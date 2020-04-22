Raşel Kumaş Nedir? Raşel Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Raşel kumaş gündelik şekilde kullanılan pek çok farklı eşya için değerlendirilmektedir. Bayrak ya da afiş ve flama ile beraber, ayrıca masa örtüsü ve sofra bezi gibi alanlarda da önemli bir potansiyele sahiptir. Geniş kullanım alanı ile beraber sağladığı dayanıklılık üzerinden günümüzde farklı sektörlerde değerlendirilmeye devam ediyor.



Raşel Kumaş Nedir?



Polyester iplikten örme yöntemi ile hazırlanan kumaşa raşel kumaş denmektedir. Sunduğu pek çok farklı özelliği ve kullanışlı yapısı ile en çok tercih edilen kumaşlar arasında yer alıyor. Ayrıca hem yerli hem de ithal olarak ürün kapsamında seçim imkanı tanımaktadır. Amaca uygun olarak pek çok farklı eşya konusunda büyük öneme sahiptir.



Raşel Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Raşel kumaş sunduğu özellikler dünya çapında değişik ürünlerde değerlendirilmesine imkan vermektedir.



- Örme şeklinde hazırlandığı için havayı geçirir.

- Rüzgara karşı dayanıklıdır ve bu yüzden bayraklarda çok sık kullanılır.

- Polyester bir özelliğe sahiptir ve bu yüzden su tutmaz. Böylece çabuk kurur.

- Makinede kolaylıkla yıkanabilir.

- Gösterişli ve canlı renklere sahiptir.

- Yumuşak bir yapısı bulunur.

- Kırışmaz; ütü ile arasına bir bez konularak rahatlıkla ütülenebilir.

- Likralı ve likrasız şekilde elbiseler adına modelleri bulunur.



Bu gibi ayrıcalıkları nedeniyle günümüzde sıkça değerlendirilen bir kumaş türüdür.