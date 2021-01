Rahim (Uterus) Kanseri Nedir? Rahim Kanserinin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Rahim kanseri tıp dilinde uterus kanseri olarak da bilinir. Kadın üreme organı olan vajinada ortaya çıkan bir kanser türüdür. Rahim kanserinin tipik olarak evreleri yer almaktadır. Hastalığın tedavisinde erken tanı oldukça önemlidir.



Rahim (Uterus) Kanseri Nedir?



Rahim kanseri kadınların üreme organlarında kontrolsüz hücre çoğalması ile ortaya çıkan bir çeşit kanser türüdür. Rahim kanseri en çok görülen kanser türlerinden biridir. Uterus rahim kanseri rahmin içinde yer alan tabakalarda ortaya çıkan kontrolsüz hücre çoğalmasıdır. Bu kanser türünde erken tanı çok önemlidir. Erken tanı rahim kanserinde başarı sansı yüksek olan bir kanser çeşididir.



Rahim Kanserinin Belirtileri Nelerdir?



1) Vajinal Akıntı



Vajina da akıntı meydana gelmesi ilk başta kanser belirtisi olmasa da bazı spesifik akıntılar ortaya çıkmaktadır. Vajinada durmak bilmeyen akıntı ve buna bağlı olarak vajinadan kanama ile birlikte kan gelmesi rahim kanserinin işaretlerinden biri olabilir. Vajinal akıntı sık sık yaşıyorsanız mutlaka bir kadın doğum doktoruna görünmeniz gerekmektedir.



2) Kasık Bölgesinde Ödem



Kasık bölgesinde ödem çıkması da rahim kanserinin belirtilerinden birisi olabilir. Ayrıca kasık bölgesinde ki ödem bacaklara da yayılabilmektedir. Bu durumda rahim kanseri şüphesi ortaya çıkar. Ödem gittikçe büyüyebilir ve kişiyi rahatsız edecek konuma da gelebilir. Bundan dolayı ödem ortaya çıkınca mutlaka kontrole gitmek gerekir. Bu kanser türünde erken tanı kriteri son derecede önemlidir.



3) Cinsel İlişki Sonrası Kanama



Rahim kanserinin bir diğer belirtisi olarak cinsel ilişki sonrası kanama olarak görülür. Cinsel ilişki sonrası kanama meydana geliyorsa ve bu kanama uzun süreli sürüyorsa rahim kanseri şüphelenilebilir. Ayrıca cinsel ilişki sonrası vajina bölgesinde ağrı ve acı da olması rahim kanserinin şüphesini uyandırmaktadır.



4) Vajinada Lekelenme



Vajinada lekelenmeler ile birlikte bir takım faktörler ortaya çıkmaktadır. Rahim kanserinin erken teşhisinde bu belirti son derecede önemlidir. Vajinada lekelenme ortaya çıkınca rahim kanserinden şüphelenebilirsiniz. Bu lekelenmeler ise belirli bir süre devam eder. Sık sık vajinada lekelenmeler ortaya çıkması bu hastalığın tanı kriterleri arasındadır.



Rahim Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Rahim kanseri için pek çok tedavi yöntemi vardır. Bu tedavi seçeneklerinin hangisinin hastaya uygun olup olmadığı hekim tarafından belirlenir. Her hasta bütün tedavi seçeneklerine uygun olmayabilir. Bunun için yine karar merci uzman onkolojik hekimdir. Bu kanser türünde birincil olarak tedavi seçenekleri arasında cerrahi tedavi seçeneği gelmektedir. Cerrahi tedavi seçeneğinde rahmin tamamı ya da bir kısmı alınabilmektedir. Her tedavi seçeneğinde kanserin tekrarlamaması açısından bir takım takviye ilaçlar da verilmektedir.



1) Kemoterapi



Her kanser türünde olduğu gibi bu kanser türünde de birincil olarak kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavide kanserli hücrelerin kimyasal ilaçlar ile birlikte yok edilmesi amaçlanır. Kemoterapi pek çok seans olarak hastaya uygulanabilir. Bu seans sayısını onkoloji doktorları belirler ve uygular. Kemoterapi tedavisinde ayrıca kanser hastalarının tekrardan aynı hastalığı yaşamaması da amaçlanır. Buna yönelik kimyasal ilaçlar kanserli hücreler yok edilir. Kimyasal ilaçlar sadece kanserli hücrelere değil aynı zamanda yararlı hücreleri de öldürmektedir. Bundan dolayı kemoterapi alan hastaların bağışıklık sistemi düşebilir.



2) Radyoterapi



Rahim kanseri için en etkili tedavi yöntemlerinden birisi de radyoterapi ile tedavi seçeneği belirlenmiştir. Kanserli hücrelere direkt olarak etki etmesi amacı ile güçlü ışınların vücuda girmesi ile yapılan bir tedavi türüdür. Bazı durumlarda ise radyoterapi tedavi seçeneği kanser hastalığından sonra tekrarlanmaması amacı ile uygulanmaktadır. Ayrıca cerrahi ile tedavi olacak hastalar için tümörün küçültülmesi amacı ile yine radyoterapi tedavi seçeneği kullanılmaktadır.



Bazı hastalar ameliyat olmaya yatkın değildir. Ameliyat olacak kadar sağlıklı olmayan hastalar için radyoterapi tedavi seçeneği uygulanmaktadır. Radyoterapi tedavi seçeneği türünde vücut dışında belirtilen noktalara güçlü ışınlar gönderilir.



3) Hormon Tedavisi



Rahim kanseri türünde hormon tedavisi de uygulanmaktadır. Hormon tedavisi vücutta ki progesteron miktarını arttıran bir tedavi seçeneğidir. Aynı zamanda hormon tedavisinde kadınlık hormonu olan östrojen hormonunun da azaltılması amaçlanır. Ayrıca rahim kanserinin evrelerine bağlı olarak hormon tedavisi yine uygulanmaktadır. Ameliyat olan hastalardan sonra yine hormon tedavisi uygulanır. Hormon tedavisi özellikle tekrarlayan rahim kanserlerinde ve ilerlemiş evrelerde ki rahim kanserinde tercih edilen bir tedavi seçeneğidir.



4) Cerrahi Tedavi



Cerrahi tedavi yani ameliyatla tedavi olarak bilinmektedir. Ameliyat ile birlikte kanserleşmiş olan hücrelerin yok edilmesi amaçlanır. Ayrıca ameliyat ile birlikte kanserli hücrelerin tekrarlanmaması amaçlanır. Cerrahi tedavi bu kanser türünde ana tedavi yöntemi olarak bilinir. Cerrahi tedaviye her hasta uygun olmayabilir. Bu tedavi seçeneğine uygun olabilecek hastaların tespitini yine doktorlar karar vermektedir. Cerrahi tedavi kanserli hücrelerin yayılmış bölgesine ve alanına göre değişkenlik gösterir.



Mümkün olduğunca az kesi ile birlikte kanserli hücreler alınır. Ayrıca robotik cerrahi seçeneği de bu tedavi seçeneğinde uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi seçeneklerinde kesi ile birlikte hastadan bazı örnekler alınmaktadır. Bu örnekler daha sonra incelenmek üzere patolojiye gönderilir. Patolojide hastanın öyküsü detaylıca dinlenmektedir. Cerrahi tedavi seçeneğinde kimi zaman rahimin tamamı alınabilmektedir. Bu kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Özellikle kanserin hangi evrede olduğu buna etkili olabilmektedir. Rahim kanseri olan hastalarda cerrahi tedavi seçeneklerinde hastalarda zamanla yumurta kanalları da birlikte çıkarılmaktadır.