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12.02.2021 - 16:14 |

Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı (Serviks) Kanserinin Tedavisi

Son yıllarda artışa geçen ve bireylerin hayatını olumsuz yönde etkileyen hastalıklardan biriside rahim ağızı kanseridir. Rahim ağızı her yıl yarım milyon kişinin hayatını farklı düzeylerde etkilemektedir. Bu nedenle insanlar aklına sık sık rahim ağızı kanseri belirtileri nedir? Ve rahim ağızı kanseri tedavisi hakkında bilgi almak istemektedir. İşte, tüm detaylar.

Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı (Serviks) Kanserinin Tedavisi
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Rahim ağızı kanseri kadınların rahim ağızında bulunan hücrelerin yapısını değiştiren tehlikeli bir hastalıktır. Kadınlarda en sık görülen hastalıkların başında gelmektedir.

Rahim Ağızı Kanseri Nedir?

Rahim ağızı kanseri kadınlarda sık görülen ve genellikle ömürleri boyuna mücadele ettikleri hastalık türüdür. Rahim ağızı kanserinin görüldüğü ülkelerin başında daha çok gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler gelmektedir. Özellikle bu rahim ağızı kanseri vakalarına en çok rastlanılan ülkelerden birisi de Kongo cumhuriyetidir.

Ülkenin alt yapı sorunlardan rahim ağızı kanseri kaynaklanmaktadır. Genellikle doğumdan sonra meydana gelen kan kayıplarından, temizlik şartlarının el vermemesinden dolayıdır. Dünyada rahim ağızı kanseri tanısı yaklaşık olarak her yıl 500 bin olarak bilinmektedir. Rahim ağızı kanseri yaşlara göre dağılımı son yıllarda oldukça düştüğü gözlenmektedir.

1950 yılı verilerine göre rahim ağızı kanseri olan bireylerin çoğunluğu 60 yaş üzerinde olmaktaydı. Fakat günümüzde ki veriler ışığında bu durumun 30’lu yaşlara kadar düştüğü uzmanlar tarafınca belirtilmiştir. Rahim ağızı kanseri kadınlarda en sık görülen meme kanserinden sonra gelmektedir. Rahim ağızı kanserinin sebebi bir tür zararlı virüs olarak bilinmektedir. Bu virüs aslında çoğu kadına hayatının bir döneminde bulaşması beklenmektedir.

Fakat bu virüsü kadınların çoğu doğal olan bağışıklık sistemi ile yenmeleri muhtemeldir. Bu nedenle birçok insanda virüs belirtisini göstermez. Fakat azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu virüs bazı insanların bünyesini yenebilir.

Bu durumun asıl nedeni yeterli besleneme ve yeterli sağlık aletler bulunmaması olarak bilinmektedir. Çoğu kanser türünde olduğu gibi rahim ağızı kanseri içinde erken teşhis önemlidir. Yani erken tanı bireylerin mücadelesini ve hastalıktan kurtulmasını kolaylaştırmaktadır.

Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Rahim ağızı kanseri diğer birçok kanser türleri gibi oldukça sinsi bir hastalık olabilmektedir. Özellikle erken dönemde belirtileri iyi takip ederek oluşabilecek her türlü zararların önüne geçilmelidir. Fakat rahim ağızı kanseri için sadece çıplak gözle olan muayene tam olarak yeterli olmayabilir. Bu nedenle uzman bir jinekolog ile iletişime geçilmesinde faydalar vardır. Jinekolog yardımıyla rahim ağızı kanseri için riskli bölgeden bir miktar mukoza ve kan alınabilir.

Laboratuvar ortamında bu bulguların incelenmesi ile net ve kesin bir sonucun çıkması muhtemeldir. Rahim ağızı kanserinin belirtileri arasında en çok belirgin olanı birliktelik sonrasında rahim bölgesinde meydana gelen aşırı ağrılardır. Bu ağrıların sancılı hale gelmesi ile doktora başvurulmasında oldukça fayda vardır. Özellikle birliktelik sonrasında aşırı yorgun olma durumları varsa rahim ağızı kanserinden şüphelenilebilir.

