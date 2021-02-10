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10.02.2021 - 16:37 |

Rahim Duvarı Kalınlaşması Nedir? Rahim Duvarı Kalınlaşması Belirtileri Ve Tedavisi...

Rahim duvarı kalınlaşması nedir? Rahim duvarı kalınlaşması belirtileri ve rahim duvarı kalınlaşması tedavisi nasıl yapılır? Tedavi sırasında nelere dikkat etmek gerekir? Sizin için rahim duvarı kalınlaşması konusunda detaylı bir çalışma hazırladık.

Rahim Duvarı Kalınlaşması Nedir? Rahim Duvarı Kalınlaşması Belirtileri Ve Tedavisi...
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Endometriyum, rahmin iç astarıdır. Normal, çok kalın veya çok ince olabilir ve hastalıkları gizleyebilir.

Rahim Duvarı Kalınlaşması Nedir?

Rahim bir dişi üreme organıdır. İç duvarı, büyümesi için döllenmiş bir yumurtayı barındırmak için kullanılır. Rahim duvarı, hormonal etki altındadır ve östrojen olan yumurtalıkların salgıladığı hormonlar sayesinde gelişir.

Endometriyum, rahmin iç astarıdır. Dolayısıyla bunlar rahim tarafından oluşturulan boşluğun yüzeyinin hücreleridir. Endometriyum, hormonların etkisiyle adet öncesi her ay doğal olarak kalınlaşır.
Normalde menopozdan sonra artık kalınlaşmaz.

Her adet döngüsü sırasında endometriyum, döllenmiş bir yumurtanın implantasyonuna hazırlanmak için kalınlaşır. Döllenme olmadığında, endometriyumun yüzey tabakası pul pul dökülerek adet görmeye neden olur.

Rahim duvarı Kalınlaşması Belirtileri Nelerdir?

Endometrium kalınlaştığında, rahim kanserinin başlangıcında olduğu gibi (rahim ağzı kanserinden farklı olarak) anormal hücrelerin çoğalmasının başlangıcı olup olmadığını görmek için testler yapılır.

Endometrial hipertrofi esas olarak anormal kanama ve menopoz öncesi daha menopoz sonrası kadınlarda ortaya çıkar. Çok uzun ve ağır dönemler de rahim zarının kalınlaşmasını ortaya çıkarabilir. Bu semptomlara sonunda alt karın bölgesinde vajinal akıntı ve ağrı eşlik edebilir. Doktora danışmanız önerilir. Bu semptomlar iyi huylu bir bozukluktan kaynaklanıyor olabilir, ancak ciddi bir patolojinin ekarte edilmesi önemlidir.

Rahim Duvarı Kalınlaşması Neden Olur?

Endometriyum kalınlaşma östrojen ve progesteron hormonlarının arasındaki dengesizliğin ile ilgilidir. Bu hormonal dengesizliğin çeşitli kökenleri olabilir. Bu nedenle obezite, polikistik yumurtalık sendromu ve hatta diyabet ile bağlantılı olabilir. Menopoz için sadece östrojen içeren hormon replasman tedavisi de söz konusu olabilir. Aynı zamanda, rahim zarının kalınlaşmasının kanser öncesi belirti olduğu da olur. İkincisi her yaşta ortaya çıkabilir, ancak yine de menopozdan sonra çok daha yaygındır.

Ne kadar erken tespit edilirse, tedavisi o kadar kolay olur. Bu nedenle semptomlar ortaya çıkar çıkmaz hemen bir doktora danışmak avantajlı olacaktır.

Rahim Duvarı Kalınlaşması Tedavisi Nasıl Olur?

Tedavi, nedene bağlı olarak değişir. Hastanın yaşı, endometriyum kalınlığı ve hiperplazi tipi doktorun teşhisini koymasına yardımcı olur. Genellikle iyi huylu olanlar kendiliğinden iyileşirler. Çok sayıda yapısal ve hücresel anormallik ile karakterize edilir. Tedavi olmaksızın, endometriyal kansere dönüşme riski vardır.

Bazı durumlarda, progestinlerle basit tedavi endometriyal hipertrofiyi düzeltmek için yeterli olabilir. Cerrahi tedavi esas olarak kanser riski olan durumlarda kullanılır. Menopoz sonrası kadınlarda özellikle ortaya çıkabilir.

Rahim duvarının kalınlaşmasını önlemenin gerçek bir yolu yoktur. Öte yandan, özellikle sağlıklı kilonuzu koruyarak (endometriyal kanser daha fazla kilolu kadınlarda daha yaygındır) ve gecikmeden tedavi ettirilerek endometriyal kanser gelişme risklerini sınırlandırmak mümkündür.

 

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