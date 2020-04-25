Yeni tecrübeler, yeni dersler geliyor

Ruhun yolculuğunda yönümüzü anlatan Ay düğümleri 5 Mayıs’ta İkizler-Yay eksenine geçiyor olacak. Önümüzde yeni bir dönem ve yeni dersler var. Bu yeni dönem 18 Ocak 2022’ye kadar sürecek. Kısaca önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca ruhsal gelişimimizi ve dolayısı ile hayatımızın yönünü etkileyen yeni bir süreçle karşılaşacağız. Ay düğümleri aynı zamanda Güneş tutulmalarının gerçekleştiği ekseni gösterir. Bu ekseni sanki geçmişten geleceğe doğru akan bir nehir gibi görebiliriz. Güney düğüm geçmişi, Kuzey düğüm ise bizi geleceğe çeken koşulları, olayları anlatır. Güney düğüm bize daha tanıdık ve kolay gibi gelebilir zira burada alışkanlık haline getirdiğimiz koşullar vardır. Kuzey düğüm ise daha bilinçli çaba ve öğrenme gerektirir.

Şimdi 2022’ye kadar olan süreçte Yay burcundaki güney düğüm alışkanlık haline getirdiğimiz fikirlerin, inançların ve bakış açısının bize artık kolaylık sağlamayacağını, bunun yerine düşüncelerimizde ve iletişimde daha pratik, daha kolay anlaşılır ve günlük hayatta uygulanabilir olmaya çalışmanın daha geliştirici olabileceğini fark edebiliriz. Hareket, iletişim ve bize yeni şeyler öğretecek konulara açılmak çok yararlı olacak. Daha esnek ve akılcı olmayı öğreneceğiz ama aynı zamanda olaylara bakış açımızda ve inançlarla, ideolojilerle ilgili konularda dikkatli olmak, bu konularda aşırılıklara düşmemek doğru olacak. Kuşkusuz bu durum yükselen burcumuza göre de farklılık gösterecek.

Bu yeni süreçte, önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca, eğer yükseleniniz Koç ise, inançlarınız, olaylara bakış açınız yönünde, kimi zaman içinde yabancıların, uluslararası konuların ya da akademik uğraşların olduğu alanlarda eski kalıplara takılmamalı ve aşırılıklardan kaçınmalısınız. Bunun yerine yeni şeyler öğrenmek, daha esnek ve pratik düşünmek çok geliştirici olabilir. Kendinizi yeni yollardan ifade etmeye başlayabilirsiniz. Yükseleniniz Boğa ise, finansal konularda, özellikle eşinizin ya da ortağınızın maddi konuları içinde bazı problemler, sıkıntı ya da huzursuzluklar ortaya çıkabilir. Ancak bu süreçte kendi paranızı daha fazla geliştirmeye, borç, alacak işlerinde yer almaktansa, kendi birikimlerinizi büyütmeye, iş yeteneklerinizi, para durumunuzu daha fazla güçlendirmeye özen göstermelisiniz. Yükseleniniz İkizler ise bu dönemde ortaklıklar, evlilik ya da başkalarından beklediğiniz şeyler sıkıntı ve kayıplara yol açabilir. Bu dönemde kendinize daha çok odaklanmalı, kararlarınızda kendi istek ve önceliklerinizi öne koymaya başlamalısınız. Kişisel açıdan yeni adımlar içine girebilirsiniz. Yükseleniniz Yengeç ise bu dönemde çalışma ve iş koşullarında sizi daha fazla meşgul eden işler gündeme gelebilir. Sağlık ve hizmet alanında değiştirmeniz gereken alışkanlıklar söz konusu. Böyle bir süreçte kimi zaman elde olmayan ancak düzeninizi bozan koşullar var. Dolayısı ise kimi zaman olayları kendi akışına bırakarak ilerlemeniz, ruhsal yönlerinizi geliştirmeniz çok yerinde olacak. Yükseleniniz Aslan ise bu dönemde aşkta ve sizi mutlu etmenizi beklediğiniz konularda bazı sıkıntılar, kayıplar ya da hoşnutsuzluklar gündeme gelebilir. Bu yeni süreçte, başkaları ile daha fazla şey paylaşmak, sosyal olmak, sadece kişisel tatmine değil, başkalarına da bir şeyler katabilecek çalışmalara, gruplara ve arkadaşlıklara zaman ayırmanız son derece yerinde olacak. Yükseleniniz Başak ise bu dönemde evde ve ailevi konularda, yerleşimize yönelik konularda bazı bitişler, sonlanmalar ve özel hayatınızda huzursuzluklar gündeme gelebilir. Ancak bu dönemde kendinizi iş ve sorumluluklar alanına vermeniz, dış dünyada yeni sorumluluklar alarak ilerlemeniz daha kolay olabilir.

Yükseleniniz Terazi ise bu süreçte düşüncelerinizi gözden geçirmeniz, daha pratik ve somut bir bakış açısı elde etmeniz yararlı olacak. Bu dönemde kardeşler, yakın çevreniz ya da içinde iletişim olan her konuda öğrenebileceğiniz çok şey var, bu alanlarda test edilebilirsiniz. Olaylara bakış açınızı daha geniş tutmalı ve klişelerden kurtulmaya bakmalısınız. Düşünce yapınızı gözden geçirmelisiniz. Yükseleniniz Akrep ise bu dönemde birikimleriniz ve iş hayatınızla ilgili konularda daha geniş düşünmeniz gerekebilir. Bütçenizi ve birikimlerinizi daha dikkatli yönetmelisiniz. Bu süreçte ortaklıklar, eşten ya da başkalarından elde edebileceğiniz imkanlar sizi daha çok geliştirebilir. Ayrıca ruhsal ve metafizik konularda yeni tecrübelere açık hale gelebilirsiniz. Yükseleniniz Yay ise olaylara her zamanki gibi bakmamalı ve karşınızdaki kişilerin de görüşlerini dikkate almalısınız. Evlilik ve ortaklı işler size yeni bir denge kazandırabilir. Aşırı fikir ve inançlarınız size zarar verebilir, daha fazla denge geliştirmeye çalışmalısınız. Yükseleniniz Oğlak ise bu süreçte olaylara daha pratik yaklaşmak ve özellikle endişelerden, korkulardan, sizi arka planda bağlayan şeylerden, eskimiş inançlardan kendinizi sıyırmaya bakmalısınız. Çalışma hayatında kendinizi geliştirebileceğiniz yeni olanaklar var. Daha uygulayıcı ve kıvrak olmaya, iş hayatında yeni şeyler öğrenmeye bakmalısınız. Yükseleniniz Saka ise bu dönemde daha önce bağlı olduğunuz gruplar, sosyal hayat içinde bazı hoşnutsuzluklar gündeme gelebilir. Arkadaşlıklar içinde bitişler olabilir. Ancak bu süreçte siz kendi kişisel yönlerinizi, yaratıcılığınızı daha çok geliştirebilir ve yeni hobiler kazanabilirsiniz. Özel hayatınıza daha çok zaman ayırabilirsiniz. Yükseleniniz Balık ise bu dönemde iş ve kariyer alanında hoşnutsuzluk yaratan koşullar, tam olarak yolunda gitmeyen işler ve sizi sorumlu tutan durumlar var. Ancak bu dönemde kendinize, özel hayatınıza, özellikle ailevi konulara zaman ayırmak, ev ve yerleşimle ilgili konularda yeniliklere gitmek sizi daha mutlu olabilir.