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10.02.2021 - 17:41 |

Rahimde Kist Nedir? Rahimde Kist Neden Olur, Nasıl Geçer?

Rahimde kist nedir? Rahimde kist neden olur, nasıl geçer, rahimde kist tedavi edilebilir mi? Ne gibi tedavi yöntemleri kullanılıyor? Rahimde kist için kullanılan tedavi yöntemleri kesin başarı sağlıyor mu? Tüm bu sorular ve daha fazlası sizler için derledik.

Rahimde Kist Nedir? Rahimde Kist Neden Olur, Nasıl Geçer?
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Rahim kisti, yumurtalık üzerinde veya içinde gelişen sıvıyla dolu bir kesedir. Birçok kadın yaşamları boyunca yumurtalık kistinden muzdariptir.

Rahimde Kist Nedir?

Rahim kistlerinin büyük çoğunluğunun işlevsel olduğu ve zamanla tedavi olmaksızın ortadan kalktığı söylenir. Bununla birlikte, bazı kistler yırtılabilir, bükülebilir, büyük ölçüde büyüyebilir ve ağrı veya komplikasyonlara neden olabilir.

Kadınlarda ergenlik ve menopoz arasında görülürler çünkü adet döngüleriyle bağlantılıdırlar: Bu kadınların% 20'sinde ultrason yapılırsa bu tür kistler vardır. Postmenopozal kadınların sadece% 5'inde bu tip fonksiyonel kist vardır. Fonksiyonel kistler birkaç hafta içinde veya iki veya üç adet döngüsünden sonra kendiliğinden kaybolma eğilimindedir.

Rahimde Kist Neden Olur?

Kist, bir organ veya dokuda oluşan sıvı veya yarı katı bir madde içeren bir boşluktur. Kistlerin büyük çoğunluğu kanserli değildir, ancak bazıları organ işlevini bozabilir ve ağrıya neden olabilir.

Bazen yumurtalık kisti olan kadınların alt karın bölgesinde ağrı vardır. Ayrıca basit bir rahatsızlık veya ağırlık hissedebilirsiniz. Dönemler arasında kanama olabilir. Kist büyükse, yakındaki organları sıkıştırabilir ve sık idrara çıkma dürtüsüne veya kabızlık gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Karın duvarından hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, çoğu zaman anlamlı bir işaret yoktur ve genellikle yanlışlıkla keşfedilmesine izin verecek başka bir nedenle yapılan bir ultrasondur. Jinekoloğunuz, rutin bir konsültasyon sırasında vajinal muayene sırasında hissedebilir.

Rahimde Kist Nasıl Geçer?

Fonksiyonel kistlerin büyük çoğunluğu (% 90) birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelir. Jinekolog tarafından, ultrasonla kaybolduğunu doğrulamak için bir kontrol yapılacaktır. Bazı durumlarda ameliyat gerekli olacaktır. Organik bir kist oluştuğunda ve komplikasyonlar ortaya çıktığında bu durumda ameliyat gereklidir.

Rahimde Kiste Belirtileri Nelerdir?

Yumurtalık kistlerinin varlığı, uzun ve düzensiz adet döngüleri ile kendini gösterir. Kadınlar ayrıca, kist mesaneye baskı yaparsa sık idrara çıkma dürtüsünden şikayet edebilir veya kist bağırsağa baskı yapıyorsa sindirim problemlerini beraberinde getirebilir.

Rahim kisti küçükse ve hiçbir belirti göstermiyorsa izlenir. Çoğu durumda, üç ila altı ay sonra kendiliğinden azalır veya kaybolur. Eğer yumurtalık kisti yeterince büyük ya da acı verici hasta kist oluşmasına neden olan hormonal dengesizliğe düzenleyen denemek için hormonal kontraseptif sunulabilir.

Ancak kist tedaviye rağmen devam ettiğinde, ağrılı olduğunda, büyümeye devam ettiğinde veya tüplere zarar verebilir. Örneğin hastaların doğurganlığını etkilediğinde, herhangi bir komplikasyondan kaçınmak için çıkarılmalıdır. Çoğu zaman ameliyat (sistektomi) genel anestezi altında laparoskopi ile yapılır.

Son olarak, kistin endometriozise bağlı olması durumunda doğurganlığı azaltabilir. Bunun nedeni, bu hastalıkta uterusu kaplayan astar dokunun rahim dışında büyümesidir.

 

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