Bu yorgunluklar yaklaşık olarak bir günden fazla sürmesi gerekir. Özellikle vajinada idrar ve dışkı kaçağının bulunması bu durumun en belirgin özelliğidir. Bu gibi sağlık bilgisi koşullarının dışına çıkılmasında acil olarak en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesinde fayda vardır. Bireyler rahim ağızı kanseri belirtilerini hiçbir şeyden çekinmeden rahat bir şekilde vermelidir.

Aksi takdirde teşhisin gecikmesinden başka bir işe yaramaz bu durum. Sırt ve bacaklarda oluşan kramp ile hamlama tarzı ağrılar rahim ağızı kanserinin belirtileri arasındadır. Ayrıca iştah kaybına bağlı olarak kilo kaybı da gerçekleşebilir. Rahim ağızı kanseri belirtilerinden birisi de şişmiş ayak ve parmaklar ile pelvik ağrılar olarak bilinmektedir.

Rahim Ağzı (Serviks) Kanserinin Tedavisi

Rahim ağızı kanserinin risk faktörlerinin bilinmesi tedavi aşamasından önce gelmektedir. Genellikle aşı gibi imkânı bulunan bu hastalığın risk faktörlerinin bilinmesi de tedavisi kadar önemlidir. Rahim ağızı kanserinin risk faktörlerinden biriside çok eşli olma durumları olarak bilinir.

Çok eşlilik nedeni ile birçok virüs ve diğer bireylerle birliktelikten dolayı oluşan sıvı takasıdır. Yani erkek bireyin veya bayanın çok eşli olması virüsün bir rahimden başak rahime geçmesine neden olur. Sigara ve alkol tüketimine virüsün yayılmaması ve tedavisi açısından don derece önemlidir. Bağışlılık sisteminin güçlendirilmesi tedavi yolları arasında olarak bilinmektedir.

Bireylerin sağlık sistemini güçlendirmesi için bol bol yeşil meyve ve c vitamini almalıdır. Çok sayıda doğum yapılması da rahim ağızı kanseri için son derece tehlikelidir. Rahim ağızı kanseri için son yıllarda tedavisinden çok aşı kullanılmaktadır. Ayrıca rahim ağızı kanserine yakalanan bireylerin ergenlik yaşında olması durumunda ilk olarak aşı yöntemi seçilmemektedir.

Rahim Ağızı Kanseri Bulaşıcı Mıdır?

Rahim ağızı kanserine neden olan virüs bulaşıcı olarak bilinmektedir. Zaten virüslerin doğasından dolayı da oldukça geniş kitlelere hastalığın taşınması mümkündür. Hastalığın çok büyük bir kısmı daha çok vajinal yollardan bulaştığı bilinmektedir.

Özellikle erkek veya kadının genital bölgesinde bu tarz bir virüsün bulunması durumunda çok büyük bir yüzdelik ile bulaşmaktadır. Bu yüzdelik dilimi %65 olarak bilinmektedir. Bireylerin cinsel birliktelik esnasında korunması oldukça bu oranı azaltmaktadır.

Oldukça ağrılı bir süreç olduğu için birçok uzman hekim tarafından ve kampanyalarca farkındalıklar arttırılmaktadır. Özellikle rahim ağızı kanseri sonrası gebe kalınması ile hastalığın çocuklarda farklı etkileri oluşmaktadır. Çocuklarda en belirgin olarak gözlemlenen hastalık gırtlak kanseridir.

Rahim Ağızı Kanserinde Tedavi Sonrası Nasıl Olmaktadır?

Her hastalık türünde olduğu gibi rahim ağızı kanseri içinde tam olarak garanti olan bir sonuç bulunamamaktadır. Bazı durumlarda rahim ağızı kanseri vajinal bölgede kalıcı olarak yerleşebilmektedir. Bunun içinde sürekli olarak tedavi süreci içerinde bulunulur.

Eğer doktor ilerletişime geçilmeden tedavi süreç ret edilir ise hastalık değişim gösterebilmektedir. Yani rahimde başka tür kanserlere de dönüşmesi muhtemel olarak bilinmektedir.

 

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