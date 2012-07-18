Rahat bir hamilelik için birkaç tavsiye

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. M. Murat İnal, anne adaylarına günlük hayatlarında işe yarayacak tavsiyelerde bulundu.

Gebeler nasıl giyinmeli?

Üçüncü aydan itibaren kilo artışı olacak, karın büyümeye başlayacak, ayaklarda, bacaklarda ve kollarda şişmeler görülecek. Bu nedenle anne adaylarını sıkmayacak şekilde, rahat, geniş, terletmeyen pamuklu veya penye giysiler tercih edilmeli. Dar, sentetik çamaşırlar, mantar enfeksiyonu riskini artırdığı ve dolaşımı zorlaştırdığı için giyilmemeli. Yüksek topuklu ayakkabılar yerine ortopedik tabanlı ayakkabılar kullanılmalı.

Nefes almada zorluk yaşanması normal mi?

Gebeliğin ilerleyen aylarında akciğer, soluk alma sırasında rahat genişleyemez ve nefes alma zorlaşır. Bu yüzden gebeler, kalabalık, havasız ve sigara içilen ortamlardan uzak durmalı. Yorucu hareketlerden kaçınmalı ve günlük işleri dinlenerek yapmalı.

Vücutta şişmeler varsa ne yapılmalı?

Hormonların etkisiyle vücutta su tutulması, gebelikte görülen ödemin nedeni. Şişmeleri ve ödemi önlemek için; uzun süre ayakta durulmamalı, sıkı lastikli çorap ve iç çamaşırı giyilmemeli, bacaklar yükseğe kaldırılarak dinlendirilmeli.

Yorgunluk, aşırı uyku ve uykusuzluk şikayetleri normal mi?

Özellikle gebeliğin ilk dört aylık döneminde anne adayları kendilerini aşırı yorgun ve uykusuz hissedebilir. Bu konuda yapılabilecek ve yapılması gereken bir şey yok. Vücudun ihtiyaçlarına kulak verin ve bol bol dinlenin. Düzenli uyku, beslenme ve ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın, her fırsatta istirahat etmek, kaliteli bir gebelik dönemi geçirmek için çok önemli.

Gebeliğin erken dönemlerinde baş ağrılarına sık rastlanır. İstirahat etmek ve açık havada yürüyüş yapmak yardımcı olabilir. Bu baş ağrıları genellikle gebeliğin ortalarına doğru kendiliğinden kaybolur.

iŞ YAPARKEN DiZLERiNiZiN ÜZERiNDE DURUN

Anne adayları günlük ev işlerini yaparken, toz alırken ve yerleri silerken dizlerinin üzerinde durmaya özen göstermeli. Sırt üstü yatarken, kalkıp oturmak için önce yan dönüp sonra kollardan destek alarak kalkmalı. Sandalyeden de ağırlığını bacaklarına verip kalkmalı. Ani hareketlerden ve ağır yük kaldırmaktan kaçınmalı.

BESLENME DÜZENi

* Her gebe günde; 80 gr. protein, 1.5 gr. kalsiyum, 30-60 gr. demir, A, B1, B2 ve C vitamini almalı.

* İçerisinde katkı maddeleri bulunan salam, sosis ve sucuk gibi besinlerden uzak durmalı.

* D vitamini besinlerde bulunmadığı için güneşle cildin teması sağlanmalı.

* İyotlu tuz kullanılmalı.

* Taze sıkılmış meyve suları tercih edilmeli, kola ve hazır meyve suları içilmemeli.

* Kansızlığı önlemek için yemeklerle birlikte çay tüketilmemeli.

* Doktora danışılmadan ilaç kullanılmamalı.

GÜNE ILIK SUYLA BAŞLAYIN

Gebelikte gelişen kabızlık ve hemoroide karşı bol çiğ sebze, meyve yenmeli. Gerektiğinde bekleme-den tuvalete gidilmeli. Sabahları aç karnına bir bardak ılık, şekerli su içilmeli. Kuru kayısı, erik ve incir kompostolarının içilmesi sorunu önleyebilir. Haftada üç gün yarım saat yürünmeli.

BACAK KRAMPLARI

Geceleri uykudan uyandıran bacak kramplarına karşı; fazla ayakta kalınmamalı, uzun süreli oturmalarda bacak bacak üzerine atılmamalı. Ayaklar, yükseğe uzatılarak dinlendirmeli. Bacaklarda varis varsa destekleyici çoraplar kullanılmalı. Bacağa kramp girdiği zaman ayak parmaklarıma masaj yapılmalı.