun ve yakın çevre değişiklikleri içinde olabilirsiniz. İkizler ise düşüncelerinizi daha dikkat çekici şekilde, kendinize güven duyarak anlatabileceğiniz imkanlar var. Ancak bu dönemde para durumunuzla, nakit ihtiyacınızla ilgili konularda daha önlemci ve koruyucu bir tutum içinde olabilirsiniz. Birikimleriniz için seferber oluyorsunuz. Yengeç ise bu dönemde maddi konulara, harcama ve yatırım konularına daha odaklısınız. Bu dönemde koruma güdünüz çok daha ön planda. Sevdiklerinizle, ailenizle ve aynı zamanda kendi sağlığınızla ilgili konulara da öncelik verebilirsiniz. Aslan ise bu dönemde şahsi alanda yeni çıkışlar yapmak isteyebilirsiniz. Ancak çok iyi göremediğiniz ya da farkında olmadığınız konular, kimi zaman gizli kalan şeyler sizi huzursuz edebilir. Bilgi sahibi olmadığınız konularda girişimlerden uzak durmalısınız. Başak ise bu dönemde kimi zaman net göremediğiniz ancak sizi huzursuz eden durumlar psikolojinizi daha hassas kılmakta. Bu dönemde ailevi bir plan, proje ve gelecek için önemli bir karar sizi harekete geçiriyor olabilir.

Yükselen burcunuz Terazi ise bu dönemde gruplar, arkadaşlar çevresel açıdan sizi daha fazla meşgul edebilir ve yeni beklentiler içinde olabilirsiniz. Bu dönemde işinizi, statünüzü, evlilik ya da tanınırlığınızı ilgilendiren konular içinde daha hızlı kararlar ve yenilikler gündeme gelebilir. Akrep ise işiniz ve başarınızla ilgili hedeflere çok daha odaklısınız. Daha çok şey yapmak isteyebilirsiniz. Bu arada kendinizi geliştirmek, eğitim, yabancılar ya da içerisinde medyanın olduğu konularda, hayata bakış açınızı etkileyen konular içinde yeni başlangıçlar gündeme geliyor olabilir. Yay ise bu dönemde kendi fikirlerinizi ortaya koyma ve geliştirme, yabancı kaynaklardan yararlanma şansı var. Kendinizi geliştirebileceğiniz çevresel şartlar var ancak bir yandan da ailevi bir konu, finansal bir mesele, miras, yatırım ya da borçlarla ilgili konularda daha hızlı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Oğlak ise bu dönemde bazı krizler, endişeler, parasal nedenlerle ortaklıklar içinde huzursuzluklar gündeme gelebilir. Bu dönemde evlilik, karşılıklı konular, mahkemelerle ilgili konular, kimi zaman karşıtlık, düşmanlık içeren durumlarla da ilgilenmek gereği var. Saka ise bu süreçte karşılıklı konular, ortaklıklar ve evlilik gibi konularda daha duyarlı olmak gerekebilir. Bu dönemde başkalarına bağlı nedenlerle tek başına hareket kolay değil. Aynı zamanda hizmet, çalışma ortamında meşguliyetler, kimi zaman ailevi ya da duygusal nedenlerle yorucu olabilecek koşullar, değişiklikler gündeme gelebilir. Balık ise bu dönemde çalışma hayatına ait uğraşdırıcı durumlar, iş konusu, düzen ve sağlık konuları çevresel açıdan daha meşgul edici olabilir. Çalışma hayatına daha çok odaklanabilirsiniz. Ayrıca sevdiklerinizle, ailenizle, çocuklarla ilgili alanlarda da yeni adımlar atabilir ve kendinize yaratıcı zamanlar yaratabilirsiniz.