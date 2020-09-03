Ravza İsminin Anlamı Nedir? Ravza Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ravza, Arapça dil köküne sahip olmasına rağmen ülkemizde sıklıkla kullanılan ve dilimizde yer etmeyi başarmış bir isimdir. Bu bakımdan herhangi bir yerde Ravza ismi ile karşılaşma ihtimali de oldukça yüksek görünmektedir.



Ravza Nedir?



Ravza isminin kelime manası, yeşilliği ve ağacı çok olan bahçe şeklindedir. İslami kaynaklarda bu sözcük için cennet bahçesi açıklamasına yer verilir. Bu isim kaynaklarda Ravza-i Mutahhara olarak geçer. Bu ismi taşıyan insanların büyük bir bölümünde ortak kişisel özellikleri olduğu fark edilir.



Ravza ismindeki kız çocukları dışa dönük ve arkadaş canlısı halleri ile dikkat çekerler. Oldukça enerjik bir yapıları vardır, bu sebeple uzun süre aynı işi yaptıklarında sıkılırlar. İş konusunda oldukça ciddi bir tutuma sahiptirler, prensipli hareket etmeyi ve sorumluluk almayı severler. Her zaman yüksek hedefler koyarlar, bu bakımdan oldukça büyük hayalleri vardır. Düşünme ve karar verme yönünden oldukça hızlıdırlar. Ancak sorgulanmaktan hoşlanmazlar ve bir karar verirken de kimsenin etkisinde kalmazlar. Dünyanın güzelliklerinden faydalanmayı ve sıcak havaları çok severler.



Ravza İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Ravza ismi Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır ve oldukça güzel bir manayı içerisinde barındırmaktadır. Cennetten bir bahçe anlamına gelen bu isim, Kur’an-ı Kerim’in Rum Suresi 15. ayet ve Şura Suresi 22. ayetlerinde yer almaktadır.



Ravza, tek başına kullanıldığında bile telaffuz ve anlam bakımından oldukça beğenilmektedir. Ancak bu ismin yanına bir isim daha eklenerek anlamın daha da genişletilmesi ve güzelleştirilmesi mümkündür.